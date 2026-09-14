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Σε τεντωμένο «σχοινί» κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την έναρξη μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εβδομάδας, καθώς οι διεθνείς αναταράξεις και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου απειλούν να επισκιάσουν το θετικό κλίμα από τη μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (14/9) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.724,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.722,19 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.730,60 μονάδες. Διατηρεί, έτσι, την επαφή του με τα υψηλά 17 ετών και τα επίπεδα που διαπραγματευόταν τον Οκτώβριο του 2009.

Από τη μία πλευρά, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται στους ρυθμούς της ιστορικής αναβάθμισης. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, σφραγίζοντας την επίσημη ανακατάταξη της Ελλάδας από την κατηγορία των προηγμένων αναδυόμενων σε εκείνη των ανεπτυγμένων αγορών. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει σημαντική αύξηση στους συναλλακτικούς όγκους και τη ρευστότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς τα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια αναπροσαρμόζουν τις θέσεις τους.

Από την άλλη πλευρά, η διεθνής επενδυτική διάθεση για ανάληψη ρίσκου δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η νέα έξαρση στις τιμές του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού, την ώρα που το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στις επικείμενες αποφάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών —της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας— για τα επιτόκια.

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, οι ενισχυμένες αποδόσεις των ομολόγων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος λειτουργούν ως ανάχωμα στην ανοδική πορεία της εγχώριας αγοράς. Ωστόσο, η ισχυρή δυναμική του τραπεζικού κλάδου, σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης στους δείκτες FTSE Russell/STOXX, διαμορφώνουν ισχυρές στηρίξεις για τον Γενικό Δείκτη, προστατεύοντας τη Λεωφόρο Αθηνών από εντονότερες αναταράξεις.

Ορόσημο για το Χρηματιστήριο η 18η Σεπτεμβρίου

Εντός ολίγων ημερών αναμένονται οι ετυμηγορίες δύο διεθνών οίκων αξιολόγησης, καθώς και η αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Moody’s θα δημοσιεύσει την έκθεσή της για το ελληνικό αξιόχρεο, με την υφιστάμενη βαθμολογία σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές, ενώ την ίδια ημέρα η Scope Ratings θα προβεί στη δική της αναθεώρηση, με βαθμολογία «BBB» και θετικές προοπτικές.

Παράλληλα, η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αποτελεί κομβικό σημείο και για τις επενδυτικές ροές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς στο κλείσιμο της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν οι αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων (rebalancing). Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου τίθενται σε ισχύ η επίσημη αναταξινόμηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές από τον οίκο FTSE Russell, η αναβάθμιση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από τους δείκτες Stoxx, αλλά και η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE All World.

Στις 18 Σεπτεμβρίου λήγει επίσης η τριμηνιαία σειρά στην αγορά παραγώγων. Οι συντονισμένες αυτές εξελίξεις αναμένεται να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα και σημαντική ενίσχυση των συναλλακτικών όγκων, καθώς διεθνή θεσμικά κεφάλαια προσαρμόζουν τις θέσεις τους ενόψει της εισόδου της ελληνικής αγοράς στις αναπτυγμένες αγορές.

Πλούσιο είναι το καλεντάρι της τρέχουσας εβδομάδας σχετικά με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2026. Την αυλαία ανοίγει σήμερα η Aegean, η οποία ανακοινώνει τα μεγέθη της μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους η Performance Technologies και η Premia Properties. Μετά το κλείσιμο της αγοράς την ίδια ημέρα, ακολουθούν οι ανακοινώσεις από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Qualco. Η ροή των οικονομικών μεγεθών συνεχίζεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μετά τη συνεδρίαση με τη Lamda Development, ενώ την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου σειρά παίρνουν η Profile, η Lavipharm και η Ευρώπη Holdings. Η εβδομάδα των ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επίσης μετά τη λήξη των συναλλαγών, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Ελλάκτωρ.

Τέλος, σήμερα ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των 12 εκατ. νέων μετοχών της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 80,4 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης τα 6,7 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, την Τετάρτη (16/9) θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της Star Bulk.

Ήπιο προβάδισμα για τους πωλητές

Οριακή πτώση -0,01% σημειώνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.270,74 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,08% στις 6.999,12 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,4% στις 3.044,21 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 23,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,97 εκατ. ευρώ αφορούν σε πακέτα. Μεικτό τζίρο 4,96 εκατ. ευρώ κάνει η ΔΕΗ και ακολουθεί η Εθνική με 2,89 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 196,23 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 46 μετοχές, θετικό για 33, ενώ 12 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχωρεί κατά -0,5%, η Εθνική και η Πειραιώς ακολουθούν στο -0,1%, ενώ η Eurobank κερδίζει +0,4%. Η CrediaBank κινείται πτωτικά κατά -1,3%, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύεται κατά +0,2% και η Optima bank κατά +0,3%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Cenergy καταγράφει απώλειες -2,4% και ακολουθούν με πτώση τουλάχιστον -1% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aktor, η Titan, ο ΔΑΑ, η ElvalHalcor, η Lamda Development και η ΕΥΔΑΠ. Κοντά στο -1% διαπραγματεύονται η Metlen, η Viohalco και η Aegean. Στον αντίποδα, κατά τουλάχιστον +1% ενισχύονται η Coca-Cola HBC και η HELLENiQ ENERGY, με τη δεύτερη πάνω από τα 18 ευρώ, σε νέο υψηλό 27 ετών (Σεπτέμβριος 1999).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -1% χάνουν ο ΑΔΜΗΕ, η Dimand και η Qualco, ενώ ακολουθούν κοντά στο -1% η ΑΒΑΞ, η Quest, η Ελλάκτωρ και η Trade Estates. Από την άλλη πλευρά, η Euronext Athens ενισχύεται κατά +2%.

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