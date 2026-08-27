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Σε υψηλό τριών ετών εκτινάχθηκαν οι τιμές του σιταριού στο Σικάγο, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι μια νέα κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες διαταραχές στις εξαγωγές από μία από τις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές του πλανήτη.

Οι συγκρούσεις έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς σιτηρών, περιορίζοντας σημαντικά τις αποστολές από τη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, η ανησυχία εντείνεται από τις πληροφορίες ότι η Μόσχα προετοιμάζεται να ενισχύσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων στόχων σε υποδομές, θεωρώντας ότι οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Η άνοδος του σιταριού σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή για μια αγορά στην οποία μέχρι πρόσφατα η άφθονη παγκόσμια προσφορά συγκρατούσε τις τιμές.

Ρωσία και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το 25% των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, ενώ αποτελούν σημαντικούς προμηθευτές κριθαριού, καλαμποκιού και ηλιέλαιου. Μια παρατεταμένη διαταραχή των ροών δημιουργεί επομένως τον κίνδυνο ενός νέου κύματος πληθωρισμού στα τρόφιμα, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με υψηλότερο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο η Μαύρη Θάλασσα

Η αγορά ανησυχεί ιδιαίτερα για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις μεταφορές εάν οι συγκρούσεις ενταθούν.

«Εάν δεν υπάρξει λύση στη Μαύρη Θάλασσα και βελτίωση της πρόσβασης στη ναυσιπλοΐα χωρίς απειλές για την ασφάλεια, το ράλι θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Κρις Νικολάου, γενικός διευθυντής της Advantage Grain.

Η Ουκρανία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με μείωση άνω του 50% στις αγροτικές εξαγωγές της αυτή τη σεζόν σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις του υπουργείου Γεωργίας. Την ίδια ώρα, οι εξαγωγές ρωσικού σιταριού αναμένεται να μειωθούν περισσότερο από 50% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση.

Τα συμβόλαια σιταριού στο Σικάγο ενισχύθηκαν έως και 2,6%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2023, μετά το άλμα 6,4% της προηγούμενης συνεδρίασης. Συνολικά, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 19% μέσα στον Αύγουστο, κυρίως λόγω των προβλημάτων στις μεταφορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Φόβοι για ακριβότερα τρόφιμα

Οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις αγορές εμπορευμάτων. Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τις σχετικά φθηνές προμήθειες σιτηρών της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Οι εισαγωγείς αναγκάζονται πλέον να αναζητούν εναλλακτικές και ακριβότερες ποσότητες από πιο μακρινές αγορές, όπως η Αυστραλία και η Αργεντινή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος και ενδεχομένως υψηλότερες τελικές τιμές.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία είναι γενικά προμηθευτές χαμηλού κόστους. Τώρα που μεγάλο ποσοστό της προσφοράς τους δεν είναι διαθέσιμο, οι καταναλωτές βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση», ανέφερε ο Νικολάου.

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