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Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρεί να βρει βηματισμό στην τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων και τη σημαντική υποχώρηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Το διεθνές περιβάλλον, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επικείμενες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών διατηρούν την αβεβαιότητα σε υψηλά επίπεδα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στα αποτελέσματα εννεαμήνου των ελληνικών τραπεζών.

Ο Γενικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 0,65% στις 2.546,92 μονάδες και ο τζίρος ανέρχεται σε 28,88 εκατ. ευρώ.

O Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,62% στις 6.498,02 μονάδες, η Μεσαία Κεφαλαιοποίηση +0,42% στις 3.025,77 μονάδες ,ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης σημειώνει άνοδο 1,69% στις 2.878,67 μονάδες.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, πτωτικά 25 και αμετάβλητες είναι 6 μετοχές.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης η ΕΧΑΕ κερδίζει 7,01%, η Eurobank +2,53%, η Autohellas +2,13%, ΓΕΚ Τέρνα +1,92%, η Alpha Bank +1,85%, η ETE +1,76%, η Τράπεζα Πειραιώς 1,49%, η Metlen +0,13%.

Απώλειες 4,52% σημειώνει η Allwyn, η Μοτορ Οιλ -0,65%, τα ΕΛΠΕ -0,27%.

Ο Γενικός Δείκτης έχει καταγράψει δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με συνολικές απώλειες 4,28%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει υποχωρήσει κατά 8,7% στο ίδιο διάστημα. Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου μειώθηκε κατά περίπου 7 δισ. ευρώ, με τους δύο δείκτες να υποχωρούν σε χαμηλά τριμήνου.

Η αγορά καλείται πλέον να περιορίσει τις απώλειες του μήνα, ο οποίος κινδυνεύει να διακόψει το σερί των έξι διαδοχικών ανοδικών μηνών. Καθοριστικό ρόλο για την επόμενη κίνηση αναμένεται να διαδραματίσουν οι διεθνείς εξελίξεις, αλλά και η πορεία των τραπεζικών μετοχών.

Σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική οικονομία αποτελεί η απόφαση της S&P Global Ratings να επιβεβαιώσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB, με σταθερές προοπτικές, διατηρώντας τη χώρα στην επενδυτική κατηγορία. Ο οίκος εκτιμά ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,8% του ΑΕΠ το 2026, ενώ προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του καθαρού δημόσιου χρέους, στο 123% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, αναγνωρίζει την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και τον ρόλο των επενδύσεων στην ανάπτυξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας λειτουργεί ως θετικό μακροοικονομικό υπόβαθρο, χωρίς, ωστόσο, να εξασφαλίζει άμεση ανάκαμψη των μετοχών. Στη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς εξακολουθούν να κυριαρχούν οι διεθνείς εξελίξεις, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και η πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων. Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της Ελλάδας από τη Fitch αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι από τις τράπεζες, αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοινώνουν κατά σειρά η Eurobank στις 29 του μήνα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank στις 30 Οκτωβρίου, η Εθνική Τράπεζα στις 5 Νοεμβρίου, η OPTIMA στις 11 Νοεμβρίου και στις 12 Νοεμβρίου η CREDIA.

Εκτός από τα τραπεζικά αποτελέσματα, αύριο Τρίτη 27 Οκτωβρίου δημοσιεύει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώνει ο ΟΤΕ.

Παράλληλα, την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, λήγει η προθεσμία για να απαντήσει η General Logistics System (GLS) αν θα αγοράσει το υπόλοιπο 80% της ACS έναντι ελαχίστου τιμήματος 296 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αποτίμηση της ACS στα 370 εκατ. ευρώ, μαζί με τα 74 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί το 2024 για το πρώτο 20%.