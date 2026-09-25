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Ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο στα…μάτια της BlackRock οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Κεντρικής Ασίας, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, μαζί με σημαντικούς επενδυτικούς προορισμούς όπως οι χώρες του Κόλπου και η Ινδία όπως αναφέρει κορυφαίος αναλυτής του οργανισμού. Χώρες όπως το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν «παρουσιάζουν πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Μπεν Πάουελ, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της BlackRock για τη Μέση Ανατολή και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC) σύμφωνα με τo Bloomberg.

Aκόμη σημείωσε ότι, παράλληλα με τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σε ολοένα σημαντικότερους προορισμούς για διεθνή κεφάλαια, το Καζακστάν παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικές προοπτικές. «Μας ενθαρρύνουν ιδιαίτερα οι μεταρρυθμίσεις που βλέπουμε, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος και των αλλαγών στην αγορά κεφαλαίων», ανέφερε.

Η οικονομία του Καζακστάν αναπτύχθηκε κατά 4,1% στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, με βασικούς μοχλούς τη μεταποίηση και τις κατασκευές. Την ίδια περίοδο, η οικονομία του Ουζμπεκιστάν κατέγραψε ανάπτυξη 8,5% κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πόρους όπως τα κρίσιμα ορυκτά, προσελκύει ολοένα περισσότερη προσοχή από διεθνείς επενδυτές και στις δύο χώρες.

Aπό την αρχή του έτους, οι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετήσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε τίτλους του Καζακστάν. Η μεγαλύτερη οικονομία της Κεντρικής Ασίας, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, αναζητά κεφάλαια για ένα μεγάλο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η πώληση μετοχών από τον εθνικό σιδηροδρομικό φορέα, καθώς και χρηματοδότηση από την Asian Infrastructure Investment Bank.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου προσφέρουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα για το Καζακστάν, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα ενέργειας της Κεντρικής Ασίας. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχει οδηγήσει την τιμή του αργού Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις προοπτικές για την πετρελαϊκή οικονομία της χώρας.

«Το Καζακστάν γίνεται ολοένα πιο φιλικό προς τα κεφάλαια και, όταν η χώρα βλέπει τα οφέλη, γίνεται ακόμη πιο ανοιχτή στις επενδύσεις», δήλωσε ο Πάουελ. «Εάν δούμε περισσότερες ευκαιρίες, θα θέλαμε πολύ να διαθέσουμε περισσότερα κεφάλαια».

Τον Ιούλιο, εκπρόσωποι της BlackRock συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ, με αντικείμενο τη συνεργασία στους τομείς μεταξύ άλλων των ιδιωτικοποιήσεων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η BlackRock συμμετείχε επίσης ως βασικός επενδυτής στην αρχική δημόσια προσφορά μετοχών του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Ουζμπεκιστάν, κατά την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

«Στο Ουζμπεκιστάν, μας ενδιαφέρουν πάντα οι επενδυτικές ευκαιρίες», δήλωσε ο Πάουελ, προσθέτοντας ότι «φαίνεται πιθανό να εντοπίσουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στο Ουζμπεκιστάν στο μέλλον».

Ο αναλυτής αναφέρθηκε επίσης στον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, καθώς και στις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ως βασικούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία.

Όπως εκτίμησε, ο χρυσός αναμένεται να παραμείνει κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στην προσφορά και η Κίνα, η οποία έχει μειώσει τις εισαγωγές αργού, αυξήσει εκ νέου τις αγορές της. «Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να επιστρέψουν στην αγορά», δήλωσε καταληκτικά, αναφερόμενος στην πιθανότητα επανόδου της κινεζικής ζήτησης πετρελαίου.

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