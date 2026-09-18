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Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχωρούν ελαφρά λίγο μετά το άνοιγμα, παίρνοντας ανάσα μετά το ισχυρότερο ημερήσιο ράλι των τελευταίων δύο μηνών, ωστόσο παραμένουν σε τροχιά να καταγράψουν την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Το θετικό κλίμα στις αγορές ενισχύθηκε από την αποφασιστική στάση της Federal Reserve στη μάχη κατά του πληθωρισμού, με τους επενδυτές να εκτιμούν ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα των τιμών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,18%, διορθώνοντας από το υψηλό άνω της μίας εβδομάδας που είχε σημειώσει την Πέμπτη μετά το ευρύ ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο δείκτης παρέμενε, ωστόσο, σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου περίπου 0,54%, ανακάμπτοντας από το δύσκολο ξεκίνημα της εβδομάδας, όταν οι ευρωπαϊκές μετοχές πιέστηκαν σε χαμηλά τριών μηνών.

Στους βασικούς δείκτες, ο FTSE 100 του Λονδίνου υποχώρησε κατά 0,34%, ο CAC 40 της Γαλλίας κατά 0,46%, ενώ ο DAX της Γερμανίας σημείωσε πτώση 0,54%.

Το Brent υποχώρησε κατά 2,59% και η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 0,36%.

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τόσο τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας όσο και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Από το πετρέλαιο και τη Μέση Ανατολή στη Fed

Η εβδομάδα αποτέλεσε ένα έντονο τεστ για τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς συνδυάστηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων με κρίσιμες αποφάσεις κεντρικών τραπεζών.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις την Τρίτη, όταν ο Stoxx 600 υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο.

Η πτώση προκλήθηκε από την επίθεση στον σαουδαραβικό αγωγό East-West, η οποία δημιούργησε ανησυχίες για απώλειες έως και 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, αλλά και από τις νέες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι εξελίξεις αυτές εκτόξευσαν το Brent πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Το κλίμα άλλαξε αισθητά την Πέμπτη, μετά την ομόφωνη απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος 3,75%-4%, στην πρώτη αύξηση από τα μέσα του 2023.

Η στάση του προέδρου της Fed Κέβιν Γουόρς καθησύχασε μέρος των επενδυτών, καθώς ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού που τροφοδοτείται από την ενέργεια, ανεξάρτητα από τις πολιτικές πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Stoxx 600 στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων δύο μηνών.

Η Τράπεζα της Αγγλίας κρατά σταθερά τα επιτόκια

Στην Ευρώπη, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,75%, με ψήφους 6-3 στο διοικητικό της συμβούλιο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η αύξηση του παγκόσμιου ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να την οδηγήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων στο 4% τον Νοέμβριο, εφόσον συνεχιστούν οι αναταράξεις στις μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Πετρέλαιο: Υποχωρεί μετά την εξεύρεση εναλλακτικών διαδρομών

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σήμερα, καθώς ενισχύθηκαν οι ενδείξεις ότι ναυτιλιακές εταιρείες και ενεργειακοί όμιλοι βρίσκουν εναλλακτικές διαδρομές για την παράκαμψη των προβλημάτων στον Περσικό Κόλπο.

Το Brent σημείωσε πτώση περίπου 1,5%, ωστόσο παρέμεινε αυξημένο σχεδόν 15% σε εβδομαδιαία βάση, κοντά στα 104 δολάρια το βαρέλι, μετά την πρόσφατη άνοδο σε υψηλά πολλών ετών.

Στήριξη στην αποκλιμάκωση έδωσαν οι πρόσθετες φορτώσεις αργού μέσω του Ομάν, καθώς και οι ενδείξεις ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να αποκαταστήσει μέρος της δυναμικότητας του αγωγού East-West.

Πιέσεις στους κλάδους που επηρεάζονται από τα επιτόκια

Οι κλάδοι που είναι πιο ευαίσθητοι στις αποδόσεις των ομολόγων παρέμειναν υπό πίεση.

Ο δείκτης των ευρωπαϊκών εταιρειών πολυτελών αγαθών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας υποχώρησε κατά 0,4%, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποτιμήσεις των μετοχών.

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