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Το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο έναντι της στερλίνας από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη βαθύτερη δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία και τους νέους πολιτικούς κινδύνους στην Ευρώπη.

Το ενιαίο νόμισμα υποχώρησε έως και 0,4%, στις 84,49 πένες, διασπώντας το προηγούμενο χαμηλό του 2026, που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το ευρώ είχε διολισθήσει σε χαμηλό 17 μηνών έναντι του δολαρίου, ενώ την Τετάρτη εμφάνιζε χειρότερη επίδοση από τα περισσότερα νομίσματα της Ομάδας των 10 (G10).

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη κρίση στην αγορά ομολόγων, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιδεινώνεται λόγω της αποτυχίας επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, του πολιτικού αδιεξόδου και των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά την κατεύθυνση της χώρας.

Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, κάλεσε την Τρίτη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει προκειμένου να περιοριστεί η εκτίναξη του κόστους δανεισμού της χώρας.

Η αναταραχή έχει ήδη μεταδοθεί στην ευρωπαϊκή αγορά κρατικών ομολόγων, όπου το έντονο sell off της περασμένης εβδομάδας επανέφερε μνήμες από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή, η απόφαση του Ισπανού Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την αποτυχία του στεγαστικού του σχεδίου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πολιτικού κινδύνου στις ευρωπαϊκές αγορές.

«Οι πολιτικές ανησυχίες στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να δημιουργούν καθοδικούς κινδύνους για το ευρώ», ανέφερε σε έκθεσή της η Σαμάρα Χαμούντ, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην Commonwealth Bank of Australia.

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να περιορίζουν τα στοιχήματα για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η αγορά swaps προεξοφλεί πλέον τρεις αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο του 2027, έναντι τεσσάρων που είχαν ενσωματωθεί στις τιμές στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

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