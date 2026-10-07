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Το ράλι της Wall Street προσέκρουσε σε ισχυρές αντιστάσεις στη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι πιθανές νέες πληθωριστικές πιέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Federal Reserve σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Πάντως, οι δείκτες κατάφεραν να περιορίσουν μέρος των αρχικών απωλειών τους, καθώς το sell-off στα αμερικανικά ομόλογα μετριάστηκε μετά την ισχυρή δημοπρασία 10ετών κρατικών τίτλων.

Έτσι, ο Dow Jones υποχώρησε τελικά κατά 0,66% στις 51.179 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε πέσει κάτω και από τις 51.000 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε κάμψη 0,22% στις 7.801 μονάδες και ο Nasdaq έχασε 0,22% φτάνοντας τις 27.538 μονάδες.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη, ο S&P 500 είχε καταγράψει το πρώτο του ρεκόρ από τον Αύγουστο ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 7.800 μονάδες και ο Nasdaq είχε συμπληρώσει το δεύτερο σερί ρεκόρ του.

Στην αγορά ομολόγων, η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει με ισχυρές πιέσεις στους κρατικούς τίτλους με την απόδοση του 30ετούς να «πιάνει» νέο υψηλό 24 ετών και το 10ετές να ανεβαίνει στο ανώτερο σημείο από το 2002.

Ωστόσο, η εικόνα ομαλοποιήθηκε μετά την ισχυρή δημοπρασία 10ετών τίτλων, ύψους 39 δισ. δολαρίων, η οποία έδειξε ότι αρχίζει να ενισχύεται η επενδυτική ζήτηση λόγω της εκτίναξης των αποδόσεων.

Η δημοπρασία «έκλεισε» με απόδοση 5,3%, ήτοι 1,88 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την απόδοση που επικρατούσε στην αγορά πριν από τη διαδικασία, αποτελώντας ένδειξη ισχυρής ζήτησης.

«Αυτό δείχνει ότι, επιτέλους, οι επενδυτές με μεγαλύτερη κεφαλαιακή ισχύ αρχίζουν να βρίσκουν ελκυστικά αυτά τα επίπεδα», υποστήριξε ο Μόντι Γκάντι, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων της SMBC. «Γύρω στο 5%, ακούσαμε ορισμένους από αυτούς τους μεγάλους παίκτες να αναφέρουν ότι έκλειναν τις short θέσεις τους και εκτιμώ ότι τώρα αρχίζουν σταδιακά να επιστρέφουν στην αγορά».

Έτσι, η απόδοση του 30ετούς ανέβηκε ελαφρά στο 5,67% και του 10ετούς στο 5,286%, ενώ το 2ετές υποχώρησε στο 4,77%.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε περιορισμό των απωλειών στους δείκτες, αν και συνολικά οι αμερικανικές μετοχές έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς ομολόγων, με τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες μόλις 0,5% τον Σεπτέμβριο και να έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο με τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις.

Η Wall Street έχει ευνοηθεί από την επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη, τις προσδοκίες για ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ και τον περιορισμό των στοιχημάτων για άμεση νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed, μετά τα ευνοϊκότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αδύναμη έκθεση για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα.

Η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων ξεκινά την επόμενη εβδομάδα με τις ανακοινώσεις μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, όπως η JPMorgan και η Bank of America. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 για το τρίτο τρίμηνο θα εμφανίσουν αύξηση περίπου 25% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντιστοίχως στο μέτωπο της Fed τα προγνωστικά στις αγορές χρήματος έχουν αλλάξει ριζικά, με τους traders να βλέπουν πολύ μικρές πιθανότητες δεύτερης σερί αύξησης επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι πιθανότητες αύξησης στις 28 Οκτωβρίου έχουν πέσει μόλις στο 21,6%, αν και φαίνεται εξαιρετικά πιθανή μια αναπροσαρμογή στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου (στο 68%).

Αντίστοιχο σήμα έστειλαν και τα πρακτικά της Fed, από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, δείχνοντας ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων μέχρι τα τέλη της χρονιάς, λόγω του ανθεκτικού πληθωρισμού, αλλά όχι απαραιτήτως αυτό το μήνα.

Οι αξιωματούχοι της FOMC τόνισαν συγκεκριμένα ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα εισερχόμενα στοιχεία.

«Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται να συμφωνούν ότι χρειάζεται περαιτέρω σύσφιξη, αλλά το μέγεθός της παραμένει άγνωστο. Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν ταχθεί υπέρ μιας υπομονετικής προσέγγισης στις πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ άλλοι φαίνεται να ανησυχούν ότι οι διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επίμονο πληθωρισμό», τόνισε ο Κόλιν Μάρτιν, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στο Schwab Center for Financial Research.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αναφορά που έγινε στο συμβούλιο, σύμφωνα με τα πρακτικά, αναφορικά με την εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, που προβληματίζει τους επενδυτές το τελευταίο διάστημα.

Οι αξιωματούχοι συνέδεσαν την άνοδο με τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και την τεράστια ζήτηση κεφαλαίων για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι οικονομολόγοι της Fed επισήμαναν και την αβεβαιότητα γύρω από το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

«Μια παύση από τη Fed ενδέχεται να μην οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, εάν τα ασφάλιστρα διάρκειας παραμείνουν αυξημένα», προειδοποίησε η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι του Chief Investment Office της UBS. «Η αντιμετώπιση του μακροπρόθεσμου προβλήματος της καμπύλης αποδόσεων χωρίς δημοσιονομική σύσφιξη απαιτεί δύο πράγματα: ανάπτυξη που θα στηρίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και περιόδους χαμηλού πραγματικού κόστους δανεισμού», πρόσθεσε.

Σε επίπεδο μετοχών, στις μεγάλες κερδισμένες βρέθηκε η Micron Technology με άλμα περίπου 4%, καθώς η D.A. Davidson αύξησε θεαματικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 3.000 δολάρια από 2.100 δολάρια, ενισχύοντας τις προσδοκίες γύρω από τη ζήτηση για μνήμες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ανοδικά κινήθηκε, επίσης, η Hewlett Packard Enterprise με ώθηση από την παρουσίαση νέων servers που χρησιμοποιούν επεξεργαστές της AMD, αλλά και η Microsoft που παρουσίασε τις τιμές και τη διαθεσιμότητα ενός νέου κορυφαίου φορητού υπολογιστή που βασίζεται σε μικροτσίπ της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι η συσκευή υπερέχει έναντι ενός αντίστοιχου μοντέλου της Apple σε ορισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Μίνι ράλι και για τη μετοχή της NetApp, η οποία έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό, μέσα στο ευρύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον για εταιρείες που συνδέονται με τις υποδομές δεδομένων.

Στον αντίποδα, η Caterpillar βρέθηκε στο επίκεντρο των πωλήσεων, με βουτιά περίπου 6%, μετά την έναρξη έρευνας των αμερικανικών αρχών για τις πρακτικές ανταγωνισμού στην αγορά αγροτικού εξοπλισμού, εξέλιξη που πίεσε συνολικά τον κλάδο. Για τον ίδιο λόγο, η Deere έχασε πάνω από 3%, καθώς η έρευνα της Federal Trade Commission και του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές πρακτικές των εταιρειών του κλάδου.

Πιέσεις δέχθηκε συνολικά και ο αμερικανικός τραπεζικός κλάδος, με Goldman Sachs και Citigroup να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες και τις JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo και Morgan Stanley να ακολουθούν, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης και τις προοπτικές της πιστωτικής δραστηριότητας.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ακόμη η SpaceX, καθώς η φημολογούμενη άντληση 40 δισ. δολαρίων για την αγορά μικροτσίπ της Nvidia αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την αύξηση του δανεισμού και του πιστωτικού κινδύνου της εταιρείας.

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