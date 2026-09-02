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Η επιστροφή της Ελλάδας στην «πρώτη κατηγορία» των ευρωπαϊκών αγορών ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή ορισμένων από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον κορυφαίο δείκτη μετοχών της περιοχής. Εννέα μετοχές, μεταξύ των οποίων και τέσσερις τράπεζες, θα ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 στις 21 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά, επιτρέποντας στις ελληνικές εταιρείες να συμπεριληφθούν στον δείκτη μαζί με επιχειρήσεις από 17 ακόμη χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία.

Όπως υπενθυμίζει το Blomberg, η Stoxx είχε υποβαθμίσει την Ελλάδα σε αναδυόμενη αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους πριν από μία δεκαετία.

Οι εταιρείες που θα ενταχθούν στον δείκτη μετά την τριμηνιαία αναθεώρηση της Τρίτης είναι οι:

-Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

-Eurobank

-Τράπεζα Πειραιώς

-Alpha Bank

-Metlen Energy & Metals

-ΔΕΗ

-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

-Motor Oil Ελλάς

-Jumbo

Οι τέσσερις τράπεζες θα ενταχθούν παράλληλα και στον δείκτη Euro Stoxx Banks.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το μέγεθος της επιστροφής της Ελλάδας μετά την κρίση, η οποία είχε οδηγήσει ακόμη και στο κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών για πέντε εβδομάδες το 2015. Η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αναγέννηση του τραπεζικού κλάδου έχουν επαναφέρει τους επενδυτές στην ελληνική αγορά.

Από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει άνοδο 186%, έναντι αύξησης 52% για τον Stoxx Europe 600.

Η ένταξη στον δείκτη αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων. Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της JPMorgan Chase & Co., οι συνολικές εισροές στις εννέα ελληνικές μετοχές που θα ενταχθούν αργότερα μέσα στον μήνα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,1 δισ. δολάρια.

Ο ελληνικός δείκτης αναφοράς είναι ήδη ένας από τους καλύτερα αποδιδόμενους ευρωπαϊκούς δείκτες φέτος, καθώς οι τράπεζες —που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 40% της σύνθεσής του— έχουν οδηγήσει ένα ράλι 25%.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά μέσα στο έτος, ο Γενικός Δείκτης της Αθήνας εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από την κορυφή του 2007, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω άνοδο.

Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 213 δισ. δολάρια, η ελληνική αγορά παραμένει μικρή σε σύγκριση με τον Stoxx Europe 600, η συνολική κεφαλαιοποίηση του οποίου ανέρχεται στα 19 τρισ. δολάρια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εταιρείες της περιοχής, όπως η ASML Holding και η HSBC Holdings. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα σε στάθμιση με 22%, ακολουθούμενο από τη Γαλλία με 14%.

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