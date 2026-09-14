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Υπό πίεση παρέμειναν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η νέα εκτίναξη των τιμών του αργού πετρελαίου, το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή και οι απροσδόκητες πιέσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,49% στις 635,99 μονάδες, παραμένοντας κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών, καθώς οι επενδυτές υιοθέτησαν αμυντική στάση ενόψει των αποφάσεων για τα επιτόκια από τη Federal Reserve, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Τράπεζα της Αγγλίας.

Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,50% στις 25.440 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε σε ποσοστό 0,76% και τις 8.117 μονάδες και ο FTSE στο Λονδίνο πρόσθεσε 0,44% στις 10.697 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκανε βουτιά ύψους 1,68% στις 51.628 μονάδες και ο IBEX 35 στη Μαδρίτη διαμορφώθηκε στις 19/565 μονάδες μειωμένος κατά 1,38%

Το γεωπολιτικό ρίσκο και το συνεχιζόμενο ράλι του πετρελαίου συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Νέα στρατιωτικά πλήγματα έπληξαν υποδομές στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων και σημαντικός πετρελαιαγωγός της χώρας, ενώ η προέλαση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κοντά στις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας ενίσχυσε τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις ενεργειακές προμήθειες λόγω του πολέμου.

Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν σε αναβολή μιας κρίσιμης διπλωματικής στο Ομάν μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών του Κόλπου, με τη Σαουδική Αραβία να δηλώνει πως δεν θα προσέλθει.

Στόχος της συνάντησης ήταν η διαπραγμάτευση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η αναβολή της περιόρισε τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση των προβλημάτων στις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Οι εξελίξεις αυτές έδωσαν νέα ώθηση στις πετρελαϊκές τιμές με το Brent να ξεπερνά πρόσκαιρα τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αν και σταδιακά οι τιμές σταθεροποιήθηκαν, με αφορμή την ανάρτηση του Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να αποφύγουν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Έτσι, η προθεσμιακή τιμή του Brent κινήθηκε λίγο πάνω από τα 107 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι.

Συνολικά από τις αρχές Ιουλίου και την κατάρρευσης εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν οι τιμές του μαύρου χρυσού έχουν ενισχυθεί σχεδόν κατά 40%.

Το νέο πληθωριστικό σοκ που προκαλεί η άνοδος της ενέργειας έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές προετοιμάζονται για ένα μπαράζ αποφάσεων νομισματικής πολιτικής τις επόμενες ημέρες.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 2,50% την περασμένη εβδομάδα, οι χρηματαγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 86% η Fed αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Οι traders στην αγορά swaps ενσωματώνουν επίσης υψηλές πιθανότητες για ακόμη μία αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι στην Ευρωζώνη ενδέχεται να κινηθούν υψηλότερα ακόμη και από τις ήδη αυξημένες προβλέψεις, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο Πέτερ Καζίμιρ, μέρος του συμβουλίου της ΕΚΤ.

Παρότι απέφυγε να ζητήσει ρητά νέα αύξηση των επιτοκίων, ο Καζίμιρ, ο οποίος συγκαταλέγεται στα «γεράκια» της ΕΚΤ, τόνισε ότι η διατήρηση ανοιχτών όλων των επιλογών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δισταγμός, υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα ενεργήσει αποφασιστικά όταν τα οικονομικά δεδομένα το δικαιολογούν.

Στις αγορές συναλλάγματος το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε με τον δείκτη δολαρίου να ανεβαίνει στο 99,50 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,1549 με το ευρωπαϊκό νόμισμα να αποδυναμώνεται σε ποσοστό 0,43%.

Στα εμπορεύματα η τιμή του χρυσού έχασε έδαφος με την προθεσμιακή τιμή του πολύτιμου μετάλλου στην αμερικανική αγορά να πέφτει στα 4.330 δολάρια το βαρέλι.

Σε επίπεδο μετοχών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχτηκε ο τεχνολογικός κλάδος, παρότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι σε μεγάλο βαθμό περισσότερο προστατευμένα από τις άμεσες αναταράξεις του παγκόσμιου τεχνολογικού trade σε σχέση με τη Wall Street.

Οι μετοχές εταιρειών τεχνολογίας που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και προμηθευτών της βιομηχανίας ημιαγωγών, κινήθηκαν χαμηλότερα στη Φρανκφούρτη, το Παρίσι και το Άμστερνταμ, μετά την κοινή έκκληση των επικεφαλής των OpenAI και Anthropic για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσα τους η BE Semiconductor, η ASML, η TMicroelectronics, και οι Soitec και Infineon.

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