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Το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Tο νόμισμα κατέγραψε το ισχυρότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο, ενισχυόμενο έως και 1%, στα 152,89 γιεν ανά δολάριο, μετά την άνοδο κατά 1,2% τη Δευτέρα.

Η νέα άνοδος δείχνει ότι η δυναμική που απέκτησε το ιαπωνικό νόμισμα μετά τις παρεμβάσεις και τις σχετικές πιέσεις από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και την υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Κταγιάμα, ενδέχεται πλέον να αποκτά δική της δυναμική.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Στο μεταξύ, οι ασιατικές μετοχές κινούνται ανοδικά, με τον δείκτη MSCI Asia Pacific να ενισχύεται κατά 0,4%.

Ισχυρότερη ήταν η εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ο Kospi σημείωσε νωρίτερα άνοδο 2,1%, με τις μεγάλες εταιρείες ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics να πρωταγωνιστούν.

Παράλληλα, τα futures του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,4%, σε μια ένδειξη θετικού κλίματος για τον κλάδο της τεχνολογίας.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, μετά τα κέρδη της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα περιορίζει τη διαθέσιμη προσφορά στην αγορά.

Οι αγορές προετοιμάζονται για περίοδο σταθεροποίησης

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνει τον προβληματισμό των επενδυτών σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Η Αναστάζια Αμορόζο, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Partners Group, εκτιμά ότι οι παγκόσμιες αγορές μετοχών ενδέχεται να εισέλθουν σε μια περίοδο ενοποίησης, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ασκούν πίεση στις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα επιτόκια.

Όπως σημείωσε, οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σημαντική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής διεθνώς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει είτε σε μερική υποχώρηση των πρόσφατων κερδών είτε σε μια περίοδο σταθεροποίησης.

Γιεν: Κέρδη 4,2% τον Σεπτέμβριο

Το τελευταίο ράλι έχει οδηγήσει το γιεν σε άνοδο περίπου 4,2% έναντι του δολαρίου από τις αρχές Σεπτεμβρίου, καθιστώντας το το νόμισμα με τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των νομισμάτων της ομάδας των G10.

Η νομισματική στάση της Ιαπωνίας δεν έχει αλλάξει μετά την κοινή παρέμβαση των ιαπωνικών και αμερικανικών αρχών στην αγορά συναλλάγματος, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών Satsuki Katayama.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι ιαπωνικές αρχές θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των αγορών και ότι θα διατηρήσει στενή επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό της.

Ισχυρότερη ανάπτυξη και υψηλότεροι μισθοί στην Ιαπωνία

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα έδειξαν ότι η ιαπωνική οικονομία αναπτύχθηκε ταχύτερα από την αρχική εκτίμηση το δεύτερο τρίμηνο.

Παράλληλα, οι μισθοί αυξήθηκαν τον Ιούλιο με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων από την BOJ κατά τη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα.

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