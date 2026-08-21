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Σε εβδομαδιαία άνοδο περίπου 20% οδεύει το Bitcoin, καθώς μια σειρά θετικών εξελίξεων σε αγορές και ρυθμιστικό μέτωπο έδωσε νέα δυναμική στο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν νωρίς την Παρασκευή στα 75.343 δολάρια, έναντι 62.837 δολαρίων στην αρχή της εβδομάδας, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες εβδομαδιαίες επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος.

Το ράλι πέρασε και στις μετοχές που συνδέονται με την αγορά των crypto. Η Coinbase ενισχύθηκε κατά 7,5%, η Circle κατά 6,45% και η Strategy κατά 7,8% στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Το ProShares Bitcoin Strategy ETF κέρδιζε επιπλέον 5,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η παρέμβαση στα ομόλογα άναψε το ράλι

Η ανοδική κίνηση ξεκίνησε την Τετάρτη, όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν απότομα μετά την αιφνιδιαστική παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά χρέους.

Η απόφαση να διπλασιαστεί τουλάχιστον το μέγεθος των επαναγορών μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων περιόρισε τις πιέσεις στις αποδόσεις και βελτίωσε το κλίμα για τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου.

Η στροφή προς τα crypto πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από ένα ισχυρό short squeeze. Σύμφωνα με την CoinGlass, περίπου 2,7 δισ. δολάρια σε short θέσεις στα κρυπτονομίσματα ρευστοποιήθηκαν, αναγκάζοντας επενδυτές που είχαν ποντάρει στην πτώση να κλείσουν τις θέσεις τους και ενισχύοντας περαιτέρω την άνοδο.

Όπως σημειώνει ο Μαξ Στούντλαϊν της Sygnum APAC, η κίνηση του Bitcoin αντανακλά έναν συνδυασμό μακροοικονομικών και πολιτικών καταλυτών, με την αγορά να αντιδρά στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις πιέσεις στο μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού.

Στο παιχνίδι και το Clarity Act

Το επενδυτικό κλίμα ενισχύθηκε περαιτέρω την Πέμπτη από μια νέα προσπάθεια του Λευκού Οίκου και στελεχών της βιομηχανίας crypto να προωθήσουν το Clarity Act μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το νομοσχέδιο θεωρείται από την αγορά σημαντικός πιθανός καταλύτης για την έξοδο από τον «crypto winter» που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο, αν και οι πιθανότητες άμεσης έγκρισής του εξακολουθούν να θεωρούνται περιορισμένες.

Παρά το εντυπωσιακό comeback, το Bitcoin απέχει ακόμη σημαντικά από τα υψηλά του. Το κρυπτονόμισμα είχε φτάσει τα 94.820 δολάρια τον Ιανουάριο του 2026, ενώ το ιστορικό υψηλό των 126.198 δολαρίων είχε καταγραφεί στις 6 Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

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