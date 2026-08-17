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Τα spot ETFs του Bitcoin στις ΗΠΑ κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τις μεγαλύτερες εκροές κεφαλαίων από τα τέλη Ιουνίου, ανατρέποντας το ιδιαίτερα ισχυρό ξεκίνημα του Αυγούστου και επιβεβαιώνοντας την επιφυλακτικότητα των θεσμικών επενδυτών απέναντι στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα.

Τα 13 εισηγμένα στις ΗΠΑ spot Bitcoin ETFs εμφάνισαν καθαρές εκροές 389,7 εκατ. δολαρίων την εβδομάδα που ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχαν προσελκύσει 853,5 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες εισροές από τον Απρίλιο.

Η απότομη εκείνη αύξηση των εισροών είχε ακολουθήσει την παραβίαση ασφαλείας σε συσκευές Coldcard, η οποία αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον ορισμένων επενδυτών για την κατοχή έκθεσης σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω προϊόντων της παραδοσιακής χρηματοπιστωτικής αγοράς.

«Οι καθαρές εκροές από τα ETFs την περασμένη εβδομάδα αντανακλούν το υποτονικό κλίμα στην αγορά του Bitcoin», δήλωσε η Έσμε Παου, επικεφαλής κεφαλαιαγορών και πολιτικής στην εταιρεία ασφάλειας blockchain CertiK. Όπως σημείωσε, οι εισροές που καταγράφηκαν αμέσως μετά την επίθεση στα Coldcard φαίνεται πλέον ότι αποτέλεσαν μια προσωρινή παρέκκλιση, καθώς η ευρύτερη στάση των θεσμικών επενδυτών παραμένει επιφυλακτική και πλησιάζει την απαισιοδοξία.

Το Bitcoin στα 63.000 δολάρια

Οι νέες πωλήσεις στα ETFs έρχονται την ώρα που το Bitcoin κινείται κοντά στα 63.000 δολάρια, περίπου 50% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Οκτώβριο του 2025.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων εξακολουθεί να περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ και η έλλειψη νομοθετικής προόδου στις ΗΠΑ γύρω από το προτεινόμενο Clarity Act, το νομοσχέδιο που αφορά τη δομή και το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς crypto, κρατά αρκετούς αγοραστές στο περιθώριο.

Οι ροές προς τα Bitcoin ETFs ήταν οριακά θετικές για τρεις εβδομάδες τον Ιούλιο, ωστόσο το υποκείμενο επενδυτικό κλίμα παρέμεινε εύθραυστο.

Η επίθεση στα Coldcard και η ασφάλεια των crypto

Η πρόσφατη παραβίαση offline wallets της Coldcard, τα οποία κατασκευάζονται από την καναδική Coinkite, ενίσχυσε προσωρινά το επιχείρημα υπέρ της έκθεσης στο Bitcoin μέσω περισσότερο παραδοσιακών επενδυτικών προϊόντων.

Η ανακάλυψη μιας ευπάθειας που έκανε προβλέψιμη τη δημιουργία κλειδιών Coldcard κλόνισε την εμπιστοσύνη σε μια κατηγορία wallets που θεωρείται από τις ασφαλέστερες επιλογές για τη φύλαξη κρυπτονομισμάτων.

Παρά τις αναταράξεις, η τιμή του Bitcoin παρέμεινε σχεδόν στάσιμη την περασμένη εβδομάδα, κινούμενη μέσα σε ένα στενό εύρος περίπου 2%. Τη Δευτέρα διαπραγματευόταν γύρω στα 63.400 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας του Bitcoin, ο οποίος χρησιμοποιεί τις τιμές των options για να εκτιμήσει τις πιθανές διακυμάνσεις του κρυπτονομίσματος σε ορίζοντα 30 ημερών, βρισκόταν περίπου στις 37 μονάδες. Το επίπεδο αυτό είναι χαμηλότερο από τον φετινό μέσο όρο και πολύ μακριά από την κορυφή των 82,2 μονάδων που είχε καταγραφεί στις αρχές Φεβρουαρίου.

Γιατί οι εκροές από τα ETFs έχουν σημασία

Οι ροές κεφαλαίων στα Bitcoin ETFs αποτελούν πλέον σημαντικό βαρόμετρο της θεσμικής ζήτησης, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους διαύλους μέσω των οποίων οι παραδοσιακοί επενδυτές αποκτούν έκθεση στο Bitcoin, χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν ή να φυλάσσουν οι ίδιοι τα tokens.

Μια παρατεταμένη περίοδος εκροών θα μπορούσε επομένως να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις τόσο στην τιμή όσο και στη ρευστότητα του Bitcoin, ιδιαίτερα εάν παραμείνουν υποτονικές και οι υπόλοιπες μεγάλες πηγές ζήτησης.

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