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Σταθεροποιητική εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά τις ισχυρές εισροές θεσμικών κεφαλαίων σε τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, οι οποίες συνέβαλαν στην εξομάλυνση της καμπύλης αποδόσεων.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία περιόρισε τις προσδοκίες για παρέμβαση της ΕΚΤ στην αγορά γαλλικών ομολόγων, παρά την έντονη δημοσιονομική και πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, διατηρήθηκε στο 3,454%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας που είχε καταγραφεί την Τρίτη.

Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις μεγαλύτερες διάρκειες αποδίδεται σύμφωνα με το Investing.com στις τοποθετήσεις θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι επιδίωξαν να εξασφαλίσουν τις υψηλές αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων.

Αντίθετα, η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου παρέμεινε κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς οι αγορές χρήματος εξακολουθούν να ενσωματώνουν τις επίμονες πιέσεις από το ενεργειακό κόστος και τις αυξημένες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

Ακόμα, η απόδοση του γαλλικού 10ετούς υποχωρεί στο 4,81%, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού στο 4,35%, του ιταλικού στο 4,52% και του ισπανικού στο 4,059%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου παρέμεινε αμετάβλητη στο 5,197%, μετά την υποχώρησή της σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η πτώση είχε προκληθεί από τη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερα περιουσιακά στοιχεία, έπειτα από το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις αμερικανικές μετοχές, με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Γαλλία: Η Λαγκάρντ απομακρύνει το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ

Η αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων, η οποία έχει δεχθεί ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας του πολιτικού αδιεξόδου και της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών, δεν εμφάνισε ουσιαστική αντίδραση στις δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στο Reuters, στο περιθώριο των συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Πρόεδρος της ΕΚΤ επιχείρησε να περιορίσει τις εκτιμήσεις ότι η Φρανκφούρτη θα μπορούσε να ενεργοποιήσει έκτακτα νομισματικά εργαλεία προκειμένου να συγκρατήσει την αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας.

Η Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων της Γαλλίας αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ίδιων των γαλλικών πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες καλούνται να προχωρήσουν σε ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή, αντί να βασίζονται στην υποστήριξη της κεντρικής τράπεζας.

Με τη στάση της, απομάκρυνε τις προσδοκίες για ενεργοποίηση του Μέσου Προστασίας της Μετάδοσης της Νομισματικής Πολιτικής (Transmission Protection Instrument – TPI), του μηχανισμού που διαθέτει η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων αναταράξεων στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Το μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές είναι ότι τα γαλλικά κρατικά ομόλογα (OAT) θα εξακολουθήσουν να ενσωματώνουν αυξημένο ασφάλιστρο κινδύνου, όσο παραμένει αβέβαιη η πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση διαχείρισης ενός προβλεπόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος 5,4% του ΑΕΠ, σε ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο κοινοβούλιο, όπου η εξασφάλιση πολιτικών συναινέσεων για μέτρα περιορισμού των δαπανών παραμένει δύσκολη.

Στάση αναμονής ενόψει του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Πέρα από τις εξελίξεις στη Γαλλία και τα μηνύματα της ΕΚΤ, οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων κινούνται με συγκρατημένους ρυθμούς, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ την Τετάρτη.

Η ανακοίνωση θεωρείται καθοριστική για την αξιολόγηση της μελλοντικής πορείας των επιτοκίων, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς.

Οι συνεχιζόμενοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή διατηρούν τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να αποδειχθούν πιο επίμονες από ό,τι αναμενόταν.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος αναζητούν ενδείξεις για το κατά πόσο οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μια υψηλότερη από την αναμενόμενη μέτρηση του αμερικανικού πληθωρισμού θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέο κύμα ανόδου των αποδόσεων, τόσο στα αμερικανικά όσο και στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα.

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των συνεδριάσεων νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους, των δημοσιονομικών κινδύνων και των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

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