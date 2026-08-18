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Οι πωλητές είχαν σήμερα τα ηνία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο διόρθωσε από τα υψηλά 17ετίας (επίπεδα Νοεμβρίου 2009) που έπιασε τη Δευτέρα (17/8). Ωστόσο, η αφομοίωση των πρόσφατων κερδών (profit taking) ήταν ελεγχόμενη, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να παραμένει πάνω από το ορόσημο των 2.600 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (18/8) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 12,86 μονάδες ή -0,49% και έκλεισε στις 2.617,02 μονάδες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.606,12 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.624,96 μονάδες. Εντός του Αυγούστου ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,84% και φέτος καταγράφει άνοδο +23,4%.

Οι τράπεζες ηγήθηκαν των σημερινών απωλειών, διορθώνοντας από τα υψηλά 11 ετών (επίπεδα Νοεμβρίου 2015). Άμυνα κράτησαν οι μετοχές της Allwyn (τρίτη σερί άνοδος) και των διυλιστηρίων. Με ώθηση από τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, η Motor Oil διεύρυνε το ιστορικό ρεκόρ της πιάνοντας για πρώτη φορά -ενδοσυνεδριακά- τα 57 ευρώ και η HELLENiQ ENERGY έκλεισε σε νέο υψηλό 26 και πλέον ετών (Ιανουάριος 2000), πάνω από τα 15 ευρώ.

Κατοχύρωση κερδών στο ταμπλό

Απώλειες -0,81% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.071,19 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,51% στις 6.688,39 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,71% στις 3.112,14 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 49,37 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο περίπου 31-32 εκατ. ευρώ έκαναν η Πειραιώς, η Alpha Bank και η Eurobank. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 189,86 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 67 μετοχές, θετικό για 36, ενώ 21 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -3,12% στα 4,532 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-0,96% στα 4,526 ευρώ), η Πειραιώς (-0,59% στα 10,08 ευρώ) και η Εθνική (-0,58% στα 16,425 ευρώ). Η CrediaBank σημείωσε πτώση -2,66% στο 0,95 ευρώ, ενώ η Optima bank ενισχύθηκε κατά +2,73% στα 11,28 ευρώ (νέο ρεκόρ) και η Τράπεζα Κύπρου κατά +1,21% στα 10,84 ευρώ.

Εισαγόμενες πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές επιβαρύνει την επενδυτική ψυχολογία. Η ένταση στη Μέση Ανατολή τροφοδοτεί εκ νέου τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, ωθώντας παράλληλα ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που πιέζει προς τα πάνω τις αποδόσεις ακόμα και των τίτλων μεγάλης διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι πωλητές έχουν τον πρώτο λόγο στα περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια.

Παρά τις εξωτερικές πιέσεις και τις κινήσεις αφομοίωσης κερδών (profit taking), οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι πωλήσεις μπορούν να αντισταθμιστούν από νέες επιλεκτικές αγοραστικές τοποθετήσεις. Η δομή της αγοράς στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Οι τραπεζικές μετοχές διατηρούν τον ηγετικό τους ρόλο, αποτελώντας τον κύριο εκφραστή της επενδυτικής εμπιστοσύνης και τον βασικό καταλύτη για τη διακράτηση των επιπέδων της αγοράς. Οι μετοχές του κλάδου της ενέργειας λειτουργούν ως ισχυρός δευτερεύων πυλώνας στήριξης, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων στην ενεργειακή αγορά.

Στο εταιρικό μέτωπο, η Metlen προχώρησε στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας λογισμικού στον τομέα της ενέργειας, Joule. Παρατηρείται, επίσης, σημαντική αποκλιμάκωση της πιεστικής δραστηριότητας των short sellers στη μετοχή της Metlen. Οι συνολικές ανοιχτές θέσεις (short positions) υποχώρησαν κάτω από το όριο του 9%, σημειώνοντας αισθητή κάμψη.

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το deal για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών Evoke plc από την Bally’s Intralot, μετά την έγκριση που παρείχαν οι μέτοχοι της πρώτης κατά τη Συνέλευση του Δικαστηρίου και τη Γενική Συνέλευση. Η πρόταση υπερψηφίστηκε με το συντριπτικό 99,63% των εκπροσωπούμενων μετοχών (συμμετοχή 74,2% του μετοχικού κεφαλαίου), «σφραγίζοντας» ένα κομβικό ορόσημο για τη δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου γίγαντα στον κλάδο του gaming και των λοταριών.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Evoke έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ καταβολής μετρητών (0,52 λίρες ανά μετοχή) ή ανταλλαγής τίτλων (1 μετοχή Evoke προς 0,537 νέες μετοχές Bally’s Intralot). Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται χρονικά μεταξύ του δ’ τριμήνου του 2026 και του α’ τριμήνου του 2027.

Σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Alpha Trust Holdings, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της Alpha Bank για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της Alpha Trust Συμμετοχών.

Τέλος, η Κρι Κρι θα διαπραγματεύεται την Πέμπτη 20 Αυγούστου χωρίς δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

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