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Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve υποστήριξαν ότι θα χρειαστεί να αυξήσουν σύντομα τα επιτόκια, εκτός εάν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

«Πολλοί συμμετέχοντες εκτίμησαν ότι πιθανότατα θα ήταν αναγκαία μια σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής εάν ο πληθωρισμός δεν υποχωρήσει», αναφέρεται στη σύνοψη της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Ιουλίου. «Ορισμένοι συμμετέχοντες σχολίασαν ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να μην είναι επί του παρόντος επαρκώς περιοριστικές ώστε να διευκολύνουν την επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%».

Τελικά, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε με 9 ψήφους έναντι 3 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου της Fed στο εύρος 3,50%-3,75%, όπου βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το συγκεκριμένο επιτόκιο αποτελεί σημείο αναφοράς για ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών δανείων, από στεγαστικά και πιστωτικές κάρτες έως δάνεια αυτοκινήτου.

Οι τρεις αξιωματούχοι που μειοψήφησαν ήταν η Πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, η Πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν και ο Πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι. Και οι τρεις τάχθηκαν υπέρ αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, οι τρεις διαφωνούντες έκριναν ότι μια τέτοια κίνηση «πιθανότατα θα βοηθούσε να αποτραπεί η ανάγκη για μια πιο απότομη και δυνητικά πιο επώδυνη σειρά κινήσεων σύσφιγξης σε μεταγενέστερο στάδιο».

Η κατεύθυνση που δείχνουν τα στοιχεία

Από τη συνεδρίαση του Ιουλίου και μετά, τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί δείχνουν ως επί το πλείστον ήπιες μηνιαίες αυξήσεις των τιμών, αν και οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού εξακολουθούν να βρίσκονται αισθητά πάνω από τον στόχο του 2% της Fed.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η κεντρική τράπεζα, κατέγραψε μάλιστα πτώση 0,1% τον Ιούνιο, σε μηνιαία βάση, αν και ο ετήσιος ρυθμός παρέμεινε στο 3,7%.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα στην αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί.

Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα μειώθηκαν κατά 23.000 τον Ιούλιο, ακόμη και καθώς το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,1%, εξέλιξη που αποδόθηκε κυρίως στη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού. Τα στελέχη της Fed έχουν δηλώσει ως επί το πλείστον ότι ανησυχούν περισσότερο για τον πληθωρισμό παρά για την αγορά εργασίας, αν και οι περισσότερες από αυτές τις τοποθετήσεις είχαν γίνει πριν από τη δημοσιοποίηση των τελευταίων στοιχείων.

Ο νέος Πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς, από την πλευρά του, έχει δείξει ότι προτιμά μια υπομονετική προσέγγιση όσον αφορά τα επιτόκια. Οι αγορές εξέλαβαν τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση ως ήπιες σε σχέση με τον πληθωρισμό, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αισθητά υψηλότερα.

Οι αποδόσεις συνέχισαν έκτοτε να κινούνται ανοδικά, ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων. Ωστόσο, υποχώρησαν απότομα την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι θα αυξήσει τις αγορές κρατικών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας,δηλαδή στο τμήμα της καμπύλης που το τελευταίο διάστημα έχει εμφανίσει ιδιαίτερα έντονες πιέσεις.

Μετά την πρόσφατη σειρά στοιχείων για τον πληθωρισμό, οι αγορές άλλαξαν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Πλέον προεξοφλούν ότι η Fed πιθανότατα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια έως τον Δεκέμβριο, προτού προχωρήσει σε νέα αύξηση. Προηγουμένως, οι επενδυτές ανέμεναν αύξηση ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Στο τραπέζι λιγότερες συνεδριάσεις της Fed

Τα πρακτικά αποκάλυψαν επίσης πως έγινε εκτενής συζήτηση για μια σημαντική αλλαγή στον αριθμό των συνεδριάσεων της FOMC.

Ο Γουόρς παρατήρησε ότι θα μπορούσε να είναι παραγωγική η μείωση των προγραμματισμένων συνεδριάσεων από οκτώ σε έξι ετησίως, ώστε να πραγματοποιούνται περίπου ανά δύο μήνες. Είναι κάτι που ο ίδιος έχει υποστηρίξει και σε δηλώσεις του δημοσίως.

Μια τέτοια αλλαγή «θα επέτρεπε τη συγκέντρωση περισσότερων πληροφοριών μεταξύ των συνεδριάσεων σε σχέση με την τρέχουσα πρακτική και θα παρείχε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο προσωπικό περισσότερο χρόνο για να εξετάζουν στρατηγικά ζητήματα νομισματικής πολιτικής», αναφέρουν τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος της Fed ζήτησε τις απόψεις των μελών της Επιτροπής, ωστόσο σε αυτή τη φάση δεν ελήφθη καμία απόφαση για πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα των συνεδριάσεων. Ο Γουόρς διευκρίνισε επίσης ότι οποιαδήποτε μεταβολή δεν πρόκειται να επηρεάσει το υφιστάμενο πρόγραμμα για το υπόλοιπο του 2026.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκε επίσης ένα περιστατικό διαταραχής στον διακανονισμό συναλλαγών που σημειώθηκε μεταξύ δύο συνεδριάσεων. Τα πρακτικά αναφέρουν ότι η πολιτική της Fed να διατηρεί «άφθονα» τραπεζικά αποθεματικά βοήθησε να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά οι αγορές χρήματος παρά τη συγκεκριμένη διαταραχή.

Τέλος, η Επιτροπή πραγματοποίησε εκτενή συζήτηση σχετικά με τον ισολογισμό της Fed και τις τοποθετήσεις της σε διάφορες κατηγορίες ομολόγων. Τα μέλη εκτίμησαν ότι θα είναι χρήσιμη η ειδική ομάδα εργασίας που έχει συστήσει ο Γουόρς για να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα.

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