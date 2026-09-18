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Σημάδια ανθεκτικότητας δείχνουν οι αγορές των βασικών μετάλλων, καθώς χαλκός και σιδηρομετάλλευμα κινούνται προς εβδομαδιαία κέρδη, παρά τις αντίρροπες δυνάμεις που επηρεάζουν τις τιμές. Η ανάκαμψη της ζήτησης από την Κίνα στηρίζει τον χαλκό, ενώ το σιδηρομετάλλευμα βρίσκει στήριξη μετά την πρόσφατη πτώση, αν και η αδύναμη αγορά χάλυβα και η υπερπροσφορά συνεχίζουν να αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Οι επενδυτές παρακολουθούν παράλληλα τις επιπτώσεις της πιο αυστηρής στάσης της Federal Reserve, αλλά και τις εξελίξεις στη μεγαλύτερη αγορά εμπορευμάτων παγκοσμίως, την Κίνα, όπου οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στον κλάδο χάλυβα και η πορεία της βιομηχανικής δραστηριότητας καθορίζουν τις προοπτικές για τα μέταλλα.

Το σιδηρομετάλλευμα κινείται προς εβδομαδιαία άνοδο, καθώς ανέκαμψε από τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις από την αδύναμη ζήτηση χάλυβα στην Κίνα και τη χαμηλή κερδοφορία των χαλυβουργιών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Σιγκαπούρη έχουν ενισχυθεί περίπου 1% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας άνοδο για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση και φτάνοντας σήμερα Παρασκευή έως τα 97,45 δολάρια ανά τόνο.

Η ανάκαμψη αυτή αντιστάθμισε τις απώλειες που είχαν οδηγήσει την τιμή του βασικού συστατικού για την παραγωγή χάλυβα στο χαμηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τα μέσα Αυγούστου την Τρίτη.

Η Κίνα περιορίζει την παραγωγή χάλυβα

Παραδοσιακά, η ζήτηση χάλυβα στην Κίνα ενισχύεται πριν από την αργία της Golden Week τον Οκτώβριο, καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγή τους για να καλύψουν τις ανάγκες της περιόδου.

Ωστόσο, φέτος η μείωση των αποθεμάτων παραμένει περιορισμένη και οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται στο χαμηλότερο τμήμα του εποχικού εύρους τους.

Η Ένωση Σιδήρου και Χάλυβα της Κίνας (CISA) κάλεσε αυτή την εβδομάδα τις χαλυβουργίες να εφαρμόσουν αυστηρά τους περιορισμούς παραγωγής και να μειώσουν τα αποθέματά τους.

Η έκκληση υποστηρίχθηκε από 44 μεγάλες χαλυβουργίες, μεταξύ των οποίων η China Baowu Steel Group, και αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα υπερπροσφοράς.

«Το γεγονός ότι η CISA ζητά τώρα επανεξισορρόπηση της αγοράς επιβεβαιώνει ότι το πλεόνασμα χάλυβα στην Κίνα οφείλεται σε ευρύτερους αρνητικούς παράγοντες και όχι μόνο σε μια εποχική υποχώρηση της δραστηριότητας», ανέφερε ο Τομ Πράις, αναλυτής της Panmure Liberum.

Πιέσεις στις χαλυβουργίες από τη χαμηλή κερδοφορία

Η κερδοφορία των κινεζικών χαλυβουργιών παραμένει κάτω από το 10%, σύμφωνα με τη Mysteel, παρότι η παραγωγή χυτοσιδήρου και η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας έχουν παρουσιάσει μικρή βελτίωση.

Οι ολοκληρωμένες χαλυβουργίες έχουν αυξήσει τις αγορές εισαγόμενου σιδηρομεταλλεύματος ενόψει των εορτών, ωστόσο η βελτίωση της βραχυπρόθεσμης ζήτησης παραμένει περιορισμένη.

«Η αδύναμη εγχώρια ζήτηση χάλυβα βρίσκεται στον πυρήνα της χαμηλής κερδοφορίας του κινεζικού κλάδου φέτος», δήλωσε ο Βιβέκ Νταρ, αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia.

Όπως εκτίμησε, η ζημιογόνος παραγωγή χάλυβα στην Κίνα πιθανότατα θα ωθήσει την China Mineral Resources Group, η οποία εκπροσωπεί τις κινεζικές χαλυβουργίες, να εντείνει τις προσπάθειες για μακροπρόθεσμη μείωση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος μέσω πιέσεων προς τους παραγωγούς.

Τα συμβόλαια σιδηρομεταλλεύματος ενισχύθηκαν κατά 1,1% στα 97,45 δολάρια τον τόνο στη Σιγκαπούρη, ενώ τα συμβόλαια σε γουάν στο χρηματιστήριο του Νταλιάν επίσης κινήθηκαν ανοδικά. Αντίθετα, τα συμβόλαια χάλυβα στη Σαγκάη υποχώρησαν.

Χαλκός: Σε τροχιά νέας εβδομαδιαίας ανόδου με οδηγό την επιστροφή των Κινέζων αγοραστών

Ο χαλκός βρίσκεται επίσης σε πορεία εβδομαδιαίων κερδών, καθώς οι ενδείξεις ανάκαμψης της κινεζικής ζήτησης αντιστάθμισαν τις ανησυχίες από τα πιο αυστηρά μηνύματα της Federal Reserve σχετικά με το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων.

Τα συμβόλαια αναφοράς στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα κοντά στα 14.460 δολάρια ανά τόνο την Παρασκευή, με το μέταλλο να οδεύει προς την 11η ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες 12.

Η ισχυρή αυτή πορεία έχει οδηγήσει τον χαλκό σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μέσα στον μήνα.

Ενισχύεται η ζήτηση από την Κίνα

Στην Κίνα, το premium του Γιανγκσάν, ένας δείκτης που αποτυπώνει τη ζήτηση για εισαγόμενο χαλκό μέσω του μεγάλου λιμανιού της Σαγκάης, αυξήθηκε στα 121 δολάρια ανά τόνο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022.

Την ίδια στιγμή, η εγχώρια παραγωγή χαλκού στην Κίνα μειώθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο χαλκός έχει ενισχυθεί κατά 16% από την αρχή του έτους, καθώς οι προσδοκίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα επιβάλει δασμούς στον επεξεργασμένο χαλκό προκάλεσαν κύμα εισαγωγών στις ΗΠΑ, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα σε άλλες αγορές.

Η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, η πρώτη από το 2023, είχε περιορισμένη επίδραση στην αγορά, παρά το πιο αυστηρό μήνυμα για πιθανή συνέχιση της νομισματικής σύσφιξης.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως επιβαρύνουν τη ζήτηση για εμπορεύματα, τα οποία δεν προσφέρουν απόδοση όπως τα ομόλογα.

Οι αναλυτές της BMI, εταιρείας της Fitch Solutions, εκτιμούν ότι τα βασικά μέταλλα θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό σε εύρος διακύμανσης το επόμενο διάστημα, καθώς οι κίνδυνοι από την πλευρά της προσφοράς αντισταθμίζουν το εύθραυστο μακροοικονομικό περιβάλλον.

«Οι αγορές εξακολουθούν να περιμένουν μια οριστική απόφαση για τους αμερικανικούς δασμούς στον χαλκό», ανέφεραν.

Ο χαλκός υποχώρησε οριακά κατά 0,2% στα 14.458,50 δολάρια ανά τόνο στο LME, ενώ τα υπόλοιπα μέταλλα κινήθηκαν χωρίς σημαντικές μεταβολές, με το αλουμίνιο να υποχωρεί κατά 0,3%.

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