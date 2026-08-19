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Η αιφνιδιαστική απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να διπλασιάσει τουλάχιστον το ανώτατο όριο των επαναγορών μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων, στα 4 δισ. δολάρια ανά πράξη, συνιστά μια μορφή «ήπιας χρηματοπιστωτικής καταστολής» και θυμίζει έντονα το ιστορικό Operation Twist της Federal Reserve, προειδοποιεί η Deutsche Bank. Η γερμανική τράπεζα εκτιμά παράλληλα ότι η κίνηση δημιουργεί πρόσθετες καθοδικές πιέσεις στο δολάριο.

Ο Γιώργος Σαραβέλος, επικεφαλής έρευνας συναλλάγματος της Deutsche Bank, δημοσίευσε έκτακτο σημείωμα αμέσως μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ότι αυξάνει το ανώτατο ποσό ανά πράξη για τις επαναγορές που αποσκοπούν στη στήριξη της ρευστότητας στις κατηγορίες ονομαστικών τίτλων διάρκειας 10 έως 20 ετών και 20 έως 30 ετών, από 2 δισ. δολάρια σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε απότομα μετά την ανακοίνωση, μια κίνηση που ο Σαραβέλος επισήμανε αμέσως. «Σε μια απροσδόκητη ανακοίνωση, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστοποίησε πριν από λίγα λεπτά μια μεγάλη αύξηση των επαναγορών μακροπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Το δολάριο εξασθενεί ασυνήθιστα έντονα», ανέφερε.

Οι ομοιότητες με το Operation Twist

Ο Σαραβέλος θεωρεί ότι το πρόγραμμα επαναγορών είναι, από διαρθρωτική άποψη, παρόμοιο με το Operation Twist της Fed, μέσω του οποίου η κεντρική τράπεζα επιχειρούσε να επηρεάσει το μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων.

Θυμίζουμε πως το Operation Twist ήταν μια στρατηγική που εφάρμοσε η αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κυρίως το 2011, με στόχο να μειώσει τα μακροπρόθεσμα επιτόκια χωρίς να αυξήσει σημαντικά τον ισολογισμό της. Η Fed αγόραζε μακροπρόθεσμα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και παράλληλα πουλούσε βραχυπρόθεσμους τίτλους, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση για κρατικούς τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας και πιέζοντας τις αποδόσεις τους προς τα κάτω. Η ονομασία «Twist» προήλθε ακριβώς από την προσπάθεια να «στρίψει» η καμπύλη αποδόσεων, μεταβάλλοντας τη σχέση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

«Η επιχείρηση επαναγοράς είναι ουσιαστικά πολύ παρόμοια με το Operation Twist της Fed», έγραψε χαρακτηριστικά ο αναλυτής της γερμανικής τράπεζας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εκδίδει περισσότερα έντοκα γραμμάτια για να χρηματοδοτεί την αφαίρεση τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας από την αγορά.

Στον βαθμό που αυτή η διαδικασία οδηγεί σε χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, θα μπορούσε θεωρητικά να απαιτήσει μια αντισταθμιστική σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Η ουσία της ανάλυσης είναι ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει στην πράξη έναν ρόλο διαχείρισης της καμπύλης αποδόσεων, ο οποίος ιστορικά αποτελούσε περισσότερο πεδίο δράσης της κεντρικής τράπεζας.

Η ανησυχία της Ουάσιγκτον για τις αποδόσεις

Η Deutsche Bank συνδέει την απόφαση με ένα ευρύτερο μοτίβο πολιτικής που θεωρεί ότι διαμορφώνεται στην Ουάσιγκτον.

Ο Σαραβέλος χαρακτηρίζει τόσο την ανακοίνωση των επαναγορών όσο και την προηγούμενη προσπάθεια των ΗΠΑ να αποθαρρύνουν μια ιαπωνική παρέμβαση υπέρ του γεν ως ενδείξεις αυξανόμενης ανησυχίας της αμερικανικής κυβέρνησης για τη συνεχιζόμενη άνοδο των αποδόσεων στα μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα.

Κατά την Deutsche Bank, οι κινήσεις αυτές παραπέμπουν σε μια πολιτική που η ίδια είχε περιγράψει πέρυσι ως «Pennsylvania plan», ένα πλαίσιο ανάλυσης σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη εφαρμογής μορφών χρηματοπιστωτικής καταστολής στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Γιατί η Deutsche Bank βλέπει ασθενέστερο δολάριο

Η σύνδεση με το δολάριο είναι, σύμφωνα με την Deutsche Bank, άμεση. Εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμποδίσουν τις τιμές των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων να υποχωρήσουν ελεύθερα, τότε οι ξένοι επενδυτές που κατέχουν αμερικανικό χρέος δεν μπορούν να δουν την προσαρμογή της αγοράς να πραγματοποιείται πλήρως μέσω των τιμών των ομολόγων.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Σαραβέλο, η προσαρμογή μεταφέρεται στην αγορά συναλλάγματος.

«Εάν η τιμή αγοράς των αμερικανικών κρατικών ομολόγων δεν “επιτρέπεται” να προσαρμοστεί προς τα κάτω, τότε η συναλλαγματική αξία των αμερικανικών κρατικών τίτλων που κατέχουν οι ξένοι επενδυτές πρέπει να προσαρμοστεί μέσω αποδυνάμωσης του δολαρίου», εξήγησε.

Ο κρίσιμος ρόλος του Κέβιν Γουόρς

Καθοριστικός παράγοντας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση είναι, σύμφωνα με την τράπεζα, η αντίδραση του Προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς.

Η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι εάν οι επαναγορές οδηγήσουν πράγματι σε χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, τότε η Fed θα έπρεπε, θεωρητικά, να αντισταθμίσει αυτή τη χαλάρωση με αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Εάν, αντίθετα, ο Γουόρς δεν αναγνωρίσει το πρόγραμμα επαναγορών ως παράγοντα χαλάρωσης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, η Deutsche Bank θεωρεί ότι ακόμη και αυτή η στάση θα αποτελούσε αρνητικό σήμα για το δολάριο.

«Εάν ο Πρόεδρος Γουόρς δεν αναγνωρίσει τις επαναγορές ως παράγοντα που οδηγεί σε χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, θα το θεωρούσαμε έναν πρόσθετο αρνητικό παράγοντα για το δολάριο», σημείωσε ο Σαραβέλος.

Η προειδοποίηση της Deutsche Bank, πάντως, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Οι αγορές, σύμφωνα με τον Σαραβέλο, είναι πιθανό να παρακολουθούν πλέον πολύ πιο προσεκτικά οποιαδήποτε νέα μέτρα στήριξης της αμερικανικής αγοράς κρατικών ομολόγων.

Όσο περισσότερο αυτές οι παρεμβάσεις θεωρούνται ότι στρεβλώνουν τον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά, τόσο μεγαλύτερες θα είναι, κατά την εκτίμησή του, οι πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα.

Για τις αγορές συναλλάγματος, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση του Γουόρς ή της Fed σχετικά με τις επιπτώσεις του διευρυμένου προγράμματος επαναγορών στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Η λογική της Deutsche Bank είναι ότι, όσο οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων θεωρούνται ότι περιορίζονται μέσω κυβερνητικών παρεμβάσεων και όχι αποκλειστικά από τις δυνάμεις της αγοράς, τόσο μεγαλύτερο μέρος της προσαρμογής θα μεταφέρεται στο δολάριο.

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