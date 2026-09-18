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Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν ανοδικά στη σημερινή συνεδρίαση, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στη Wall Street μετά την ισχυρή αντίδραση των επενδυτών στην απόφαση της Federal Reserve να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 1,44% στις 65.057,97 μονάδες, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,92% στις 24.830,32 μονάδες. Ο Shanghai Composite στην Κίνα κέρδισε 0,85% στις 3.908,45 μονάδες, ενώ ο Sensex στην Ινδία ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 74.422,26 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο KOSPI σημείωσε ισχυρή άνοδο 2,45% στις 6.879,91 μονάδες, ενώ ο δείκτης της Σιγκαπούρης STI κινήθηκε οριακά χαμηλότερα κατά 0,09% στις 5.655,17 μονάδες.

Η θετική εικόνα στην Ασία ήρθε μετά την ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed δεν αλλάζει προς το παρόν το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την τεχνητή νοημοσύνη.

Wall Street: Σταθερά τα futures μετά το ράλι της Πέμπτης

Στις ΗΠΑ, τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street κινούνται οριακά υψηλότερα ή αμετάβλητα, μετά την ισχυρή άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης.

Τα futures του Dow Jones ενισχύονταν κατά 41 μονάδες ή 0,08%, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq-100 παρέμεναν σχεδόν αμετάβλητα.

Η αμερικανική αγορά προέρχεται από μια θετική συνεδρίαση, κατά την οποία ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο 316 μονάδων ή 0,6%, ο S&P 500 κέρδισε 1,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε άλμα 1,7%.

Η ανάκαμψη ήρθε μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της Fed, όταν η απόφαση για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σε συνδυασμό με την ένδειξη για πιθανή νέα αύξηση μέσα στο έτος, είχε προκαλέσει πιέσεις στους βασικούς δείκτες.

Ωστόσο, οι επενδυτές επέλεξαν να εστιάσουν περισσότερο στις προοπτικές των εταιρικών κερδών και στη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, παρά στο ενδεχόμενο παρατεταμένου περιβάλλοντος υψηλών επιτοκίων.

Η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει το επενδυτικό αφήγημα

Η ισχυρή αντίδραση των τεχνολογικών μετοχών δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη βασικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

«Κάποια στιγμή όλοι οι κύκλοι τελειώνουν», δήλωσε στο CNBC ο Μπράιαν Λέβιτ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής αγορών της Invesco.

Όπως σημείωσε, ο τρέχων κύκλος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα λόγω υψηλότερων επιτοκίων ή αυξημένων τιμών πετρελαίου, αλλά όταν αλλάξει η δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιέσεις εάν οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι περιορίσουν τις επενδύσεις τους ή εάν οι επενδυτές κρίνουν ότι οι δαπάνες για AI δεν αποδίδουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Οι επενδυτές περιμένουν νέα μηνύματα από τη Fed

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, καθώς οι αγορές αναζητούν περισσότερες ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τοποθετήσεις της διοικήτριας της Fed Μισέλ Μπόουμαν, μόνιμου μέλους με δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή νομισματικής πολιτικής, αλλά και του προέδρου της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ.

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με μικτή εικόνα για τους βασικούς δείκτες.

Ο Dow Jones κινείται σε τροχιά τρίτης συνεχόμενης εβδομαδιαίας πτώσης, με απώλειες 1,5% μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,3% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ ο Nasdaq Composite παραμένει ο μοναδικός μεγάλος δείκτης σε θετικό έδαφος, με εβδομαδιαία άνοδο 0,3%.

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