Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πλούτος σε χρυσό δεν βρίσκεται απαραίτητα στα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών. Σε πολλές χώρες του κόσμου, τεράστιες ποσότητες πολύτιμου μετάλλου βρίσκονται στα σπίτια των πολιτών, ενσωματωμένες σε κοσμήματα, ράβδους και νομίσματα. Για εκατομμύρια οικογένειες, ο χρυσός δεν αποτελεί απλώς επενδυτικό προϊόν, αλλά μέσο αποταμίευσης, οικογενειακό περιουσιακό στοιχείο και μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής παράδοσης.

Η διαφορά είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ασία και τη Μέση Ανατολή. Εκεί, ο χρυσός περνά συχνά από γενιά σε γενιά, συνδέεται με τον γάμο και τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές και λειτουργεί ως ιδιωτικό απόθεμα αξίας. Σε αντίθεση με τη Δύση, όπου μεγάλο μέρος της επενδυτικής ζήτησης εκφράζεται μέσα από χρηματιστηριακά προϊόντα και ψηφιακές πλατφόρμες, σε αυτές τις αγορές ο φυσικός χρυσός εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ινδία και Κίνα στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς κοσμημάτων

Η Ινδία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά την κατανάλωση χρυσών κοσμημάτων. Το 2025 οι αγορές έφθασαν τους 430,5 τόνους, ενώ ακολούθησε η Κίνα με 360,1 τόνους.

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 117,3 τόνους, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν η Σαουδική Αραβία με 44 τόνους και η Τουρκία με 32,8 τόνους.

Ινδία και Κίνα αντιπροσώπευσαν μαζί περισσότερο από το μισό της παγκόσμιας κατανάλωσης χρυσών κοσμημάτων. Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το 2025 οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η άνοδος των τιμών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοτήτων που αγοράστηκαν στις περισσότερες μεγάλες αγορές. Οι καταναλωτές, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν το χρυσό. Σε αρκετές περιπτώσεις προτίμησαν μικρότερα και ελαφρύτερα κομμάτια, διατηρώντας τη συνήθεια αγοράς πολύτιμου μετάλλου.

Έτσι, παρά τη χαμηλότερη κατανάλωση σε όρους βάρους, η συνολική αξία των παγκόσμιων αγορών χρυσών κοσμημάτων ανήλθε σε περίπου 172 δισ. δολάρια, επίπεδο-ρεκόρ.

Το τεράστιο ιδιωτικό απόθεμα χρυσού της Ινδίας

Το εντυπωσιακότερο παράδειγμα ιδιωτικής κατοχής χρυσού βρίσκεται στην Ινδία. Τα ινδικά νοικοκυριά εκτιμάται ότι διαθέτουν περίπου 25.000 τόνους πολύτιμου μετάλλου, κυρίως με τη μορφή κοσμημάτων που έχουν συγκεντρωθεί και μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά.

Η ποσότητα αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα επίσημα αποθέματα ακόμη και των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περίπου 8.133,5 τόνους χρυσού, η Γερμανία περίπου 3.350,3 τόνους, ενώ η κεντρική τράπεζα της Ινδίας διαθέτει περίπου 880 τόνους.

Με βάση αυτή τη σύγκριση, οι ινδικές οικογένειες κατέχουν περίπου τριπλάσια ποσότητα χρυσού από την αμερικανική κυβέρνηση και περίπου 28 φορές περισσότερη από την κεντρική τράπεζα της Ινδίας.

Η αξία αυτού του ιδιωτικού αποθέματος είχε υπολογιστεί σε επίπεδα που αντιστοιχούσαν περίπου στο 40% του ΑΕΠ της χώρας, πριν από την περαιτέρω άνοδο της τιμής του χρυσού.

Ο χρυσός, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μια μορφή πολυτελούς κατανάλωσης στην Ινδία. Αποτελεί ένα τεράστιο οικογενειακό απόθεμα πλούτου, το οποίο διατηρείται εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος και μεταφέρεται συχνά από τους γονείς στα παιδιά.

Ο γάμος ως βασικός κινητήρας της ζήτησης

Η σχέση των Ινδών με τον χρυσό είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον γάμο. Τα νυφικά κοσμήματα απορροφούν περίπου 50%-55% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χρυσού σε όρους βάρους.

Τα κοσμήματα καθημερινής χρήσης αντιπροσωπεύουν περίπου 35%-40%, ενώ τα κοσμήματα μόδας περίπου 5%-10%.

Η παράδοση αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτική ακόμη και όταν η τιμή του μετάλλου αυξάνεται σημαντικά. Από το 2012, η τιμή του χρυσού σε ρουπίες σχεδόν διπλασιάστηκε, ωστόσο το μερίδιο των γαμήλιων κοσμημάτων υποχώρησε μόλις κατά περίπου 5 έως 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι γαμήλιες τελετές δημιουργούν περίπου το μισό της συνολικής ετήσιας ζήτησης χρυσού στην Ινδία. Στην κατανάλωση περιλαμβάνονται όχι μόνο τα κοσμήματα της νύφης, αλλά και χρυσά νομίσματα ή άλλα δώρα που προσφέρονται στο ζευγάρι, στους συγγενείς και στους καλεσμένους.

Ο χρυσός λειτουργεί έτσι ταυτόχρονα ως σύμβολο κοινωνικής αξίας και οικονομικό απόθεμα.

Το χρυσό «ημερολόγιο» της Ινδίας

Η ζήτηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στη χρονιά. Οι αγορές συνδέονται στενά με τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές και, κυρίως, με την περίοδο των γάμων.

Το τέταρτο τρίμηνο αποτελεί την ισχυρότερη περίοδο. Το 2025 οι αγορές χρυσών κοσμημάτων έφθασαν τότε τους 145,3 τόνους, έναντι 117,7 τόνων το τρίτο τρίμηνο, 88,8 τόνων το δεύτερο και 71,4 τόνων το πρώτο.

Οι γιορτές Νταντέρας και Ντιβάλι, σε συνδυασμό με την αυξημένη γαμήλια δραστηριότητα, ενισχύουν παραδοσιακά τη ζήτηση.

Παρά την αύξηση των εγχώριων τιμών κατά περίπου 74% μέσα στο 2025, οι Ινδοί καταναλωτές δαπάνησαν περίπου 19 δισ. δολάρια μόνο στο τελευταίο τρίμηνο. Σε ολόκληρο το έτος οι δαπάνες έφθασαν περίπου τα 49 δισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στις προτιμήσεις. Οι πωλήσεις χρυσών νομισμάτων σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, γεγονός που δείχνει ότι η παράδοση της αποταμίευσης σε φυσικό χρυσό παραμένει ζωντανή, ακόμη και όταν αλλάζει η μορφή του.

Τουρκία: Ο χρυσός «κάτω από το μαξιλάρι»

Ανάλογη παράδοση υπάρχει στην Τουρκία, όπου η ιδιωτική κατοχή χρυσού έχει αποκτήσει ακόμη πιο χαρακτηριστικό όνομα: yastık altı, δηλαδή «κάτω από το μαξιλάρι».

Τα τουρκικά νοικοκυριά εκτιμάται ότι διατηρούν περίπου 5.000 τόνους χρυσού στα σπίτια τους, αξίας που προσεγγίζει τα 600 δισ. δολάρια.

Η ποσότητα είναι πολλαπλάσια εκείνης που διαθέτει η κεντρική τράπεζα της χώρας. Τα επίσημα αποθέματα διαμορφώνονταν περίπου στους 702,5 τόνους τον Απρίλιο του 2026.

Μεγάλο μέρος του χρυσού αυτού συνδέεται και πάλι με τις γαμήλιες παραδόσεις. Τα χρυσά κοσμήματα και νομίσματα που προσφέρονται στο ζευγάρι κατά τον γάμο δεν θεωρούνται απλώς συμβολικά δώρα. Συχνά μετατρέπονται σε οικονομικό δίχτυ ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια.

Η παράδοση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια οικονομία όπου το εθνικό νόμισμα έχει υποστεί επανειλημμένες υποτιμήσεις.

Έτσι, οι οικογένειες προτιμούν να κρατούν μέρος των αποταμιεύσεών τους σε φυσικό χρυσό, παρά τις προσπάθειες των αρχών να διοχετεύσουν περισσότερες από αυτές τις οικονομίες στο τραπεζικό σύστημα.

Βιετνάμ: Χρυσός για καλοτυχία

Η σύνδεση του χρυσού με την παράδοση είναι εξίσου ισχυρή στο Βιετνάμ, όπου η αγορά του πολύτιμου μετάλλου αποτελεί μέρος των εορτασμών για την Ημέρα του Θεού του Πλούτου.

Τη δέκατη ημέρα του Σεληνιακού Νέου Έτους, χιλιάδες καταναλωτές σπεύδουν να αγοράσουν χρυσό, θεωρώντας ότι θα τους φέρει τύχη, ευημερία και οικονομική ασφάλεια.

Το 2026, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε στο Ανόι καταναλωτές έφθασαν να περιμένουν από τις πρώτες πρωινές ώρες, ακόμη και υπό βροχή, για να προμηθευτούν χρυσό.

Η τιμή ενός τάελ είχε φθάσει περίπου στα 7.130 δολάρια, έναντι περίπου 3.460 δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Παρά τον σχεδόν διπλασιασμό της τιμής, η παράδοση παρέμεινε ισχυρή.

Οι καταναλωτές προσαρμόστηκαν αγοράζοντας μικρότερες ποσότητες. Κάποιοι επέλεξαν κομμάτια μόλις 1,75 γραμμαρίου, προκειμένου να συνεχίσουν το έθιμο χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, το 2026 επιταχύνθηκε η ψηφιακή αγορά χρυσού, με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να περιορίζουν τις ουρές στα φυσικά καταστήματα. Η μορφή της αγοράς αλλάζει, όχι όμως και η παράδοση.

Κίνα: Από τα κοσμήματα στις ράβδους και τα νομίσματα

Η Κίνα παρουσιάζει μια διαφορετική εξέλιξη. Η ζήτηση για χρυσό παραμένει υψηλή, αλλά οι καταναλωτές μετακινούνται σταδιακά από τα κοσμήματα προς τις ράβδους και τα νομίσματα.

Το 2025 οι Κινέζοι αγόρασαν 431,7 τόνους σε ράβδους και νομίσματα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τους 360,1 τόνους χρυσών κοσμημάτων.

Έναν χρόνο νωρίτερα η εικόνα ήταν αντίστροφη: οι αγορές κοσμημάτων είχαν φθάσει τους 479,1 τόνους, ενώ οι ράβδοι και τα νομίσματα περιορίζονταν στους 336,2 τόνους.

Η στροφή αυτή δείχνει ότι ο χρυσός αντιμετωπίζεται ολοένα περισσότερο ως επενδυτικό και αποταμιευτικό εργαλείο, αντί αποκλειστικά ως κόσμημα.

Η τάση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο το 2026, όταν οι αγορές ράβδων και νομισμάτων στην Κίνα έφθασαν τους 207 τόνους μόνο στο πρώτο τρίμηνο, επίπεδο-ρεκόρ.

Η εξέλιξη αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση: οι οικογένειες συνεχίζουν να θέλουν να διατηρούν χρυσό στην κατοχή τους, αλλά αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τον αποκτούν.

Από τα νυφικά κοσμήματα και τα οικογενειακά κειμήλια, η ζήτηση μεταφέρεται όλο και περισσότερο σε ράβδους, νομίσματα και άλλες μορφές φυσικού χρυσού.

Ο κοινός παρονομαστής από την Ινδία και την Τουρκία έως το Βιετνάμ και την Κίνα παραμένει ο ίδιος: ο χρυσός δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα ακόμη επενδυτικό προϊόν. Για εκατομμύρια νοικοκυριά αποτελεί οικογενειακό απόθεμα αξίας, προστασία απέναντι στην οικονομική αβεβαιότητα και περιουσία που μπορεί να περάσει από τη μία γενιά στην επόμενη.

Διαβάστε ακόμη

Fitch: Η Ελλάδα στις οικονομίες που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά στην Ευρώπη – Οι προβλέψεις για το 2027 (γραφήματα)

Ralph Lauren: Η ιστορία πίσω από το πουλόβερ με τα 13 αστέρια

Στα χέρια του Πρεμ Γουάτσα ο όμιλος Evergood – Υπεγράφη η συμφωνία Vivartia – Recipe Unlimited

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ