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Πτωτικά κινήθηκε η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης, ενώ τα κρατικά ομόλογα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τις επαναγορές κρατικού χρέους, η οποία απογοήτευσε τους επενδυτές.

Το κλίμα στις αγορές είχε επιβαρυνθεί, εξάλλου, από νωρίς με φόντο το συνεχιζόμενο ράλι των πετρελαϊκών τιμών, πάνω και από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, για πρώτη φορά εδώ και περίπου τρεισήμισι μήνες.

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,77% στις 52.380 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,48% φτάνοντας τις 7.636 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,64% και τις 26.253 μονάδες.

Το κλίμα στην αγορά επιβαρύνθηκε από μια σειρά παράγοντες, με επίκεντρο κυρίως τα ομόλογα και το πετρέλαιο, σε ένα διάστημα που το πληθωριστικό ρίσκο έχει ήδη ενισχυθεί επηρεάζοντας τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed.

Οι αγορές ομολόγων απογοητεύτηκαν από την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ότι θα επαναγοράσει κρατικό χρέος διάρκειας από 10 έως 20 έτη, συνολικού ύψους έως 6 δισ. δολαρίων, έναντι 2 δισ. δολαρίων προηγουμένως.

Το υπουργείο είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι θα αυξήσει το μέγεθος των επαναγορών τουλάχιστον στα 4 δισ. δολάρια, ενώ δημοσιεύματα είχαν αναφέρει ότι οι προσδοκίες της αγοράς έφταναν τουλάχιστον στα 10 δισ. δολάρια.

H ανακοίνωση ανέβασε απότομα τις αποδόσεις, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε πωλήσεις τίτλων. Η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,839% και η απόδοση του 2ετούς, που είναι περισσότερο ευαίσθητο στις μεταβολές των επιτοκίων, σκαρφάλωσε στο 4,427%.

Σημειωτέον ότι οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων το τελευταίο διάστημα έχουν προκληθεί από έναν συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι πληθωριστικές ανησυχίες λόγω της εκτίναξης των τιμών πετρελαίου, οι ανησυχίες για τον τεράστιο όγκο χρέους που εκδίδουν εταιρείες προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και οι φόβοι για την αύξηση του αμερικανικού δημόσιου χρέους.

Ο δεύτερος παράγοντας πίεσης στη συνεδρίαση ήρθε από το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου που αυξάνει τις πληθωριστικές ανησυχίες μόλις μία εβδομάδα πριν την συνεδρίαση της Fed για τη νομισματική πολιτική.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent «έκλεισε» στα 101,21 δολάρια με άνοδο 3,4%, ήτοι στο υψηλότερο σημείο από τα τέλη Μαΐου, ενώ και το αμερικανικό αργό WTI ανέβηκε στα 96,05 δολάρια. Συνολικά οι τιμές του μαύρου χρυσού έχουν αυξηθεί κατά 28% από τις αρχές Αυγούστου!

«Η άνοδος του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι είχε ψυχολογικό αντίκτυπο στην αγορά, ανεβάζοντας έναν υποθετικό δείκτη ανησυχίας για τον πληθωρισμό σε επίπεδα “σοβαρού” κινδύνου και παρασύροντας προς τα κάτω τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία», επεσήμανε ο Νταν Κόουτσγουορθ, επικεφαλής αγορών της AJ Bell.

H κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τα πλήγματα και το Ιράν να δηλώνει έτοιμο και προετοιμασμένο για έναν πιο έντονο πόλεμο. Μάλιστα, και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε σε δηλώσεις του νωρίτερα πως οι ενεργειακές τιμές θα παραμείνουν ψηλά και δεν πρόκειται να μειωθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η θερμοκρασία ανέβηκε ξανά», σχολίασε ο Κένι Πολκάρσι της SlateStone Wealth. «Το risk premium είναι ζωντανό και καλά και ο κίνδυνος για τις ενεργειακές προμήθειες που προέρχονται από τον Κόλπο είναι πραγματικός».

Η απότομη άνοδος του ενεργειακού κόστους έρχεται καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τα κρίσιμα στοιχεία πληθωρισμού αυτής της εβδομάδας. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) ανακοινώνεται αύριο, ενώ την Παρασκευή δημοσιεύεται ο κρίσιμος δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον μήνα Αύγουστο.

Τα στοιχεία θεωρούνται κομβικά για την κατεύθυνση που θα πάρει η Fed στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, αν και για την ώρα οι απόψεις αναλυτών και traders συγκλίνουν προς την πρώτη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια!

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν θα δούμε αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όμως τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν αύριο θα επηρεάσουν σημαντικά αυτή την εκτίμηση. Οι τιμές ενέργειας προφανώς θα είναι υψηλότερες, αλλά εξακολουθώ να θεωρώ ότι εάν ο δομικός πληθωρισμός δεν αυξηθεί σημαντικά, δεν θα υπάρξει αύξηση επιτοκίων, εν μέρει και λόγω των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών», υποστήριξε ο Πίτερ Τουζ, πρόεδρος της Chase Investment Counsel.

Αν τα στοιχεία του πληθωρισμού θεωρηθούν ήπια, ενδεχομένως το συμβούλιο να ρισκάρει να κρατήσει στάση αναμονής για έναν ακόμη μήνα, παρά και το ράλι των ενεργειακών τιμών.

«Ένα υψηλότερο του αναμενομένου αποτέλεσμα στον δείκτη τιμών καταναλωτή θα σφράγιζε σχεδόν την αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και θα στήριζε ένα ισχυρότερο δολάριο», υποστήριξε ο Ηλίας Χαντάντ της Brown Brothers Harriman & Co. «Μια χαμηλότερη μέτρηση θα ενίσχυε την άποψη υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων και θα άφηνε το δολάριο ευάλωτο σε μια πιο επιθετική ανατιμολόγηση των προσδοκιών για μια πιο χαλαρή Fed».

Οι αγορές χρήματος αποτιμούν, πάντως, περίπου 60% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Fed, την επόμενη εβδομάδα.

Μακριά από το μέτωπο του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, η μετοχή της Apple βρέθηκε στο επίκεντρο με κύμα ρευστοποιήσεων, παρά τις σημαντικές ανακοινώσεις του τεχνολογικού ομίλου στην προγραμματισμένη ετήσια εκδήλωση της εταιρείας στην έδρα της, στην Καλιφόρνια.

Ο τεχνολογικός κολοσσός παρουσίασε το αναδιπλούμενο iPhone στην πρώτη σημαντική αλλαγή σχεδιασμού του προϊόντος από το 2007.

Η συσκευή, που ονομάζεται iPhone Duo, θα ξεκινά από τα 1.999 δολάρια, καθιστώντας την το ακριβότερο iPhone που έχει παρουσιάσει ποτέ η Apple.

Οι προπαραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 16 Οκτωβρίου, ενώ η συσκευή θα είναι διαθέσιμη από τις 23 Οκτωβρίου.

Η Apple παρουσίασε επίσης τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα οποία διαθέτουν ανανεωμένη έκδοση της φωνητικής βοηθού Siri με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκδήλωση ήταν η πρώτη υπό τον νέο επικεφαλής της Apple, Τζον Τέρνους, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις αρχές του μήνα, διαδεχόμενος τον επί σειρά ετών διευθύνοντα σύμβουλο Τιμ Κουκ.

«Η εκδήλωση της Apple είναι σημαντική για την ίδια την Apple, αλλά όχι τόσο για τις ευρύτερες αγορές. Αυτό που βρίσκω πιο ενδιαφέρον από το αναδιπλούμενο τηλέφωνο είναι η πιθανότητα η τιμή του να ξεπεράσει τα 2.000 δολάρια. Με έκανε να αναρωτηθώ για την ελαστικότητα της ζήτησης για τα προϊόντα της Apple», σχολίασε ο Τουζ της Chase Investment Counsel.

Στις χαμένες της ημέρας και η Alphabet, καθώς η αγορά δεν εντυπωσιάστηκε από την ανακοίνωση ότι θα επενδύσει 13 δισ. ευρώ (15,1 δισ. δολάρια) σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φινλανδία, στη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη. Υπό πίεση και η Amazon, καθώς η ζήτηση από τους επενδυτές φαίνεται να υποχωρεί παρά το γεγονός ότι η τεχνολογική άντλησε τελικά 4,25 δισ. στερλίνες (5,8 δισ. δολάρια) από την πρώτη έκδοση ομολόγων της σε στερλίνες, αυξάνοντας το μέγεθος της τετραμερούς έκδοσης

Στις μεγάλες κερδισμένες, αντιθέτως, ξεχώρισε η Meta Platforms καθώς η εταιρεία παρουσίασε τον νέο AI βοηθό «Muse», ο οποίος μπορεί να εκτελεί αυτόνομα εργασίες όπως ηλεκτρονικές αγορές, διαχείριση ημερολογίου και αποστολή email. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Meta μπορεί να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο στην αναδυόμενη αγορά των AI agents.

Ισχυρή άνοδο και για την AMD, καθώς οι μετοχές των ημιαγωγών κινήθηκαν κόντρα στο γενικότερο αρνητικό κλίμα της αγοράς.

Πάντως, πλέον ευνοημένος της ημέρας ήταν ο ενεργειακός κλάδος με φόντο την άνοδο των τιμών του μαύρου χρυσού. Μάλιστα, στον S&P 500 ήταν ο μοναδικός κλαδικός δείκτης που έκλεισε σε θετικό έδαφος,

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