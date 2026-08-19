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Το Bitcoin ξέφυγε την Τετάρτη από το στενό εύρος διακύμανσης των τελευταίων μηνών, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία γύρω από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, ενόψει κρίσιμης συνάντησης στελεχών του κλάδου στον Λευκό Οίκο.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο σημείωσε άνοδο έως και 8%, φθάνοντας περίπου στα 69.500 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Ιουνίου.

Η ισχυρή κίνηση έρχεται πριν από τη συνάντηση που αναμένεται να έχει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στελέχη εταιρειών του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Coinbase Global, Payward και Blockchain.com Group Holdings.

Τα κρυπτονομίσματα και οι αγορές προβλέψεων αποτελούν δύο ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους τους οποίους η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει να ενισχύσει μέσω ενός περισσότερο φιλικού προς τη βιομηχανία ρυθμιστικού πλαισίου.

Ωστόσο, παρά την υποστήριξη που διαθέτει πλέον ο κλάδος στον Λευκό Οίκο, οι επικεφαλής της αγοράς crypto ανησυχούν για το κατά πόσο οι ρυθμιστικές αλλαγές θα αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και πιέζουν για την ψήφιση ενός κομβικού νομοσχεδίου για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

«Η κίνηση προς τα 70.000 δολάρια, η οποία πυροδοτήθηκε από το κλείσιμο short θέσεων, υποδηλώνει ότι οι αγοραστές ανακτούν την εμπιστοσύνη τους», ανέφερε ο Άξελ Ρούντολφ, επικεφαλής τεχνικής ανάλυσης στην επενδυτική και χρηματιστηριακή πλατφόρμα IG.

Όπως πρόσθεσε, το ράλι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα κρίσιμο τεστ: εάν μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του και να κινηθεί προς την περιοχή των 75.000 δολαρίων.

Νέα κίνηση της SEC υπέρ της αγοράς crypto

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την πρόταση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) να εξαιρέσει ορισμένες προσφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από τις απαιτήσεις εγγραφής που ισχύουν για τίτλους.

Η ρυθμιστική αρχή προχωρά με τα σχέδιά της για την αγορά crypto, την ώρα που η σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο παραμένει σε στασιμότητα. Σύμφωνα με τη SEC, οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις αποσκοπούν στην υποστήριξη εταιρειών τόσο κατά το στάδιο της εκκίνησης όσο και κατά την άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξή τους.

Το ανοδικό κύμα της Τετάρτης δεν περιορίστηκε στο Bitcoin, καθώς ευρύ φάσμα ψηφιακών νομισμάτων κατέγραψε σημαντικά κέρδη.

Παράλληλα, το Bitcoin πέρασε πάνω τόσο από τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών όσο και από εκείνον των 200 ημερών, δύο βασικούς τεχνικούς δείκτες που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.

Ρευστοποιήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία ώρα

Η απότομη άνοδος, ωστόσο, προκάλεσε παράλληλα ένα κύμα αναγκαστικών ρευστοποιήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε θέσεις ρευστοποιήθηκαν μέσα σε μόλις μία ώρα, ενώ σε διάστημα 24 ωρών οι συνολικές ρευστοποιήσεις έφθασαν περίπου τα 1,5 δισ. δολάρια.

«Τα desks συναλλαγών crypto και οι τίτλοι της αγοράς είχαν κατακλυστεί από πωλητές τις τελευταίες εβδομάδες», δήλωσε ο Τζόσουα Λιμ, συνεπικεφαλής αγορών της FalconX.

«Παρά ταύτα, η συμπεριφορά της τιμής παρέμεινε πολύ σταθερή λίγο πάνω από τα 60.000 δολάρια, γεγονός που τελικά οδήγησε σε μεταστροφή τόσο του επενδυτικού κλίματος όσο και της αφήγησης στην αγορά», πρόσθεσε.

Στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης του Bitcoin, οι traders έχουν δημιουργήσει θέσεις προστασίας γύρω από τα 60.000 δολάρια, ενώ παράλληλα στοιχηματίζουν σε άνοδο προς τα 70.000 δολάρια. Σύμφωνα με το ανταλλακτήριο Deribit, το open interest εμφανίζει ισχυρή συγκέντρωση σε puts και calls γύρω από τα αντίστοιχα επίπεδα τιμών.

Τα επιτόκια δίνουν επιπλέον ώθηση

Πρόσθετη στήριξη στα κρυπτονομίσματα προσφέρουν και οι εξελίξεις στην αγορά ομολόγων. Τα χαμηλότερα επιτόκια καθιστούν συνήθως πιο ελκυστικά τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, όπως τα crypto.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προχώρησε σε νέα προσπάθεια περιορισμού του μακροπρόθεσμου κόστους δανεισμού, το οποίο είχε ανέλθει σε υψηλά πολλών ετών, οδηγώντας χαμηλότερα τόσο τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων όσο και το δολάριο.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του προγράμματος επαναγορών ομολόγων για το τρέχον τρίμηνο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τουλάχιστον διπλασιάζει το μέγεθος των επαναγορών για την ενίσχυση της ρευστότητας σε τίτλους διάρκειας από 10 έως 30 έτη.

Το Clarity Act έχει «κολλήσει» στη Γερουσία

Την ίδια στιγμή, η νομοθεσία για τη δομή της αγοράς crypto, γνωστή ως Clarity Act, παραμένει μπλοκαρισμένη στην αμερικανική Γερουσία, εν μέσω αντιπαράθεσης Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών σχετικά με διατάξεις περί δεοντολογίας.

Η διαμάχη συνδέεται εν μέρει και με την προσωπική δραστηριότητα του Τραμπ στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το 2025 αποκόμισε 1,4 δισ. δολάρια από δραστηριότητες που συνδέονται με κρυπτονομίσματα και memecoins, οι οποίες αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματός του για τη συγκεκριμένη χρονιά.

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