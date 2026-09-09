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*Του Matthew Ryan

Η βασική εξέλιξη των τελευταίων μηνών στις αγορές συναλλάγματος ήταν η υποχώρηση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι των περισσότερων νομισμάτων. Το δολάριο υποχώρησε με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχαμε προβλέψει στη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένας συνδυασμός αρνητικών παραγόντων βρισκόταν πίσω από αυτή την κίνηση, με σημαντικότερο τον περιορισμό των θέσεων των αγορών υπέρ της ενδεχόμενης αύξησης επιτοκίων από τη Fed.

Ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο στο Ιράν εξακολουθεί να μην διαφαίνεται, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται χωρίς ειρηνευτική συμφωνία για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από όσο αναμενόταν. Οι αγορές έχουν γίνει ολοένα και πιο απαισιόδοξες, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επαναληφθεί και καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει στις βασικές της απαιτήσεις.

Η δική μας εκτίμηση έχει μεταβληθεί αναλόγως: από την προσδοκία μιας ειρηνικής διευθέτησης στο άμεσο μέλλον, προετοιμαζόμαστε πλέον για ένα παρατεταμένο αλλά ελεγχόμενο αδιέξοδο, στο οποίο δεν θα υπάρξει επίσημη συμφωνία, αλλά οι αγορές θα τιμολογούν μόνο ένα μέτριο και περιστασιακό ασφάλιστρο κινδύνου. Αν και αυτό αναμένεται να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, το βασικό μας σενάριο δεν προβλέπει νέα εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, σημαντικές δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις ή έντονες ρευστοποιήσεις σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου.

Θεωρούμε ότι το σημερινό περιβάλλον ανόδου των αποδόσεων, αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή, επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης και πιο επιθετικής Fed δημιουργεί ανοδικούς κινδύνους για το δολάριο και θα μπορούσε να προκαλέσει μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση. Διατηρούμε, ωστόσο, την πρόβλεψή μας για ευρείες ρευστοποιήσεις στο αμερικανικό νόμισμα στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεών μας.

Η εκτίμησή μας βασίζεται στην αναμενόμενη αποκλιμάκωση του γεωπολιτικού κινδύνου, στην άποψή μας ότι οι θέσεις για σύσφιξη από πλευράς Fed είναι υπερβολικές, και στην ολοένα πιο παρεμβατική στάση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Οι ήδη αυξημένες τοποθετήσεις υπέρ του δολαρίου αφήνουν επίσης το νόμισμα εκτεθειμένο σε αντιστροφή των θέσεων, εφόσον αρχίσουν να υποχωρούν οι παραπάνω ανοδικοί κίνδυνοι.

Καθώς η ενεργειακή κρίση απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει και οι αγορές ανησυχούν όλο και περισσότερο για την αδυναμία των κυβερνήσεων να περιορίσουν τα διογκούμενα ελλείμματα, οι ρευστοποιήσεις στα κρατικά ομόλογα συνεχίστηκαν με έντονο ρυθμό τις τελευταίες εβδομάδες. Κατά την άποψή μας, αυτό αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο μεμονωμένο κίνδυνο για τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία.

Η άνοδος των αποδόσεων επιβαρύνει άμεσα την ανάπτυξη, συσφίγγοντας τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας για τους κεντρικούς τραπεζίτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να εντείνουν τις ρευστοποιήσεις μέσω υψηλότερων επιτοκίων πολιτικής.

Αναμένουμε ότι αυτή η δυναμική θα είναι ελαφρώς θετική για το δολάριο, καθώς οι ροές προς ασφαλή καταφύγια απομακρύνουν κεφάλαια από πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και τα κατευθύνουν προς νομίσματα χαμηλότερων αποδόσεων.

Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου συνεχίζουν να αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό, ενώ η σύγκρουση στο Ιράν είχε ελάχιστη διακριτή επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο αποδείχθηκε απροσδόκητα ανθεκτική, παρά τη μεγαλύτερη έκθεσή τους στις τιμές των εμπορευμάτων.

Ωστόσο, αναμένουμε μια γενικευμένη —αν και κάθε άλλο παρά ομοιόμορφη— επιβράδυνση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς οι αποδόσεις αυξάνονται, ο πληθωρισμός ενισχύεται σταδιακά, οι αγορές εργασίας επιβραδύνεται και η απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας διατηρεί αυξημένο το ασφάλιστρο κινδύνου στην ενέργεια.

Ο καθοριστικός παράγοντας παραμένει η ίδια η σύγκρουση στο Ιράν: μια διατηρήσιμη εκεχειρία πιθανότατα θα καθιστούσε την επιβράδυνση ήπια και βραχύβια, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αύξανε τον κίνδυνο εντονότερης κάμψης.

Το ευρώ εξακολουθεί να κινείται σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, καταγράφοντας ήπια κέρδη έναντι του δολαρίου μέχρι στιγμής στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Συνοπτικά:

• Το ευρώ καταγράφει ήπια κέρδη έναντι του δολαρίου μέχρι στιγμής στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

• Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν παραμένουν έως τώρα περιορισμένες και η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα.

• Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν προβλέπουμε περαιτέρω αυξήσεις στη συνέχεια.

• Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου δημιουργεί κινδύνους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη φέτος.

• Εξακολουθούμε να προβλέπουμε μέτρια άνοδο του ζεύγους EUR/USD έως το τέλος του 2027.

Στην αρχή της σύγκρουσης είχαμε επισημάνει την Ευρωζώνη ως μία από τις οικονομίες με τη μεγαλύτερη έκθεση στις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή έχει έκτοτε αποδειχθεί σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική: η ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες, ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ και το ευρώ διατήρησε τις θέσεις του, αντί να υποχωρήσει αποφασιστικά. Περαιτέρω πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου θα προσέφερε μια μέτρια διαρθρωτική στήριξη μέσω της υποχώρησης των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για την αυξανόμενη πεποίθηση της αγοράς ότι η σύγκρουση, ακόμη κι αν παραμείνει ανεπίλυτη, αποτιμάται πλέον ως μια επίμονη εστία προβληματισμού και όχι ως μια κρίση που κλιμακώνεται.

Εξακολουθούμε να προβλέπουμε μέτρια ενίσχυση του ευρώ στον χρονικό ορίζοντα των εκτιμήσεών μας. Η σχεδόν βέβαιη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να ενισχύσει την ελκυστικότητα του ευρώ λόγω της επιτοκιακής διαφοράς.

Μια πλήρης αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να προσφέρει μέτριο ανοδικό περιθώριο, αν και μεγάλο μέρος των θετικών ειδήσεων φαίνεται πλέον να έχει ήδη ενσωματωθεί στην ισοτιμία. Αναμένουμε επίσης ότι η ανάπτυξη θα στηριχθεί από τα γερμανικά μέτρα τόνωσης των επενδύσεων σε υποδομές και από τη γενικευμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρωζώνη, ενώ η σχετική πολιτική σταθερότητα σημαίνει ότι το ευρώ παραμένει η προφανής εναλλακτική λύση απέναντι στο δολάριο εν μέσω της αβεβαιότητας γύρω από την πολιτική των ΗΠΑ.

Η εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίες έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022, έχει αντικρουόμενες συνέπειες για το ευρώ, αν και θεωρούμε ότι το καθαρό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Από τη μία πλευρά, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο η ΕΚΤ να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων μετά τον Σεπτέμβριο, εφόσον αναμένει δευτερογενείς επιδράσεις — μια δυναμική που, από μόνη της, θα στήριζε το νόμισμα.

Από την άλλη, η ίδια άνοδος των τιμών λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη, πιέζοντας τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών, επιδεινώνοντας τους όρους εμπορίου και συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους στις βιομηχανίες με υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου.

Συνολικά, αναμένουμε ότι η επιδείνωση των όρων εμπορίου και η επιβάρυνση της ανάπτυξης θα υπερισχύσουν της στήριξης από μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική, αφήνοντας το ευρώ εκτεθειμένο σε μέτριες περαιτέρω πιέσεις όσο οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν υψηλές.

Διατηρούμε αμετάβλητες τις προβλέψεις μας για το ζεύγος EUR/USD μετά την υποβάθμισή που πραγματοποιήσαμε τον Ιούλιο. Η μετρίως θετική εκτίμησή μας για το ευρώ παραμένει σε ισχύ. Μια σταδιακή αντιστροφή των ροών προς ασφαλή καταφύγια και η υποχώρηση των τιμών ενέργειας θα προσέφεραν μέτρια στήριξη στο κοινό νόμισμα σε περίπτωση πλήρως διαπραγματευμένης ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στο Ιράν, αν και ένα παρατεταμένο αδιέξοδο φαίνεται πλέον όλο και πιθανότερο.

Η ανάπτυξη αναμένεται να εξακολουθήσει να στηρίζεται από το πρόγραμμα τόνωσης της Γερμανίας, το οποίο εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα αργότερα μέσα στο έτος, ενώ η μέτρια σύσφιγξη από την ΕΚΤ θα πρέπει να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στο νόμισμα μέσω της μείωσης της επιτοκιακής διαφοράς έναντι της Fed.

*Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

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