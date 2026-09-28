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Οι αγορές προεξοφλούν ήδη πιθανότητα άνω του 50% για μια νέα αύξηση επιτοκίων από την Federal Reserve στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, ωστόσο σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Citigroup, Άντριου Χόλενχορστ, μόνο ένα στοιχείο έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να αλλάξει αυτή την πορεία: τα στοιχεία ανακοίνωση του δομικού δείκτη τιμών καταναλωτή (core CPI) του Σεπτεμβρίου.

Σε σημείωμα του, ο αναλυτής της Citi εκτιμά ότι η συνεδρίαση της 28ης Οκτωβρίου διαμορφώνεται ως μια σχεδόν επανάληψη της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου, όταν η υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του πληθωρισμού για τον Αύγουστο αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα που οδήγησε την αγορά να προεξοφλήσει νέα αύξηση επιτοκίων.

«Η συνάρτηση αντίδρασης της Fed έχει γίνει πιο ευαίσθητη στα τρέχοντα στοιχεία πληθωρισμού και στις τιμές της ενέργειας», ανέφερε Χόλενχορστ, περιγράφοντας τη δυναμική που πλέον επηρεάζει τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Η Citi προβλέπει ότι η έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ (Jobs Report), που θα δημοσιευτεί την ερχόμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, θα δείξει δημιουργία περίπου 85.000 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση του ποσοστού ανεργίας από το 4,1% στο 4,2%.

Σύμφωνα με τον Χόλενχορστ, τα στοιχεία αυτά δεν θα ήταν αρκετά για να αλλάξουν ουσιαστικά τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση επιτοκίων, αν και μια σημαντικά ασθενέστερη εικόνα στην απασχόληση θα μπορούσε να επηρεάσει τα δεδομένα.

«Μια αρνητική μέτρηση στις μισθοδοσίες ή ποσοστό ανεργίας στο 4,3% είναι ασφαλώς πιθανά σενάρια και θα μπορούσαν να μειώσουν την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων που αποτιμά η αγορά», σημείωσε.

Ωστόσο, πλέον βασικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει το συμβούλιο θεωρεί την ανακοίνωση του δομικού πληθωρισμού Σεπτεμβρίου, στα μέσα του ερχόμενου μήνα και λίγες ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Fed.

Η Citi εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για μια πιο ήπια μέτρηση, καθώς η ένταση του πληθωρισμού τον Αύγουστο οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε πιο ευμετάβλητες κατηγορίες.

«Βλέπουμε περιθώριο για μια πιο ήπια μέτρηση, στο 0,2% σε μηνιαία βάση ή χαμηλότερα, δεδομένης της επιβράδυνσης σε πιο επίμονες κατηγορίες, όπως το κόστος στέγασης, και επειδή η ισχύς του Αυγούστου προήλθε από πιο ασταθείς κατηγορίες, όπως τα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας», ανέφερε ο Χόλενχορστ.

Τον Αύγουστο, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, έναντι προσδοκίας για άνοδο 0,2%. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Citi, «ώθησε τις αγορές να προεξοφλήσουν και τη Fed να προχωρήσει» σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Μια επιστροφή του δομικού CPI σε άνοδο 0,2% ή χαμηλότερα τον Σεπτέμβριο θα αποτελούσε το ισχυρότερο επιχείρημα για να διατηρήσει η Fed αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο.

Αντίθετα, πιθανή αναθεώρηση του δομικού δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), η οποία αναμένεται να δείξει σημαντική προς τα κάτω προσαρμογή, δύσκολα θα προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην πλευρά όσων τάσσονται υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα.

«Δεν είναι σαφές ότι αυτή η εξέλιξη θα αλλάξει σημαντικά τα σχέδια της Fed ή τις τιμές της αγοράς, καθώς αναμένεται ήδη ευρέως», προειδοποίησε ο Χόλενχορστ.

Η Citi επισημαίνει ότι η ίδια και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν πως η αναθεώρηση θα έχει τουλάχιστον μια ελαφρώς πιο «ήπια» επίδραση για τη νομισματική πολιτική. Ωστόσο, επειδή είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη, η δυνατότητά της να επηρεάσει τις αποφάσεις της Fed είναι περιορισμένη.

Παράλληλα, υπάρχει μια ομάδα αξιωματούχων της Fed που ενδέχεται ήδη να προτιμά το συμβούλιο να υιοθετήσει μια πιο υπομονετική στάση. Ορισμένα στελέχη μπορεί να επιλέξουν να περιμένουν πριν προχωρήσουν σε νέα αύξηση, καθώς τα περισσότερα μέλη της κεντρικής τράπεζας είχαν προβλέψει συνολικά αυξήσεις 50 μονάδων βάσης μέσα στη χρονιά και επιθυμούν να αξιολογήσουν την επίδραση της σημαντικής ανόδου των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων στην οικονομία.

Η Citi συγκρίνει τη σημερινή κατάσταση με την περίοδο πριν από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όταν ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ είχε δηλώσει ότι θα στήριζε τη διατήρηση σταθερών επιτοκίων εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου το επέτρεπαν. Μια αντίστοιχη στάση, σύμφωνα με την ανάλυση της Citi, μπορεί να διαμορφώνει και το πλαίσιο για τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.

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