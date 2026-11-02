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Ήπιες μεταβολές καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας τη σταθεροποιητική εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας στον τεχνολογικό κλάδο δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/11) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται οριακά κατά +0,02% και διαπραγματεύεται στις 2.619,48 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.614,47 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.627,47 μονάδες.

Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου, στον απόηχο των διπλωματικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσφέρει στήριξη στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δείχνει σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις διεθνείς αγορές.

Στο εγχώριο ταμπλό, τα θετικά αποτελέσματα των τραπεζών λειτουργούν υποστηρικτικά, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των πιέσεων που μεταφέρονται από το εξωτερικό. Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προέρχεται από μία ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο +3,5%. Παρά την αντίδραση αυτή, ο Οκτώβριος έκλεισε με απώλειες -4,36%, διακόπτοντας το ανοδικό σερί των προηγούμενων έξι μηνών. Ακόμη πιο έντονες ήταν οι μεταβολές στις τράπεζες. Ο κλαδικός δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,75% την περασμένη εβδομάδα, ανακτώντας μέρος του χαμένου εδάφους, χωρίς ωστόσο να ανατρέψει τη συνολική εικόνα του Οκτωβρίου, όταν είχε υποχωρήσει κατά -9,6%.

Σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις και την προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch Ratings περιμένει η αγορά την τρέχουσα εβδομάδα, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα αποτελέσματα εννεαμήνου μεγάλων εισηγμένων.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ανακοινώνουν τις οικονομικές επιδόσεις τους η Coca-Cola HBC και η Εθνική Τράπεζα. Την ίδια ημέρα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ακολουθεί η Lamda Development.

Η «σκυτάλη» περνά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματά της πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Για την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις εννεαμήνου της Metlen και της Titan. Την ίδια μέρα (5/11) είναι προγραμματισμένο το Investor Day της Alpha Bank.

Το ενδιαφέρον μεταφέρεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Fitch, η οποία έχει προγραμματίσει την επανεξέταση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ο αμερικανικός οίκος αξιολογεί σήμερα τη χώρα στη βαθμίδα «BBB» με σταθερές προοπτικές (stable outlook).

Σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 212.257.200 νέες μετοχές της CrediaBank, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings, με βάση την εξής σχέση ανταλλαγής μετοχών: α) κάθε μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας ανταλλάσσει κάθε 1 μετοχή που κατέχει με 1,4461103244394 νέες μετοχές της CrediaBank, ονομαστικής αξίας €0,06, β) οι μέτοχοι της CrediaBank διατηρούν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν με νέα ονομαστική αξία €0,06 εκάστης.

Τέλος, οι μετοχές της Ευρώπη Holdings αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης της Euronext Athens, λόγω της συγχώνευσης με απορρόφησή της από την CrediaBank.

Μοιρασμένη η εικόνα στο ταμπλό

Άνοδο +0,13% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 3.027,62 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -0,05% στις 6.699,18 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) χάνει -0,36% στις 3.071,16 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 8,4 εκατ. ευρώ, με την ΕΤΕ και τη Eurobank να κάνουν τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,6 δισ. ευρώ. Θετικό είναι το πρόσημο για 38 μετοχές, αρνητικό για 34, ενώ 17 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύεται κατά +1,1%, η Eurobank παραμένει αμετάβλητη, ενώ η Πειραιώς υποχωρεί κατά -0,7% και η Alpha Bank κατά -0,4%. Η CrediaBank κινείται πτωτικά κατά -1%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κερδίζει +0,4%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Coca-Cola HBC σημειώνει κέρδη +1,8% και διαπραγματεύεται πάνω από τα 57 ευρώ, με την Aegean να ακολουθεί με άνοδο +0,9%. Από την άλλη πλευρά, η HELLENiQ ENERGY κινείται πτωτικά κατά -2,5%, ενώ κοντά στο -1% χάνουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Aktor και η Cenergy.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, κέρδη περίπου +1% σημειώνουν η Euronext Athens, η Autohellas και η Intracom Holdings. Στον αντίποδα, απώλειες άνω του -1% καταγράφουν η Fourlis, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΟΛΠ,

Η Quest κινείται χαμηλότερα κατά -3,5% μετά την απόφαση της GLS να μην προχωρήσει τελικά στην εξαγορά του 80% της ACS. Υπενθυμίζεται ότι η γερμανική εταιρεία δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς έναντι 296 εκατ. ευρώ, με την Quest να ενεργοποιεί άμεσα το δικό της δικαίωμα επαναγοράς του 20% που κατέχει σήμερα η GLS. Για την επαναγορά του ποσοστού αυτού, η Quest θα καταβάλει 37 εκατ. ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων συμβατικών προσαρμογών. Το ποσό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα 74 εκατ. ευρώ που είχε εισπράξει η Quest τον Οκτώβριο του 2024, όταν πούλησε το ίδιο ποσοστό στη GLS. Η διαφορά συνεπάγεται καθαρό χρηματοοικονομικό όφελος περίπου 37 εκατ. ευρώ για την Quest από τη συγκεκριμένη συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε η Quest θα αποκτήσει εκ νέου το 100% της ACS.