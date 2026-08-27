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Ο χρυσός επέστρεψε πάνω από τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στρέφουν εκ νέου την προσοχή τους στην πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, ενόψει του ετήσιου συμποσίου στο Τζάκσον Χολ αυτή την εβδομάδα.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ενισχύθηκε έως και 1,1%, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. Την Τετάρτη ο χρυσός είχε βάλει τέλος σε ένα ανοδικό σερί πέντε ημερών, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον στόχο της Fed, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για πιθανή αύξηση των επιτοκίων. Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, το δολάριο σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, ενώ αυξήθηκαν και οι αποδόσεις των ομολόγων.

Παρά τη διόρθωση της Τετάρτης, ο χρυσός καταγράφει άνοδο σχεδόν 15% μέσα στον Αύγουστο, έχοντας λάβει νέα ώθηση από την απροσδόκητη παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά ομολόγων την περασμένη εβδομάδα.

Οι προσπάθειες περιορισμού του κόστους εξυπηρέτησης του τεράστιου αμερικανικού χρέους αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για το λεγόμενο «debasement trade», το οποίο είχε συμβάλει καθοριστικά στο ιστορικό ράλι του χρυσού πέρυσι. Πρόκειται για τη στρατηγική κατά την οποία οι επενδυτές αγοράζουν χρυσό ως αντιστάθμισμα απέναντι στον κίνδυνο διόγκωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και αποδυνάμωσης του δολαρίου.

Ακόμη και μετά την πτώση της Τετάρτης, «ο χρυσός παρέμεινε κοντά στον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, κάτι που αποτελεί ένδειξη ισχύος», δήλωσε ο Λιου Σιγιάο, αναλυτής της κινεζικής χρηματιστηριακής Zijin Tianfeng Futures.

Η σταθερή ανάκαμψη των τελευταίων εβδομάδων έχει επίσης οδηγήσει την τιμή πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, επίπεδο που θεωρείται σημαντικός δείκτης της μακροπρόθεσμης δυναμικής της αγοράς.

Στο επίκεντρο η ομιλία του Κέβιν Γουόρς

Αργότερα αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για τη στάση της Fed απέναντι στον πληθωρισμό, όταν ο Κέβιν Γουόρς πραγματοποιήσει την πρώτη μεγάλη ομιλία του ως πρόεδρος της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η πολυαναμενόμενη ομιλία της Παρασκευής στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ προσφέρει στον Γουόρς την ευκαιρία να απαντήσει στην κριτική ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκφράσει με αρκετή σαφήνεια τις απόψεις του για την κατάσταση και τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας.

«Εάν η ομιλία του Γουόρς δεν προετοιμάσει το έδαφος για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, τότε πιθανότατα θα ερμηνευθεί από την αγορά ως ήπια ως προς τη νομισματική πολιτική», ανέφερε ο Λιου.

Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως λειτουργούν υποστηρικτικά για τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς ο χρυσός δεν προσφέρει τόκο και επομένως γίνεται σχετικά πιο ελκυστικός όταν μειώνονται οι αποδόσεις άλλων επενδυτικών επιλογών.

Την ίδια στιγμή, επανέρχονται στο προσκήνιο και οι ανησυχίες γύρω από την ανεξαρτησία της Federal Reserve, ένας ακόμη παράγοντας που είχε ενισχύσει το προηγούμενο ράλι του χρυσού.

Η κυβερνήτης της Fed Λίσα Κουκ απέρριψε εκ νέου τις μη αποδεδειγμένες κατηγορίες περί απάτης σε στεγαστικά δάνεια, τις οποίες έχει επαναλάβει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός ηγέτης εξετάζει εάν θα ανανεώσει την προσπάθειά του για την απομάκρυνσή της.

Ο χρυσός ενισχυόταν κατά 1,1% στα 4.639,45 δολάρια ανά ουγγιά στις 10:17 π.μ. στη Σιγκαπούρη. Το ασήμι σημείωνε άνοδο 2% στα 69,49 δολάρια, ενώ ανοδικά κινούνταν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Παράλληλα, ο Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,1%, μετά την άνοδο 0,2% με την οποία είχε ολοκληρώσει την προηγούμενη συνεδρίαση.

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