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Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τον γεωπολιτικό κίνδυνο από μια ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα που η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Τη Δευτέρα είχε προηγηθεί ισχυρή αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού, καθώς η πτώση του αργού και οι ενδείξεις για βελτίωση της προσφοράς πετρελαίου είχαν προκαλέσει αγορές κρατικών τίτλων.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund διαμορφώνεται στο 3,454%, έχοντας υποχωρήσει αισθητά τη Δευτέρα από το 3,522% της Παρασκευής. Το γερμανικό 10ετές είχε φτάσει στις 15 Σεπτεμβρίου έως το 3,572%, επίπεδο που αποτελεί υψηλό πολλών ετών.

Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς τίτλου είχε κλείσει τη Δευτέρα στο 4,467%, από 4,565% την Παρασκευή, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 10 μονάδων βάσης. Με αυτά τα επίπεδα, το spread έναντι του γερμανικού Bund διαμορφώνεται περίπου στις 101 μονάδες βάσης, παραμένοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 μονάδων.

Το γαλλικό χρέος παραμένει έτσι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων. Την Παρασκευή, το spread Γαλλίας-Γερμανίας είχε ξεπεράσει τη μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης το 2012, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας και την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027. Η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα μέσω περικοπών δαπανών ύψους 54 δισ. ευρώ.

Στην Ιταλία, η απόδοση του 10ετούς κινείται στην περιοχή του 4,4%, με την αγορά να παρακολουθεί επίσης τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στα δημόσια οικονομικά. Ο Ιταλός υπουργός Οικονομίας Τζανκάρλο Τζορτζέτι προειδοποίησε πρόσφατα ότι το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα του ελληνικού 10ετούς, το οποίο βρέθηκε στο 4,217%, χαμηλότερα τόσο από το αντίστοιχο γαλλικό όσο και από το ιταλικό ομόλογο. Σε σχέση με το Bund, το ελληνικό spread βρίσκεται περίπου στις 76 μονάδες βάσης, ενώ έναντι της Γαλλίας η ελληνική απόδοση είναι χαμηλότερη κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Στη Βρετανία, οι αποδόσεις παραμένουν αισθητά υψηλότερες από εκείνες της Ευρωζώνης. Το 10ετές gilt κινείται πάνω από το 5,2%, έχοντας βρεθεί το τελευταίο διάστημα ακόμη και πάνω από το 5,4%, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η σημερινή εικόνααντιστρέφει εν μέρει το ισχυρό ράλι των ομολόγων της προηγούμενης συνεδρίασης. Τη Δευτέρα, η γαλλική 10ετής απόδοση είχε υποχωρήσει σχεδόν 10 μονάδες βάσης, ενώ σημαντικές απώλειες είχαν καταγράψει τόσο το γερμανικό Bund όσο και τα βρετανικά gilts, καθώς η αποκλιμάκωση του πετρελαίου περιόρισε προσωρινά τους φόβους για νέο πληθωριστικό σοκ.

Η επιστροφή, ωστόσο, του Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι επαναφέρει μέρος αυτών των πιέσεων. Μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες ενεργειακές τιμές και, κατ’ επέκταση, να ενισχύσει τις προσδοκίες ότι τα ευρωπαϊκά επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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