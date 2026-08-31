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Νέες απώλειες κατέγραψε ο χρυσός, επεκτείνοντας τη βουτιά άνω του 3% της Παρασκευής, καθώς το ξεκάθαρα επιθετικό μήνυμα του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα μπορεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων ακόμη και τον Σεπτέμβριο.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου υποχώρησε έως 1,2%, κινούμενη γύρω από τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά, μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές Ιουνίου στην προηγούμενη συνεδρίαση. Στο Τζάκσον Χολ, ο Γουόρς επανέλαβε τη δέσμευση της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2%, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για «σταθερό και αμετάβλητο» στόχο. Οι traders τιμολογούν πλέον πιθανότητα άνω του 50% για αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση.

Αιφνιδίασε η «στροφή» του Γουόρς

Η περισσότερο hawkish στάση του προέδρου της Fed αιφνιδίασε σημαντικό μέρος της αγοράς, δημιουργώντας αντίθετους ανέμους για τον χρυσό, ο οποίος δεν προσφέρει απόδοση και συνήθως πιέζεται όταν αυξάνονται τα επιτόκια.

«Η στροφή προς μια πιο επιθετική στάση αποτέλεσε έκπληξη για πολλούς επενδυτές», ανέφερε ο Ρατζίβ Ντε Μέλο, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην GAMA Asset Management.

Ο ίδιος εκτιμά ότι βραχυπρόθεσμα ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή των 4.200-4.300 δολαρίων ανά ουγγιά, αν και δηλώνει ότι διατηρεί τις θέσεις του στο πολύτιμο μέταλλο λόγω του μακροπρόθεσμου επενδυτικού του ορίζοντα.

Πρόσθετη πίεση από το πετρέλαιο

Στην εξίσωση μπήκε και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η οποία ενισχύει τους φόβους για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Οι τιμές του αργού αυξήθηκαν μετά το αμερικανικό στρατιωτικό πλήγμα την Κυριακή κατά ιρανικών εκτοξευτών που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, προετοιμάζονταν να στείλουν θαλάσσιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Ήταν η πρώτη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια εναντίον του Ιράν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ είχε μετατοπίσει το βάρος της στρατηγικής της από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην οικονομική πίεση.

Παρά την πτώση, +10% τον Αύγουστο

Η διόρθωση των τελευταίων συνεδριάσεων δεν αναιρεί, πάντως, την ισχυρή εικόνα του χρυσού μέσα στον Αύγουστο. Το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 10% σε μηνιαία βάση, οδεύοντας προς την καλύτερη επίδοση από τον Ιανουάριο.

Το ράλι επιταχύνθηκε μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στα μέσα Αυγούστου για ενίσχυση των επαναγορών κρατικών ομολόγων, σε μια προσπάθεια περιορισμού του κόστους δανεισμού.

Η παρέμβαση αναζωπύρωσε το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή τις τοποθετήσεις σε περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός ως αντιστάθμισμα απέναντι στη διόγκωση του κρατικού χρέους και τον κίνδυνο υποτίμησης των νομισμάτων. Το ίδιο επενδυτικό αφήγημα είχε συμβάλει στο εντυπωσιακό ράλι 65% του χρυσού το 2025.

Fed εναντίον ΥΠΟΙΚ

Η αγορά βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, ένα αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών που επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος δανεισμού και, από την άλλη, μια πιο επιθετική Fed που επιμένει στην καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Η Νίκι Σιλς, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής μετάλλων στην MKS PAMP, περιέγραψε αυτή τη σχέση ως «διελκυστίνδα» μεταξύ του dovish υπουργείου Οικονομικών και της hawkish Federal Reserve.

Κατά την ίδια, το debasement trade είναι πιθανό να συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, καθώς ξεκινούν οι επαναγορές ομολόγων από το υπουργείο Οικονομικών και πλησιάζει η επόμενη συνεδρίαση της Fed, προσφέροντας στήριξη στον χρυσό.

Στις 11:05 π.μ. στη Σιγκαπούρη, ο spot χρυσός υποχωρούσε κατά 0,7% στα 4.422,75 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι έχανε 0,4% στα 66,12 δολάρια, ενώ πτωτικά κινούνταν επίσης πλατίνα και παλλάδιο. Ο Bloomberg Dollar Spot Index υποχωρούσε κατά 0,1%, μετά την άνοδο 0,4% της προηγούμενης συνεδρίασης.

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