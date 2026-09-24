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Η Apple πλησιάζει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς αυξάνεται ο ενθουσιασμός για τα νέα iPhone της εταιρείας και τη στρατηγική της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Apple κατέγραψαν ιστορικό ενδοημερήσιο υψηλό στα 345,34 δολάρια πρόσφατα, πριν κλείσουν στα 339,75 δολάρια, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,96 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data, η εταιρεία ξεπέρασε για λίγο το όριο των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαιοποίησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Apple είχε επίσης αγγίξει το ορόσημο των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στις 28 και 29 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής, η Nvidia είναι η μόνη εταιρεία που έχει κλείσει πάνω από το όριο των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές είναι πεπεισμένοι ότι οι μετοχές της Apple θα μπορούσαν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία καθώς εξελίσσεται ο κύκλος του iPhone 18.

Ο αναλυτής της Bank of America, Γουάμσι Μόχαν, ορίζει ως τιμή-στόχο για τη μετοχή τα 370 δολάρια, πολύ πάνω από τον στόχο των 342,60 δολαρίων που θα οδηγούσε σε κεφαλαιοποίηση αγοράς 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ενθουσιασμός που ακολούθησε την πρόσφατη παρουσίαση προϊόντων της Apple έχει οδηγήσει τις μετοχές σε άνοδο 7,2% από τις αρχές του μήνα. Υπό τη διεύθυνση του νέου διευθύνοντος συμβούλου Τζον Τέρνους, η εταιρεία παρουσίασε τα iPhone 18 Pro και Pro Max, μαζί με το πρώτο αναδιπλούμενοiPhone Duo. Η Apple κυκλοφορεί επίσης τις τελευταίες ενημερώσεις του Apple Intelligence μέσω των αναβαθμίσεων iOS 27 και Mac OS 27.

Η εισαγωγή ενός αναδιπλούμενου τηλεφώνου διευρύνει τη συνολική αγορά στην οποία απευθύνεται η Apple και θα μπορούσε να γίνει ευρέως αποδεκτή με την πάροδο του χρόνου, πιστεύουν οι αναλυτές.

«Το Duo αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό μετά από πολύ καιρό και ενσωματώνει απρόσκοπτα το υλικό και το λογισμικό», ανέφερε ο Μόχαν.

Σύμφωνα με το MarketWatch, ο αναλυτής της JPMorgan, Σάμικ Τσάτερτζι, πιστεύει ότι η Apple θα είναι σε θέση να διατηρήσει έναν θετικό κύκλο πωλήσεων ακόμη και με αυξήσεις στις τιμές των κινητών της, χάρη στις μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις ανταλλαγές παλαιών συσκευών και τις επιδοτήσεις από τους παρόχους. Η «εντυπωσιακή παρουσίαση των χαρακτηριστικών» του iPhone Duo θέτει επίσης την Apple σε θέση να επιτύχει πιθανή αύξηση των πωλήσεων σε ένα προϊόν premium, έγραψε σε σημείωμά του αυτόν τον μήνα.

Πέρα από τις πρόσφατες ανακοινώσεις για το υλικό, η Apple έχει υιοθετήσει μια πιο μετρημένη προσέγγιση όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη σε σύγκριση με άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που ξοδεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών κέντρων δεδομένων.

Αυτό απέδωσε καρπούς για τους επενδυτές, καθώς οι μετοχές της Apple σημείωσαν άνοδο 25% φέτος, ενώ το ETF Roundhill Magnificent Seven σημείωσε άνοδο 10% και ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 13,4%.

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