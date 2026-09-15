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Tην πτωτική τους πορεία συνέχισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Τρίτης, υποχωρώντας σε χαμηλά πολλών μηνών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το ράλι του πετρελαίου και τις αυξημένες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,28% στις 634,18 μονάδες, φτάνοντας έτσι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο DAX διολίσθησε κατά 0,15% στις 25.402 μονάδες, ήτοι σε χαμηλό σχεδόν δύο μηνών, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,34% στις 8.090 μονάδες που είναι επίσης χαμηλό τεσσάρων μηνών και ο FTSE 100 στο Λονδίνο κατέγραψε κάμψη 0,37% στις 10.658 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο παρουσίασε απώλειες ύψους 0,14% στις 51.555 μονάδες και ο IBEX 35 διαμορφώθηκε στις 19.555 μονάδες μειωμένος κατά 0,05%.

Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές αγορές, επιβαρύνοντας τις προσδοκίες για τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Η προθεσμιακή τιμή του Brent συμβολαίων Νοεμβρίου έκανε νέο άλμα άνω του 2% στα 107,80 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI εκτινάχθηκε 3% στα 104,40 δολάρια το βαρέλι.

Με τις επιδόσεις αυτές οι τιμές έχουν ανέβει πάνω από 40% μέσα σε λίγες εβδομάδες, από την αναζωπύρωση των συγκρούσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν και με δεδομένη την ανάμειξη των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι με τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν περιορίσει περαιτέρω τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενισχύουν τη στάση άμυνας στις αγορές ομολόγων και μετοχών διεθνώς, καθώς η Federal Reserve ξεκίνησε τη διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής προσελκύοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών διεθνώς.

Στις αγορές χρήματος, οι traders προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα 90% ότι η FOMC θα προχωρήσει σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθεκτικό πληθωρισμό.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε την πρώτη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων από τα μέσα του 2023, με την αμερικανική κεντρική τράπεζα να στρέφεται σε νομισματική σύσφιγξη ακολουθώντας το παράδειγμα της ΕΚΤ, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της για φέτος.

«Μια αύξηση 25 μονάδων βάσης από τη Fed είναι πλέον σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη, γεγονός που σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος καταλύτης θα είναι το αν ο Κέβιν Γουόρς την παρουσιάσει ως μια μεμονωμένη αναπροσαρμογή ή αν σηματοδοτήσει ότι ο επίμονος πληθωρισμός απαιτεί περαιτέρω σύσφιξη», σχολίασε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com.

Αντιστοίχως, η Morgan Stanley σε σημείωμα της εκτίμησε ότι η ΕΚΤ πιθανότατα θα προχωρήσει σε μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο, ενώ οι αγορές χρήματος τιμολογούν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις ευρωπαϊκών επιτοκίων έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Υπό τα δεδομένα αυτά οι διεθνείς αγορές ομολόγων δέχονται ισχυρές ρευστοποιήσεις τις τελευταίες ημέρες, ανεβάζοντας σε πολυετή υψηλά τις αποδόσεις. Ειδικά η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου έφτασε έως και το 5,041%, ήτοι στο υψηλότερο σημείο από το 2007.

Οι προοπτικές αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων επηρέασαν και την αγορά χρυσού, με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να υποχωρεί 0,47% στα 4.330 δολάρια την ουγγιά. Αντιθέτως ανοδικά κινήθηκε το αμερικανικό νόμισμα στις αγορές συναλλάγματος με τον δείκτη δολαρίου να σκαρφαλώνει στο 99,64 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,154, που συνιστά περίπου χαμηλά ενός μήνα για το ευρωπαϊκό νόμισμα.

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