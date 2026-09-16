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Σε θετικό έδαφος μεν, αλλά μακριά από τα υψηλά ημέρας, έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσιάζοντας σημάδια κόπωσης στο τελευταίο δίωρο των συναλλαγών. Ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε κάτω από τις 2.700 μονάδες, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί από το εν λόγω ορόσημο. Παράλληλα, διατηρείται σε κοντινή απόσταση με το υψηλό έτους των 2.726 μονάδων.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (16/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,55 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.698,76 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.696,06 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.717,20 μονάδες. Κέρδη +0,8% σημειώνει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +27,26%. Σε υψηλά επίπεδα ανήλθε ο τζίρος, ξεπερνώντας τα 400 εκατ. ευρώ, με την αγορά να κάνει «προθέρμανση» για την D-Day της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Παρασκευής (18/9).

Στο ταμπλό ξεχώρισαν για ακόμη μία φορά οι μετοχές των διυλιστηρίων, οι οποίες έκλεισαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Η Motor Oil έπιασε νέα κορυφή, κλείνοντας κοντά στα 69 ευρώ, ενώ η HELLENiQ ENERGY δείχνει να εδραιώνεται πάνω από τα 18 ευρώ, σε νέο υψηλό 27 ετών (Σεπτέμβριος 1999), μειώνοντας περαιτέρω την απόσταση από το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ.

Με μέτρο η επικράτηση των αγοραστών

Άνοδο +0,6% κατέγραψαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.236,01 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,14% στις 6.929,65 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,09% στις 3.019,99 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 420,43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 95,71 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 99 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η Alpha Bank με 47,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 197,65 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 59 μετοχές, θετικό για 46, ενώ 20 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά +1,18% στα 10,69 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+0,86% στα 17,565 ευρώ) και η Eurobank (+0,17% στα 4,688 ευρώ). Αντίθετα, η Alpha Bank κατέγραψε απώλειες -0,52% και έκλεισε στα 4,799 ευρώ. Η Optima bank κέρδισε +2,05% στα 12,95 ευρώ, η CrediaBank +0,52% στο 0,965 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου +0,47% στα 10,6 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΕΥΔΑΠ ξεχώρισε με κέρδη +4,07% στα 12,28 ευρώ και ακολούθησε ο ΔΑΑ με άνοδο +2,03% στα 11,05 ευρώ. Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Motor Oil (+1,92% στα 68,9 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό) και η HELLENiQ ENERGY (+1,11% στα 18,2 ευρώ, ρεκόρ 27 ετών – Σεπτέμβριος 1999). Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -2% κατέγραψαν η Metlen (-2,94% στα 45,52 ευρώ) και η Viohalco (-2,16% στα 15,4 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η Allwyn (-1,95% στα 12,55 ευρώ), η Jumbo (-1,56% στα 25,2 ευρώ), η Aegean (-1,43% στα 11,05 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,24% στα 42,86 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, «άλμα» άνω του +3% κατέγραψαν η Euronext Athens (+3,55% στα 8,47 ευρώ, ρεκόρ 18 ετών – Ιούνιος 2008) και η Κρι Κρι (+3,15% στα 32,7 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό). Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε κατά +2,82% στα 45,65 ευρώ, συνεχίζοντας σε έντονα ανοδική τροχιά μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +5,7%. Κέρδη πέριξ του +1% σημείωσαν ο ΟΛΘ (+1,01% στα 39,9 ευρώ), η Ελλάκτωρ (+0,93% στο 1,308 ευρώ) και η Fourlis (+0,87% στα 4,08 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, η ΑΒΑΞ διολίσθησε -3,34% και έκλεισε στα 3,18 ευρώ. Κατά περίπου -1% υποχώρησαν η Qualco (-1,47% στα 6,05 ευρώ), η Intracom Holdings (-1,22% στα 2,83 ευρώ), η Ideal (-1,04% στα 5,7 ευρώ) και η Σαράντης (-0,98% στα 12,18 ευρώ).

Απώλειες -1,48% κατέγραψε η Star Bulk, η οποία έκλεισε στα 26,65 ευρώ, με τον τζίρο να αγγίζει τα 8,8 εκατ. ευρώ κατά την πρεμιέρα της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μείωσε, έτσι, την «ψαλίδα» μεταξύ της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης (27,05 ευρώ) και της τιμής διάθεσης (24,5 ευρώ) των μετοχών. Η έτερη ναυτιλιακή, Safe Bulkers, βρέθηκε στην κορυφή του ταμπλό με κέρδη +4,97% στα 7,5 ευρώ και τζίρο 2,1 εκατ. ευρώ.

Τέλεια «καταιγίδα» στο Χρηματιστήριο

Σε κατάσταση συναγερμού και σε τροχιά ιστορικών όγκων συναλλαγών εισέρχεται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, καθώς μια σπάνια σύμπτωση καταλυτών διαμορφώνει το σκηνικό για τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η ταυτόχρονη εκδήλωση της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων (rebalancing) λόγω της αναβάθμισης στις ανεπτυγμένες αγορές, της λήξης των παραγώγων (triple witching) και της επικείμενης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και την Scope Ratings το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, δημιουργεί τις συνθήκες για πρωτοφανείς εισροές και εκροές για τα ελληνικά δεδομένα.

Για την αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου εντολών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων, η διοίκηση της Euronext Athens ενεργοποίησε προληπτικά 10λεπτη παράταση στη διαδικασία κλεισίματος της συνεδρίασης, η οποία ισχύει από σήμερα έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, διεξάγονται συνεχείς τεχνικές προσομοιώσεις ώστε να απορροφηθούν χωρίς δυσλειτουργίες οι εντολές των ξένων θεσμικών επενδυτών που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx και FTSE Russell, με τον τραπεζικό κλάδο να αναμένεται ότι θα δεχθεί τον κύριο όγκο της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Την ίδια στιγμή, το διεθνές κλίμα παραμένει ο βασικός «οδηγός» της τάσης. Η προσοχή της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας είναι στραμμένη στην αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), όπου αναμένεται αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό επιτόκιο στο 4%. Η σταθεροποίηση στις αγορές και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα ενισχύουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ενώ τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως ανάχωμα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία δημοσίευσε χθες τα οικονομικά μεγέθη α’ εξαμήνου. Αποτελέσματα ανακοινώνει σήμερα η Lamda Development, μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Πέμπτη (17/9) ακολουθούν η Profile, η Lavipharm, η Ευρώπη Holdings και η Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – E.IN.S. Α.Ε. και την Παρασκευή (18/9) σειρά έχουν η Ελλάκτωρ και η Κέκροψ.

Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το σύμβολο «SBLK» στο ταμπλό. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens οι 116.071.386 μετοχές της ναυτιλιακής εταιρείας, παράλληλα με την υφιστάμενη εισαγωγή της στο Nasdaq. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι τα 27,05 ευρώ, αρκετά υψηλότερα από την τιμή διάθεσης των 24,5 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%. Σχετικά με την έκβαση της δημόσιας προσφοράς, τα συνολικά έσοδα από την έκδοση των νέων μετοχών ανέρχονται σε 107,8 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 656,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περίπου 6 φορές.

Τέλος, η Profile διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου έχει οριστεί η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Προ των πυλών η ιστορική αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Σε νέα εποχή εισέρχεται επίσημα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ολοκληρώνεται η εμβληματική αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets) από τους διεθνείς οίκους FTSE Russell και Stoxx.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναβάθμισης έχει οριστεί η ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι ο κύριος όγκος των ανακατανομών και των θεσμικών εκροών/εισροών (rebalancing) από τα διεθνή κεφάλαια θα πραγματοποιηθεί κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στο καθεστώς των ανεπτυγμένων αγορών συνοδεύεται από την εισαγωγή 9 ελληνικών εταιρειών στον δείκτη STOXX Europe 600, καθώς και στον ευρύτερο δείκτη EURO STOXX. Οι 9 μετοχές που εντάσσονται είναι η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Jumbo, η Motor Oil, η ΔΕΗ και η Metlen.

Παράλληλα, ο οίκος FTSE Russell προχωρά στη δική του αναδιάρθρωση, κατανέμοντας τις ελληνικές εισηγμένες στις επιμέρους κατηγορίες κεφαλαιοποίησης των δεικτών FTSE All-World. Στον FTSE Mid Cap (μεσαία κεφαλαιοποίηση) εντάσσονται οι ακόλουθες 10 μετοχές: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Allwyn, Cenergy Holdings, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Viohalco. Στον FTSE Small Cap (μικρή κεφαλαιοποίηση) θα εισαχθούν οι εξής 22 μετοχές: Aegean, Aktor, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΑΒΑΞ, Bally’s Intralot, Τράπεζα Κύπρου, CrediaBank, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Euronext Athens, HELLENiQ Energy, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Lamda Development, Motor Oil, Optima Bank, ΟΛΠ, Quest Συμμετοχών, Σαράντης και Titan. Στον FTSE Micro Cap εντάσσονται επιπλέον 30 ελληνικές εταιρείες.

Η ταυτόχρονη αναβάθμιση από τους δύο οίκους αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των εισροών κεφαλαίων από παθητικά και ενεργητικά funds που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συναλλαγές της τάξης των 5-6 δισ. ευρώ στη συνεδρίαση της ερχόμενης Παρασκευής (18/9), που αναμένεται να αποτελέσει ιστορικό υψηλό σε επίπεδο τζίρου για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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