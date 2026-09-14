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Υπό πίεση βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αγορές, στην έναρξη μιας κρίσιμης εβδομάδας για τη νομισματική πολιτική, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, η εμπλοκή στις διπλωματικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή και οι νέες ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 λίγο μετά το άνοιγμα κινείται οριακά χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές υιοθετούν πιο αμυντική στάση ενόψει των αποφάσεων για τα επιτόκια από τη Federal Reserve, την Τράπεζα της Ιαπωνίας και την Τράπεζα της Αγγλίας.

Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί κατά 0,44%, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 χάνει 0,52%. Αντίθετα, ο FTSE 100 στο Λονδίνο ενισχύεται κατά 0,45%.

Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές λόγω AI

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο, μετά τις προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάγκη επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πλέον προηγμένων μοντέλων AI για λόγους ασφαλείας.

Παρότι οι ευρωπαϊκές αγορές είναι λιγότερο εκτεθειμένες από τη Wall Street στο παγκόσμιο επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνολογία, οι μετοχές ανάπτυξης και οι τίτλοι του τεχνολογικού κλάδου που είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις μεταβολές των επιτοκίων δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Οι μετοχές ευρωπαϊκών εταιρειών που συνδέονται με την AI και την παραγωγή ημιαγωγών κινούνται χαμηλότερα σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Άμστερνταμ, μετά τις εκκλήσεις των επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic για προσωρινή επιβράδυνση στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η BE Semiconductor υποχωρεί περίπου 5,8%, η ASML χάνει πάνω από 4%, ενώ η STMicroelectronics καταγράφει απώλειες περίπου 3,8%.

Αλμα για το Brent

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα futures του Brent ενισχύονται περίπου 3%, ξεπερνώντας τα 108 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας ένα ράλι πολλών εβδομάδων που έχει οδηγήσει τις τιμές του αργού περίπου 40% υψηλότερα από τις αρχές Ιουλίου.

Νέα στρατιωτικά πλήγματα έπληξαν υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων σημαντικό πετρελαιαγωγό, ενώ η προέλαση των Χούθι της Υεμένης κοντά σε διαδρομές διέλευσης στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι αγορές ενσωματώνουν πλέον υψηλότερο γεωπολιτικό risk premium στις τιμές της ενέργειας, μετά και την αιφνιδιαστική αναβολή της συνάντησης στο Ομάν μεταξύ του Ιράν και των αραβικών κρατών του Κόλπου.

Η συνάντηση είχε στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, όμως η αναβολή της περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης.

Στο 86% οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος της ενέργειας έρχονται σε μια εβδομάδα κατά την οποία οι παγκόσμιες αγορές περιμένουν σειρά κρίσιμων αποφάσεων από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες.

Μετά την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο 2,50% την προηγούμενη εβδομάδα, οι χρηματαγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα 86% η Federal Reserve να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της FOMC στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

Οι traders στην αγορά swaps ενσωματώνουν παράλληλα υψηλή πιθανότητα για μία ακόμη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ και η Τράπεζα της Αγγλίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές μετοχές, με τους επενδυτές να καλούνται να σταθμίσουν ταυτόχρονα την άνοδο των επιτοκίων, το νέο ενεργειακό σοκ, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τις ανησυχίες για την πορεία της AI.

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