Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρώπη υποχώρησαν ελαφρώς το πρωί της Παρασκευής, ανακάμπτοντας μετά το έντονο sell-off των προηγούμενων ημερών, την ώρα που οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ άγγιξαν το 7%, στο υψηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Η ανάσα για την ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων ήταν περιορισμένη και ήρθε μετά από μία από τις πιο βίαιες αναταράξεις των τελευταίων ετών, σημειώνει το Euronews. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου (OAT) διαμορφωνόταν το πρωί της Παρασκευής κοντά στο 4,67%, από περίπου 4,7% νωρίτερα, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund κινούνταν στο 3,59%, έναντι 3,61%.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών 10ετών ομολόγων, ο βασικότερος δείκτης του ασφάλιστρου κινδύνου που αποδίδουν οι επενδυτές στο Παρίσι, ξεπέρασε αυτή την εβδομάδα τις 110 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2012.

Η κίνηση αυτή αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για το γαλλικό χρέος και τους πολιτικούς κινδύνους, οι οποίοι ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά την υποβάθμιση της Γαλλίας από τον οίκο αξιολόγησης Scope. Παράλληλα, οι αγορές αποτιμούν το ενδεχόμενο μιας προεδρικής αναμέτρησης το 2027 μεταξύ της ακροδεξιάς και της άκρας αριστεράς. Το κόστος ασφάλισης του γαλλικού χρέους έναντι πιθανής χρεοκοπίας έχει επίσης αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

Εκτόξευση αποδόσεων στα αμερικανικά ομόλογα

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004, αγγίζοντας περίπου το 5,5%, καθώς η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό και αυξανόμενο δημόσιο χρέος.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τα στεγαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ, έφτασε σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2007.

Οι Αμερικανοί αγοραστές κατοικιών αισθάνονται πλέον άμεσα την αύξηση του κόστους δανεισμού. Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30 ετών έφτασε αυτή την εβδομάδα στο 7%, περίπου μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από το επίπεδο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και στο υψηλότερο σημείο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο του 2025.

Γιατί πλήττονται μαζί ομόλογα και μετοχές

Το ασυνήθιστο στοιχείο της τρέχουσας συγκυρίας είναι ότι τα ομόλογα έχουν πάψει να λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο ακριβώς τη στιγμή που οι μετοχές δέχονται πιέσεις.

«Τα ομόλογα και οι μετοχές υποχωρούν λόγω του πληθωρισμού», δήλωσε ο Νικ Σάντερς, διευθύνων σύμβουλος της διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας Webull UK. Οι ενεργειακές αναταράξεις και ο πόλεμος έχουν ωθήσει τις τιμές υψηλότερα, ενώ η ανάπτυξη επιβραδύνεται. Υπό κανονικές συνθήκες, η πτώση των μετοχών θα οδηγούσε τους επενδυτές προς τα ομόλογα. Αυτή τη φορά, όμως, καθώς τα επιτόκια δεν μειώνονται, «το παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο» εμφανίζεται λιγότερο ελκυστικό.

Ο Σάντερς παρέπεμψε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν ένας αντίστοιχος συνδυασμός ενεργειακών σοκ και αυξήσεων στους μισθούς οδήγησε τις αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) σε εκρηκτική άνοδο, ενώ οι μετοχές υποχώρησαν κατά 73%. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι σημερινές οικονομίες είναι πολύ λιγότερο εξαρτημένες από το πετρέλαιο και οι αγορές εργασίας διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια απορρόφησης του πληθωρισμού.

Ομόλογα συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, ο χρυσός και άλλα περιουσιακά στοιχεία που κινούνται ανεξάρτητα από τις μετοχές μπορούν να προσφέρουν προστασία, σύμφωνα με τον Σάντερς, αν και όπως τόνισε «θα ήταν λάθος να εγκαταλειφθούν πλήρως τα ομόλογα».

Διαβάστε ακόμη

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Χαμηλοί τόνοι προς την Τουρκία, σταθερές θέσεις για casus belli και UNCLOS (pics+vid)

Κόκκινες κάρτες Εξάρχου για ενεργειακή πολιτική, LNG και κατασκευές

Η μεγάλη άνθιση του botox στους άνδρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ