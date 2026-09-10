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Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές, ακολουθώντας το πτωτικό κλίμα της Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα δύο κρίσιμα στοιχεία για τις τιμές στις ΗΠΑ που ανακοινώνονται αυτή την εβδομάδα.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,26% στις 64.973,46 μονάδες, χάνοντας 169,32 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημειώνει ισχυρότερες απώλειες 1,28% και διαμορφώνεται στις 24.951,59 μονάδες, με πτώση 323,37 μονάδων.

Αρνητική είναι η εικόνα και στην ηπειρωτική Κίνα, όπου ο Shanghai Composite χάνει 0,45% στις 3.933,63 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχωρεί κατά 0,18% στις 7.039,03 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Sensex κινείται οριακά χαμηλότερα κατά 0,07%, στις 74.714,35 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times υποχωρεί κατά 0,60% στις 5.695,48 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 καταγράφει απώλειες 1,36%, συμπληρώνοντας την αρνητική εικόνα στις μεγαλύτερες αγορές της περιοχής.

Μικρή ανάκαμψη δείχνουν τα futures της Wall Street

Στις ΗΠΑ, τα futures δείχνουν προς μια προσπάθεια ανάκαμψης της Wall Street μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την πρώτη από τις δύο σημαντικές ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα.

Τα futures του Dow Jones ενισχύονται κατά 174 μονάδες ή 0,33%, ενώ εκείνα του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,18%. Αντίθετα, τα futures του Nasdaq 100 κινούνται οριακά χαμηλότερα.

Η εικόνα αυτή ακολουθεί μια ακόμη αρνητική συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη. Ο Dow Jones έχασε περισσότερες από 400 μονάδες ή 0,8%, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5%, ενώ ο Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες 0,6%.

Πίεση από τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή πίεσης για τις μετοχές.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επαναγορές μακροπρόθεσμου χρέους ύψους έως 6 δισ. δολαρίων, ποσό τριπλάσιο από το συνηθισμένο. Λιγότερο από έναν μήνα νωρίτερα, το υπουργείο είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα υπερδιπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους.

Μετά τις τελευταίες κινήσεις, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου σκαρφάλωσε ενδοσυνεδριακά έως το 4,857%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023.

Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent

Πρόσθετες πιέσεις στις αγορές προκαλεί το νέο ράλι του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει τους φόβους για την ενεργειακή τροφοδοσία και τις πληθωριστικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,4% και έκλεισαν στα 101,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 3,3%, στα 96,05 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές κλεισίματος από τον Μάιο.

Η ισχυρή άνοδος του πετρελαίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους επενδυτές καθώς συμπίπτει με την ανακοίνωση δύο κρίσιμων μετρήσεων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Σήμερα, στο μεταξύ, ανακοινώνεται ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) για τον Αύγουστο, ο οποίος αποτελεί βασικό μέτρο των πληθωριστικών πιέσεων σε επίπεδο χονδρικής.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones αναμένουν μηνιαία αύξηση 0,3% και ετήσια άνοδο 5,3%.

Την Παρασκευή ακολουθεί ο ακόμη σημαντικότερος για τις αγορές δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI). Η μέση εκτίμηση προβλέπει αύξηση 0,4% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο, με τον ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3,4%.

Τα στοιχεία θα αξιολογηθούν προσεκτικά από τους επενδυτές για ενδείξεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve, ιδιαίτερα μετά την εκ νέου ενίσχυση των ενεργειακών τιμών και την άνοδο των αποδόσεων στην αγορά ομολόγων.

Στο οικονομικό ημερολόγιο της σημερινής ημέρας περιλαμβάνονται επίσης οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, καθώς και τα στοιχεία για τις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών τον Αύγουστο.

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