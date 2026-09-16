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Στην πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια προχώρησε την Τετάρτη η Federal Reserve και μάλιστα ομόφωνα (12 προς 0 οι ψήφοι), σε μια προσπάθεια να ανακόψει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούν η άνοδος της ενέργειας και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η απόφαση για άνοδο 25 μονάδων βάσης φέρνει το εύρος του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,75% με 4%, ενώ επιβεβαιώνει τη στροφή της νομισματικής πολιτικής από μια παρατεταμένη στάση αναμονής σε μια φάση νομισματικής σύσφιξης.

Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη από τις αγορές, δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα οι αγορές χρήματος έδιναν πιθανότητα άνω του 94% για αύξηση 25 μονάδων βάσης, μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι στόχου 2% της κεντρικής τράπεζας.

Η Fed καλείται, εξάλλου, να αντιμετωπίσει το νέο ενεργειακό σοκ, καθώς το ράλι του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλεί να διατηρήσει υψηλές τις πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται σε πολυετή υψηλά, με το 10ετές να έχει ξεπεράσει μέσα στην εβδομάδα το όριο του 5% αγγίζοντας υψηλό 19 ετών, εξέλιξη που αυξάνει την πίεση προς την κεντρική τράπεζα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών στη μάχη κατά του πληθωρισμού.

«Ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος», ανέφερε η επιτροπή στη σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίαση. «Η σημερινή απόφαση θα στηρίξει την πιο έγκαιρη επιστροφή στον στόχο του 2% της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών».

Εκτίμηση για νέα αύξηση μέσα στη χρονιά

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις που δημοσιοποίησε η επιτροπή την Τετάρτη έδειξαν ότι η ισχυρή πλειονότητα των αξιωματούχων θεωρεί πιθανή ακόμη μία αύξηση επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.

Το λεγόμενο «dot plot», δηλαδή ο πίνακας με τις ατομικές εκτιμήσεις των αξιωματούχων για την πορεία των επιτοκίων, έδειξε ότι 16 από τους 18 συμμετέχοντες αναμένουν ακόμη μία αύξηση.

Ο Πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει επιλέξει να μην υποβάλει δική του πρόβλεψη στο διάγραμμα από τότε που ανέλαβε τη θέση του.

Από τους αξιωματούχους που προβλέπουν νέα αύξηση, τέσσερις θεωρούν πιθανές ακόμη δύο κινήσεις. Δύο μέλη της επιτροπής εκτιμούν ότι η Fed θα σταματήσει μετά τη μία αύξηση.

Ωστόσο, δεν προβλέπονται νέες αυξήσεις για τα επόμενα χρόνια. Οι προβλέψεις δείχνουν μία μείωση επιτοκίων το 2028 και τουλάχιστον μία ακόμη το 2029.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι αύξησαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό φέτος.

Πλέον προβλέπουν ότι ο βασικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) θα διαμορφωθεί στο 3,7%, ενώ ο δομικός δείκτης που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια στο 3,4%. Και οι δύο προβλέψεις είναι κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερες από την προηγούμενη εκτίμηση του Ιουνίου.

Η Fed δεν αναμένει επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο της πριν από το 2029, αν και προβλέπει σημαντική αποκλιμάκωση το 2027, με τον γενικό δείκτη να υποχωρεί στο 2,3% και τον δομικό στο 2,5%.

Παράλληλα, η επιτροπή μείωσε την πρόβλεψή της για το ποσοστό ανεργίας στο 4,1%, κατά 0,2 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από την εκτίμηση του Ιουνίου.

Η ανησυχία πλέον είναι ότι η διάρκεια των υψηλών τιμών ενέργειας μπορεί να αυξήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες και να μεταφέρει τις πιέσεις σε ολόκληρη την οικονομία.

Οι οικονομολόγοι θεωρούν επίσης ότι οι αυξημένες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσουν έναν ακόμη παράγοντα ενίσχυσης του πληθωρισμού.

Γιατί η Fed άλλαξε στάση

H κεντρική τράπεζα διατήρησε στάση αναμονής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αναμενόταν να συνεχίσει στην ίδια πορεία, έως ότου η τάση άρχισε να αλλάζει προς την κατεύθυνση αύξησης επιτοκίων στα τέλη Αυγούστου.

Ήδη στη συνεδρίαση του Ιουλίου, η συζήτηση γύρω από τη νομισματική πολιτική είχε προκαλέσει σημαντικές διαφωνίες, καθώς τρία μέλη της FOMC είχαν ψηφίσει κατά της απόφασης διατήρησης των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα, προτιμώντας αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, οι προβλέψεις για το 2027 παρέμειναν οριακές: οκτώ αξιωματούχοι τάχθηκαν υπέρ μίας ακόμη αύξησης, έξι εκτίμησαν ότι το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό και τέσσερις προέβλεψαν μειώσεις.

Γουόρς εναντίον Τραμπ

Για τον ίδιο τον Κέβιν Γουόρς, η απόφαση της νομισματικής στροφής αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της θητείας του στην ηγεσία της Fed. Ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας είχε υιοθετήσει εσχάτως πιο αυστηρή ρητορική απέναντι στον πληθωρισμό, με την αγορά να αναμένει τώρα να διαπιστώσει αν η αύξηση αποτελεί μεμονωμένη κίνηση ή την αρχή ενός νέου κύκλου αυξήσεων.

Οι επενδυτές ελπίζουν πως, τα όσα θα δηλώσει στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, θα ρίξουν περισσότερο… φως στις προθέσεις του και τα πιθανά επόμενα βήματα του συμβουλίου.

Πάντως, η στροφή της Fed βάζει τον Γουόρς σε τροχιά σύγκρουσης με τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον επέλεξε για τη θέση, δεδομένων των ισχυρών πιέσεων του Λευκού Οίκου για χαμηλότερα επιτόκια.

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