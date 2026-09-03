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Με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν όλοι οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις μετοχές μετά από αρκετές ταραχώδεις συνεδριάσεις. Το κλίμα βελτιώθηκε χάρη στη σταθεροποίηση της αγοράς ομολόγων μετά και τα ήπια σχόλια κορυφαίου αξιωματούχου της Federal Reserve για την έκβαση της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 624 μονάδες ή 1,18% φτάνοντας τις 53.686. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,06% στις 7.747 μονάδες και ο Nasdaq έκανε άλμα ύψους 1,40% στις 26.584 μονάδες.

Το βασικό story των τελευταίων εβδομάδων στις αγορές ήταν η παρατεταμένη πίεση στα ομόλογα, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς, η οποία οδήγησε τις αποδόσεις σε υψηλά πολλών ετών και αύξησε το κόστος δανεισμού.

Οι βασικοί παράγοντες πίσω από το sell off στα ομόλογα ήταν οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου, οι φόβοι για μη βιώσιμες εκδόσεις χρέους από εταιρείες που χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και η διόγκωση του δημοσιονομικού χρέους.

Την Τρίτη, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, ενώ η απόδοση του 2ετούς τίτλου άγγιξε το υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2024.

Οι αποδόσεις άρχισαν να υποχωρούν την Τετάρτη, με την πτώση να επιταχύνεται την Πέμπτη: το 10ετές υποχώρησε στο 4,768% και το 2ετές προσγειώθηκε στο 4,338%.

Κομβικό ρόλο έπαιξαν οι δηλώσεις του διοικητή της Federal Reserve Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οποίος δήλωσε ανοιχτά ότι θα μπορούσε να στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, εφόσον οι πιέσεις στις τιμές συνεχίσουν να δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

«Παρότι ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της FOMC, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι επιτέλους βλέπουμε ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Εάν αυτό συνεχιστεί στα στοιχεία που θα δημοσιευθούν τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα είχα την τάση να στηρίξω τη διατήρηση του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο τρέχον επίπεδο», δήλωσε ο Γουόλερ σε συνέντευξή του στο Reuters NEXT στην Ουάσιγκτον. Σημειωτέον ότι ο Γουόλερ έχει δικαίωμα ψήφου στη FOMC, επομένως η τοποθέτηση του έχει βαρύτητα.

Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν – όπως τόνισε και ο Γουόλερ – από το τελευταίο πακέτο των πληθωριστικών στοιχείων πριν τη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου. Τα κρίσιμα στοιχεία Αυγούστου για τον πληθωρισμό ανακοινώνονται την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και το περιεχόμενο της έκθεσης για την απασχόληση που θα δημοσιευτεί αύριο, Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το Jobs Report της Παρασκευής θα δείξει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 55.000, μετά την απροσδόκητη πτώση του Ιουλίου. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 4,1%.

Σε κάθε περίπτωση τα προγνωστικά για την επικείμενη συνεδρίαση της Fed άλλαξαν αμέσως μετά τις δηλώσεις Γουόλερ, με τις αγορές χρήματος να μειώνουν σημαντικά τα στοιχήματά τους για αύξηση επιτοκίων.

Τα συμβόλαια swaps αποτιμούν πλέον σχεδόν ίσες πιθανότητες για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ήτοι στο 50%, έναντι περίπου 70% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Θυμίζουμε ότι το συμβούλιο της Fed έχει κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις φέτος, σε αντίθεση με την ΕΚΤ που οδεύει πιθανότατα προς την δεύτερη αύξηση επιτοκίων, στη συνεδρίαση της την ερχόμενη εβδομάδα.

«Μετά από μια ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, οι μακροοικονομικοί παράγοντες επιστρέφουν στο προσκήνιο, με τα επιτόκια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η σημερινή άνοδος ενισχύθηκε από τα σχόλια του Γουόλερ υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων», σχολίασε ο Κιθ Λέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικής αγοράς στην Truist.

Ενθαρρυντικά για την αγορά λειτούργησε και η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου. Αν και η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στο «κόκκινο», καθώς ΗΠΑ και Ιράν επανήλθαν σε στρατιωτικά χτυπήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός τονίζοντας πως οι νέες στρατιωτικές συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν «πολύ».

Η προθεσμιακή τιμή του Brent υποχώρησε ελαφρά στα 95,52 δολάρια, παραμένοντας πάντως σε υψηλά επίπεδα και το αμερικανικό WTI «έκλεισε» ανεπαίσθητα αυξημένο στα 91,30 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο μετοχών, ο κλάδος της τεχνολογίας βρέθηκε στο επίκεντρο του αγοραστικού κύματος μετά την επιβεβαίωση από τη Nvidia ότι συμφώνησε να εξαγοράσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα Hugging Face έναντι σχεδόν 13 δισ. δολαρίων.

Η σημασία της συμφωνίας δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθος του τιμήματος και στην αναζωπύρωση των μεγάλων deals, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τον τρόπο που συμπληρώνονται ιδανικά οι δύο εταιρείες. Η Nvidia, η οποία έχει εξελιχθεί στον βασικό προμηθευτή της υπολογιστικής ισχύος που τροφοδοτεί την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, αποκτά μέσω της Hugging Face πρόσβαση σε ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα ανάπτυξης μοντέλων AI ανοικτού κώδικα. Η Hugging Face λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για εκατομμύρια προγραμματιστές και ερευνητές, φιλοξενώντας μοντέλα, δεδομένα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, η εξαγορά δίνει στη Nvidia τη δυνατότητα να επεκτείνει την επιρροή της πέρα από τα μικροτσίπς και τα data centers, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της AI.

Κάπως έτσι αιτιολογείται ο ενθουσιασμός των επενδυτών και το άλμα της μετοχής της Nvidia, που έδωσε το σύνθημα σε όλο τον κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό πως όλες οι μετοχές των Υπέροχων Επτά ενισχύθηκαν με μεγαλύτερη κερδισμένη την Tesla, που ανέβηκε σχεδόν 5,5%, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται τις επόμενες ώρες για μια ακόμη σημαντική παρουσίαση νέων robotaxi στο Όστιν, του Τέξας.

Ράλι και για τις μετοχές λογισμικού, με οδηγό την Snowflake, η οποία αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα έσοδα της.

Εκτός τεχνολογικού κλάδου και οι τράπεζες επωφελήθηκαν από τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές ομολόγων και την προσδοκία ότι η Fed μπορεί να αποφύγει νέες αυξήσεις επιτοκίων. Η Goldman Sachs και η American Express κινήθηκαν ανοδικά μαζί με τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο,

Στις λίγες εξαιρέσεις του κερδισμένου τεχνολογικού κλάδου ήταν η Broadcom, που σημείωσε από τις μεγαλύτερες πτώσεις στον Nasdaq, μετά την ανακοίνωση προβλέψεων εσόδων για το τρέχον τρίμηνο που ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Αντιστοίχως, η αύξηση των πωλήσεων της Hewlett Packard Enterprise Co. δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών, παρά τη ζήτηση για διακομιστές και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Βουτιά» άνω του 13% κατέγραψε επίσης η Victoria’s Secret, μετά από απογοητευτικές επιδόσεις στις πωλήσεις και ανησυχίες για τις προοπτικές της κατανάλωσης, αλλά και η Campbell’s, μετά τη μείωση των πωλήσεων και την περικοπή του τριμηνιαίου μερίσματος, εξέλιξη που προβλημάτισε τους επενδυτές.

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