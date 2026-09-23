Χαλκός: Υποχωρεί από τα επίπεδα-ρεκόρ με το βλέμμα στις κινήσεις της Fed

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Ο χαλκός απομακρύνεται από τα επίπεδα κοντά σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, με τις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed για τον πληθωρισμό να ενισχύουν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων κινήθηκαν συνολικά χαμηλότερα την Τετάρτη, με τον χαλκό στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) να υποχωρεί έως και 0,8%, διακόπτοντας ανοδικό σερί έξι συνεδριάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και το κατά πόσο η Fed θα χρειαστεί να διατηρήσει ή να ενισχύσει την περιοριστική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, δήλωσε την Τρίτη ότι ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος μέχρι να υποχωρήσουν οι πληθωριστικές πιέσεις, ενώ και άλλοι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυστηροποίησης.

Ισχυρότερο δολάριο, πρόσθετες πιέσεις στα μέταλλα

Η ενίσχυση του δολαρίου λειτουργεί επίσης επιβαρυντικά για τα εμπορεύματα που τιμολογούνται στο αμερικανικό νόμισμα. Οι προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική έχουν ενισχύσει το δολάριο, με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg να κινείται προς τα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο.

Παράλληλα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχει τροφοδοτήσει τις εκτιμήσεις για αυστηρότερη πολιτική από τη Fed.

Το πετρέλαιο, ωστόσο, κινήθηκε πτωτικά την Τετάρτη, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς εκπροσώπους. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι μέρος των πιέσεων στις τιμές ενέργειας μπορεί να υποχωρήσει.

Πτώση και για το νικέλιο

Το νικέλιο υποχώρησε κατά 0,3%, περιορίζοντας μέρος της ανόδου 1,9% που είχε καταγράψει την Τρίτη. Η προηγούμενη άνοδος είχε συνδεθεί με τις ελλείψεις νερού λόγω ξηρασίας, οι οποίες ανάγκασαν μεταλλουργικές μονάδες στο βιομηχανικό συγκρότημα επεξεργασίας Μοροουάλι της Ινδονησίας να μειώσουν την παραγωγή νικελίου χυτοσιδήρου.

Στη Σιγκαπούρη, τα προθεσμιακά συμβόλαια χαλκού τριών μηνών στο LME υποχωρούσαν κατά 0,7%, στα 14.650 δολάρια ανά τόνο.

Πτωτικά κινήθηκαν και άλλα βασικά βιομηχανικά μέταλλα, από το αλουμίνιο έως τον ψευδάργυρο.