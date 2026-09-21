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Με κέρδη ξεκίνησε η νέα εποχή για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο τελεί από σήμερα υπό το καθεστώς των ανεπτυγμένων αγορών, επιστρέφοντας στη συγκεκριμένη κατηγορία έπειτα από 13 χρόνια. Το ιστορικό rebalancing της περασμένης Παρασκευής συνεχίζει να επηρεάζει την εγχώρια αγορά, καθώς παρατηρήθηκαν έντονες μεταβολές σε ορισμένες μετοχές, οι οποίες οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη από την αρχικά ισχυρή πτώση στο κλείσιμο με θετικά πρόσημα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (21/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 14,72 μονάδες ή +0,55% και έκλεισε στις 2.676,02 μονάδες. Σε περίπου 62 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.628,55 μονάδες (-1,23%) και υψηλό ημέρας τις 2.690,67 μονάδες (+1,1%). Οριακή πτώση -0,05% καταγράφει το ΧΑ μέσα στον Σεπτέμβριο, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +26,19%. Κοντά στα 330 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα, στην πρώτη συνεδρίαση μετά το ιστορικό ρεκόρ των 4,26 δισ. ευρώ.

Στο ταμπλό σημειώθηκαν ισχυρές μεταβολές, ενώ έλαβε χώρα ένα άτυπο rotation μεταξύ των μετοχών που πρωταγωνίστησαν και όσων υπέστησαν ισχυρές πιέσεις την Παρασκευή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Titan και η Intracom Holdings ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ αντίθετα διόρθωσαν ο ΔΑΑ και ο ΟΛΠ. Σε έντονα ανοδικό έδαφος συνέχισαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor), με τους αγοραστές να συνεχίζουν να τοποθετούνται μετά τα κέρδη της Παρασκευής (18/9). Ράλι έκαναν επίσης η Metlen και η Aegean.

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Άνοδο +0,67% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.227,07 μονάδες, απορροφώντας τους αρχικούς κραδασμούς. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε θετικά κατά +0,49% στις 6.867,26 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,36% στις 3.071,71 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 328,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,93 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 44,98 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Πειραιώς με 37,57 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 196,1 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 74 μετοχές, αρνητικό για 28, ενώ 24 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,59% στα 4,739 ευρώ και ακολούθησαν η Πειραιώς (+1,51% στα 10,44 ευρώ) και η Alpha Bank (+0,4% στα 4,745 ευρώ). Αντίθετα, η Εθνική σημείωσε πτώση -0,34% στα 17,44 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου κέρδισε +0,75% στα 10,68 ευρώ, ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά -0,2% στο 0,988 ευρώ και η Optima bank κατά -0,22% στα 13,73 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco έκανε ράλι +6,23% και έκλεισε στα 16,04 ευρώ. Με κέρδη άνω του +4% ακολούθησαν η ElvalHalcor (+4,34% στα 3,73 ευρώ) και η Metlen (+4,16% στα 47,56 ευρώ). Πάνω από +3% ενισχύθηκαν η Cenergy (+3,95% στα 23,18 ευρώ) και η Aegean (+3,17% στα 11,39 ευρώ). Άνοδο τουλάχιστον +1% κατέγραψαν η Titan (+1,99% στα 49,26 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (+1,37% στα 17,7 ευρώ) και η Lamda Development (+1,19% στα 6,355 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, ο ΔΑΑ υποχώρησε κατά -5,71% στα 11,57 ευρώ, διορθώνοντας μετά το άλμα κατά σχεδόν +9% την περασμένη Παρασκευή, που τον οδήγησε σε ιστορικό ρεκόρ πάνω από τα 12 ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ κινήθηκε πτωτικά κατά -2,24% στα 12,2 ευρώ, ενώ περίπου -1% έχασαν η ΔΕΗ (-1,65% στα 23,78 ευρώ) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,97% στα 42,8 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intracom Holdings «αναρριχήθηκε» κατά +6,09% στα 2,96 ευρώ. Με άνοδο τουλάχιστον +3% ακολούθησαν η Qualco (+3,57% στα 6,1 ευρώ), η Κρι Κρι (+3,54% στα 33,6 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό), ο ΟΛΘ (+3,53% στα 41,1 ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό) και η Autohellas (+3,43% στα 10,86 ευρώ). Πάνω από +2% κέρδισαν η Σαράντης (+2,87% στα 12,2 ευρώ) και η Quest (+2,29% στα 7,6 ευρώ). Κατά τουλάχιστον +1% ενισχύθηκαν η Fourlis (+1,52% στα 4,02 ευρώ), η Ideal (+1,47% στα 5,52 ευρώ), η Ελλάκτωρ (+1,36% στο 1,34 ευρώ) και η Bally’s Intralot (+1,13% στο 1,071 ευρώ). Στον αντίποδα, ο ΟΛΠ κατέγραψε απώλειες -2,35% στα 47,85 ευρώ, βάζοντας «φρένο» στο τετραήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε.

Η προσοχή στρέφεται στα θεμελιώδη μεγέθη

Η ολοκλήρωση των τεχνικών κεφαλαιακών ροών αναπροσαρμογής στο ΧΑ μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας στα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων και στην αναζήτηση νέων καταλυτών. Το διεθνές περιβάλλον παρέχει στηρίγματα για την ανάληψη ρίσκου, χάρη στις εποικοδομητικές εμπορικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Σε μακροπρόθεσμη βάση, η αναβαθμισμένη παρουσία της Euronext Athens στις διεθνείς αγορές και η αυξημένη τοποθέτηση θεσμικών χαρτοφυλακίων αναμένεται να ενισχύσουν τη στενότερη συσχέτιση του Γενικού Δείκτη με τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές τάσεις. Σημειώνεται ότι το σημερινό ορόσημο αποτελεί τον πρώτο κύκλο της συνολικής αναβάθμισης της εγχώριας αγοράς, με τον επόμενο και πιο κομβικό κύκλο να τοποθετείται χρονικά τον Μάιο του 2027 από τον οίκο MSCI.

Διπλό upgrade έκανε η ελληνική οικονομία, καθώς η Moody’s επιβεβαίωσε τη βαθμολογία «Baa3» αναβαθμίζοντας τις προοπτικές (outlook) σε θετικές από σταθερές, ενώ η Scope αναβάθμισε την Ελλάδα στη βαθμίδα «BBB+», από «BBB» προηγουμένως, μεταφέροντας τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές. Και οι δύο οίκοι αξιολόγησης υπογράμμισαν την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, τη στιβαρή δημοσιονομική εκτέλεση, τη βελτίωση στην είσπραξη των φόρων και ένα αναπτυξιακό μοντέλο με μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Scope βρίσκεται πλέον πιο μπροστά από τους δύο μεγάλους αμερικανικούς οίκους, αξιολογώντας την Ελλάδα με «BBB+», έναντι «BBB» τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch. Οι επόμενες αξιολογήσεις είναι προγραμματισμένες από την S&P στις 23 Οκτωβρίου και από τη Fitch στις 6 Νοεμβρίου.

Με ισχυρή ζήτηση και προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την έκδοση νέων ομολογιών senior preferred ύψους 700 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών ήταν υπερτετραπλάσιο της έκδοσης, ενώ όσον αφορά την τιμολόγηση της έκδοσης, το περιθώριο διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap. Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά την παρέλευση 3,5 ετών. Στη διαμόρφωση του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού.

Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε σήμερα η Alter Ego Media, πριν την έναρξη των συναλλαγών. Αύριο (22/9) σειρά έχουν η Πλαστικά Θράκης, η Ελλάκτωρ και η Alumil, την Τετάρτη (23/9) ακολουθούν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ, την Πέμπτη (24/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις η Jumbo, η Aktor και η ΕΥΔΑΠ, ενώ την Παρασκευή (25/9) θα δημοσιεύσουν τα οικονομικά τους μεγέθη ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Quality and Reliability, η Alpha Real Estate Services, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα και η Interlife.

Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη του 2026, γεγονός που συνεπάγεται μερισματική απόδοση 2,2%. Τα συνολικά μερίσματα για το έτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 0,96 ευρώ ανά μετοχή, υποδηλώνοντας ποσοστό διανομής (payout ratio) κοντά στο 90%.

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