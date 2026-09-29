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Μέσα σε ένα κλίμα αντίθετων ανέμων, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δυσκολεύτηκαν να ισορροπήσουν στη συνεδρίαση της Τρίτης. Από τη μία πλευρά η αποκατάσταση των ροών στον πετρελαιαγωγό της Σαουδικής Αραβίας και η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών λειτούργησαν ενθαρρυντικά και από την άλλη οι ανησυχίες για τις συνέπειες στις οικονομίες και το συνεχιζόμενο ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων συγκράτησαν τους επενδυτές. Έτσι, οι περισσότερες αγορές κινήθηκαν πτωτικά, αν και με ήπιες απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,09% στις 638,08 μονάδες, με τον τεχνολογικό κλάδο και τις εταιρείες ημιαγωγών να σημειώνουν τα μεγαλύτερα κέρδη.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX ανέβηκε ελαφρά κατά 0,10% στις 25.399 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,53% και τις 8.035 μονάδες και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε πτώση 0,45% στις 10.636 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,09% στις 51.804 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19.517 μονάδες μειωμένος κατά 0,42%.

Ο τεχνολογικός κλάδος προσπάθησε να δώσει ώθηση στις αγορές χάρη στο θετικό σήμα από τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και την επικείμενη δημόσια εγγραφή της Anthropic.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλέστηκε στοιχεία από το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για το επικείμενο IPO, η Anthropic στοιχηματίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία σε μεγαλύτερο βαθμό από την εκβιομηχάνιση, την ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο. Η ίδια η εταιρεία, μάλιστα, ποντάρει σε δημόσια εγγραφή άνω των 2 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, οι πιέσεις από την αγορά ομολόγων παρέμειναν στο προσκήνιο, καθώς οι αποδόσεις συνεχίζουν να κινούνται κοντά σε υψηλά πολλών δεκαετιών, ενισχύοντας τους προβληματισμούς για το κόστος δανεισμού και την πορεία του πληθωρισμού.

Το γερμανικό 10ετές Bund διατηρήθηκε σε επίπεδα γύρω από το 3,6%, ενώ οι αποδόσεις σε Γαλλία και άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης παρέμειναν αυξημένες.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.

Οι πετρελαϊκές τιμές υποχώρησαν σήμερα με την προθεσμιακή τιμή του Brent να πέφτει λίγο πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια. Ωστόσο στα επίπεδα αυτά οι τιμές παραμένουν ψηλά, καθώς η απουσία ουσιαστικής προόδου στη γεωπολιτική κρίση ενισχύει τους φόβους για νέες πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες, οι οποίες παραμένουν έντονα εξαρτημένες από τις εισαγωγές ενέργειας.

Στον αντίποδα η τιμή του χρυσού ανέκαμψε με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να ανεβαίνει 0,48% στα 4.188 δολάρια την ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα συνέχισε την ανοδική του πορεία με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 101,49 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1334, οδηγώντας ουσιαστικά το ευρώ στο χαμηλότερο σημείο εδώ και τρεις μήνες.

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