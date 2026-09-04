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Μείωση επιτοκίων ζητάει σε επιτακτικό τόνο από τη Fed ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματήσει να συναλλάσσεται με χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα, κάτι που όπως αναφέρει «το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με την παράλογη και πολύ δαπανηρή απόφασή του για τους δασμούς, αναγνώρισε ξεκάθαρα ότι «ο πρόεδρος» έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει».

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social

«Εξαιρετικά στοιχεία για την απασχόληση μόλις ανακοινώθηκαν, ξεπερνώντας όλες τις εκτιμήσεις (εκτός από τη δική μου!) κατά δύο και τρεις φορές. Και δεν έχετε δει ακόμη τίποτα! Οι εργοδότες πρόσθεσαν 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο.

Μειώστε τα επιτόκια, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον πολύ ισχυρότερη πιστοληπτική ικανότητα από ό,τι πριν από λίγο καιρό! Μια ισχυρή χώρα σημαίνει χαμηλότερο επιτόκιο – είναι καλύτερη πίστωση… Είναι πολύ απλό!

Θα έπρεπε να έχουμε το χαμηλότερο επιτόκιο από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, όπως συνέβαινε «παλιά».

Χωρίς τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτρέπουν σε αυτές τις χώρες να διατηρούν τα μεγάλα εμπορικά τους πλεονάσματα – κάτι που θα μπορούσαμε να σταματήσουμε αμέσως – δεν θα θεωρούνταν πλέον οικονομικά ΕΛΙΤ.

Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω να συναλλάσσομαι με χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικό έλλειμμα, κάτι που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με την παράλογη και πολύ δαπανηρή απόφασή του για τους δασμούς, αναγνώρισε ξεκάθαρα ότι «ο πρόεδρος» έχει το απόλυτο δικαίωμα να κάνει.

Είναι καλύτερο από τους δασμούς!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, με τον σπουδαίο νέο ηγέτη του, πρέπει να γίνει πιο έξυπνο – να γίνει πατριωτικό για μια αλλαγή.

Τα υψηλά επιτόκια θέτουν τις ΗΠΑ σε ένα πολύ άδικο μειονέκτημα και δεν θα επιτρέψω να συμβεί αυτό!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»

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