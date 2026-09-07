Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι τεχνολογικές μετοχές ηγήθηκαν της ανόδου στις ασιατικές αγορές, ακολουθώντας το ράλι που κατέγραψαν την Παρασκευή οι αντίστοιχοι τίτλοι στη Wall Street. Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν υψηλότερα μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με επίκεντρο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 1,1%, με τις νοτιοκορεατικές εταιρείες ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics να έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο. Η κίνηση ακολούθησε τα κέρδη 0,2% του Nasdaq 100 στη Wall Street και το άλμα κατά 3,4% του Philadelphia Semiconductor Index. Ένας από τους λόγους που αποδίδονται στην άνοδο είναι η αισιοδοξία ότι ένα νέο μοντέλο της OpenAI θα ενισχύσει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Στις υπόλοιπες αγορές, το γεν κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, ενώ τα futures των δεκαετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν για δεύτερη ημέρα. Τη Δευτέρα δεν πραγματοποιούνται συναλλαγές παγκοσμίως στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων λόγω αργίας στις ΗΠΑ.

Ο βασικότερος παράγοντας πίσω από τα κέρδη των νοτιοκορεατικών εταιρειών ημιαγωγών ήταν η αισιοδοξία για το νέο μοντέλο της OpenAI, η οποία είχε ήδη οδηγήσει υψηλότερα τις αμερικανικές μετοχές του κλάδου, δήλωσε ο Κιμ Ναμχό, διαχειριστής κεφαλαίων στην Timefolio Investment Management στη Σεούλ.

Η OpenAI ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι κυκλοφορεί μια νέα γενιά της τεχνολογίας της, με την ονομασία GPT-6, την οποία παρουσιάζει ως σημαντικό ορόσημο στη δεκαετή προσπάθειά της για την ανάπτυξη της λεγόμενης Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (Artificial General Intelligence – AGI).

Ο MSCI Asia Pacific ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

Η άνοδος των τεχνολογικών μετοχών δείχνει ότι το επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ιδιαίτερα ανθεκτικό. Οι μετοχές εταιρειών που αναμένεται να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή της ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων και συνέχισαν να ενισχύονται τη Δευτέρα, παρά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και ενίσχυσαν τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Αυτή η επιστροφή των τεχνολογικών μετοχών στο προσκήνιο διατηρεί σήμερα τους επενδυτές σε αγοραστική διάθεση», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade. «Είναι κάπως εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα οι ασιατικές αγορές ξεπέρασαν τις αρνητικές κινήσεις που σημειώθηκαν στις αμερικανικές αγορές μετά τα στοιχεία για την απασχόληση».

Πετρέλαιο: Το Brent κοντά στα 97 δολάρια

Το Brent ενισχύθηκε κατά 0,8% και διαπραγματευόταν κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) βρισκόταν περίπου στα 92 δολάρια.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καταστρέφοντας το ένα, ως αντίποινα για επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σε απάντηση, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί νέα ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού που έχει επιβάλει το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό και θα εκτείνεται σε τμήματα του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με το Press TV.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τα ισχυρότερα των προβλέψεων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, στρέφει ακόμη περισσότερο την προσοχή στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό που ανακοινώνονται αυτή την Παρασκευή και τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν τις πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίασή της αυτόν τον μήνα.

Μια αύξηση των επιτοκίων από τη Fed στις 16 Σεπτεμβρίου «εξαρτάται από τα στοιχεία της Παρασκευής για τον αμερικανικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Αυγούστου», έγραψε σε σημείωμα προς πελάτες ο Ελίας Χαντάντ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Brown Brothers Harriman.

«Μια υψηλή μέτρηση του CPI θα κλείδωνε ουσιαστικά μια αύξηση τον Σεπτέμβριο και θα στήριζε ένα ισχυρότερο δολάριο. Μια χαμηλότερη μέτρηση θα ενίσχυε τα επιχειρήματα υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων και θα άφηνε το αμερικανικό δολάριο ευάλωτο σε μια επανατιμολόγηση των προσδοκιών για πιο ήπια στάση της Fed», ανέφερε.

Ενισχύεται το γεν

Το γεν κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα, εν μέσω εικασιών ότι το Κυβερνητικό Επενδυτικό Ταμείο Συντάξεων της Ιαπωνίας (GPIF) ενδέχεται να αυξήσει την κατανομή κεφαλαίων σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, την ώρα που οι επενδυτές σταθμίζουν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας μέσα στον Σεπτέμβριο.

Το ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθηκε έως και 0,3%, στα 155,80 γεν ανά δολάριο.

«Εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε στον απόηχο των ειδήσεων της περασμένης εβδομάδας για το GPIF», δήλωσε ο Αμπάς Κεσβάνι, διευθυντής στρατηγικής για τις ασιατικές μακροοικονομικές αγορές στην RBC Capital Markets. «Μια πιθανή αναδιάρθρωση των τοποθετήσεων του ταμείου θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της αγοράς ιαπωνικών κρατικών ομολόγων και να δώσει το έναυσμα για την ανάκαμψη του γεν πριν από το επόμενο έτος».

Στο επίκεντρο οι διεθνείς αγορές ομολόγων

Στην αγορά ομολόγων, οι traders προετοιμάζονται για νέες διακυμάνσεις και στα δύο άκρα της καμπύλης αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών τίτλων, ενώ μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι, από την BlackRock έως την JPMorgan, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις αναδυόμενες αγορές καθώς η αναταραχή επηρεάζει τις διεθνείς αγορές χρέους.

Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου στη Wall Street εξακολουθούν να εμφανίζουν ανθεκτικότητα απέναντι στην απειλή υψηλότερων επιτοκίων μετά τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας.

Κίνα: Ένεση 45 δισ. δολαρίων σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Στην Κίνα, οι αρχές διοχετεύουν 300 δισ. γουάν, ή περίπου 45 δισ. δολάρια, στις μεγαλύτερες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να διατηρηθεί η ροή πιστώσεων προς την οικονομία, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται.

Γερμανία: Στο μικροσκόπιο τα ομόλογα μετά τη σαρωτική άνοδο της AfD

Ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να συγκεντρώσουν τη Δευτέρα και τα ευρωπαϊκά ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των γερμανικών Bunds, μετά το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) σε κρατιδιακές εκλογές την Κυριακή.

Το ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία.

Η AfD εξασφάλισε 44% των ψήφων στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, υπερδιπλασιάζοντας την εκλογική της δύναμη και περνώντας μπροστά από τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), η οποία κυβερνούσε επί μακρόν το κρατίδιο και είδε το ποσοστό της να καταρρέει στο 17,5%, σύμφωνα με την προβολή αποτελέσματος που μετέδωσε το ARD.

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικό πακέτο 2027: Φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη «πόρτα» για τους ξένους

Το Σπίτι του Νερού στην Κοπεγχάγη από τον μεγάλο της αρχιτεκτονικής Κένγκο Κούμα

Οι 4 ενδείξεις που προβλέπουν ότι το ζευγάρι θα χωρίσει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ