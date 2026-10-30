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Οι πωλητές πήραν τη «σκυτάλη» στο Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις, χωρίς ωστόσο να απειλείται το πρόσφατο επανα-κεκτημένο των 2.600 μονάδων. Οι τράπεζες, οι οποίες ηγήθηκαν της τριήμερης ανόδου, δέχθηκαν σήμερα τις ισχυρότερες πιέσεις, διορθώνοντας σημαντικά και καθορίζοντας -για ακόμη μία φορά- την τάση στην εγχώρια αγορά.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (30/10) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 3,95 μονάδες ή -0,15% και έκλεισε στις 2.619,08 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.605,43 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.625,73 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά +3,5%. Ωστόσο, ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -4,36%, βάζοντας τέλος στο σερί των έξι προηγούμενων ανοδικών μηνών. Η φετινή απόδοση του ΧΑ ανέρχεται σε +23,5%.

Τραπεζική «βουτιά» 9,6% τον Οκτώβριο

Απώλειες -1,56% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.023,75 μονάδες, αφομοιώνοντας ένα μικρό μέρος των κερδών που αποκόμισε από το τριήμερο ράλι που προηγήθηκε. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -0,23% στις 6.702,29 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κέρδισε +0,12% στις 3.082,15 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,75%, ενώ τον Οκτώβριο σημείωσε πτώση -9,61%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 422,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 48,15 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 279,16 εκατ. ευρώ έκαναν οι συστημικές τράπεζες, απασχολώντας το 66% των συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 193,38 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 54 μετοχές, θετικό για 48, ενώ 20 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -2,57% στα 15,735 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (-2,1% στα 9,8 ευρώ), η Alpha Bank (-0,44% στα 4,495 ευρώ) και η Eurobank (-0,4% στα 4,498 ευρώ). Η Optima bank έχασε -3,32% στα 13,12 ευρώ, η CrediaBank -1,05% στο 0,94 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου -0,94% στα 10,59 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΔΑΑ διολίσθησε -4,61% στα 12,21 ευρώ υπό το «βάρος» της μείωσης της τιμής στόχου στα 10,3 ευρώ από τη UBS, με σύσταση sell για τη μετοχή (από neutral προηγουμένως). Ακολούθησε η Aegean με απώλειες -1,1% στα 10,8 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, κέρδη άνω του +2% σημείωσαν η Coca-Cola HBC (+2,94% στα 56,1 ευρώ) και η Motor Oil (+2,83% στα 67,25 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η HELLENiQ ENERGY (+1,86% στα 18,1 ευρώ), η ElvalHalcor (+1,74% στα 3,515 ευρώ), ο ΟΤΕ (+1,51% στα 18,85 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (+1,18% στα 13,76 ευρώ) και η Allwyn (+1,11% στα 11,355 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πάνω από -2% έχασαν η Alter Ego Media (-2,31% στα 6,33 ευρώ) και η Intracom Holdings (-2,14% στα 3,2 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η Quest (-1,57% στα 7,52 ευρώ), η Autohellas (-1,35% στα 10,26 ευρώ) και η Trade Estates (-1,33% στο 1,934 ευρώ). Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ κατέγραψε άνοδο +2,16% και έκλεισε στα 4,495 ευρώ.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Με αντίρροπες δυνάμεις βρίσκεται αντιμέτωπη η Λεωφόρος Αθηνών. Από τη μία πλευρά, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών δημιουργούν προϋποθέσεις για τη διατήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη, η επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές, με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές, λειτουργεί ανασταλτικά για τη συνέχεια της ανάκαμψης.

Το ενδιαφέρον παραμένει στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ότι η πρόσφατη ανοδική αντίδραση μπορεί να αποκτήσει διάρκεια. Η Eurobank ανακοίνωσε χθες το απόγευμα τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και εννεαμήνου, ενώ σήμερα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ακολούθησαν η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΤΕ, ο οποίος δημοσιοποίησε τα δικά του οικονομικά μεγέθη. Οι ισχυρές επιδόσεις των τραπεζών συντηρούν το επιλεκτικό ενδιαφέρον, προσφέροντας στηρίγματα σε μια αγορά που εξακολουθεί να αναζητεί ισορροπία μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων εβδομάδων.

Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, παραμένει επιβαρυμένο. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Amazon και της Intel ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές του τεχνολογικού κλάδου και το κόστος των μεγάλων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές επιβαρύνουν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Τέλος, η ΕΛΒΕ διαπραγματευόταν σήμερα στη Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους να ανέρχεται σε 0,475 ευρώ ανά μετοχή.