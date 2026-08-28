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Η Ιαπωνία δαπάνησε το ποσό-ρεκόρ των 98,7 δισ. δολαρίων για τη στήριξη του γιεν τον τελευταίο μήνα, στο πλαίσιο συντονισμένης παρέμβασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να έχει μόνο περιορισμένη επίδραση στην πορεία του ιαπωνικού νομίσματος.

Το γιεν έχει ήδη χάσει μεγάλο μέρος των αρχικών κερδών που κατέγραψε μετά την παρέμβαση, αναδεικνύοντας τα όρια που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι κυβερνήσεις όταν επιχειρούν να επηρεάσουν τις τιμές στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ έχουν επιχειρήσει να ανακόψουν την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων τους, επίσης χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα, αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ιαπωνική κυβέρνηση αποκάλυψαν για πρώτη φορά το ιστορικό μέγεθος της επιχείρησης στήριξης του γεν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου με τη στήριξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Μαζί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις για την υπεράσπιση του νομίσματος τον Απρίλιο και τον Μάιο, οι συνολικές δαπάνες της Ιαπωνίας για παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος έχουν φθάσει φέτος περίπου τα 170 δισ. δολάρια. Το τεράστιο αυτό ποσό αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία του Τόκιο, μετά την πτώση του γεν νωρίτερα μέσα στη χρονιά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Σε σημειωματάριο που βρισκόταν μπροστά στον Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στις 31 Ιουλίου, είχε καταγραφεί ως μία από τις εκκρεμότητές του η αγορά γιεν ύψους 5 έως 10 δισ. δολαρίων. Ο ίδιος, πάντως, δεν έχει αποκαλύψει έκτοτε το ακριβές ποσό που δαπάνησαν οι ΗΠΑ.

Από τα 164 στα 159-160 γεν ανά δολάριο

Η τελευταία παρέμβαση κατάφερε να ενισχύσει σε έναν βαθμό το ιαπωνικό νόμισμα. Την Παρασκευή, το γεν διαπραγματευόταν μεταξύ 159 και 160 ανά δολάριο, ενώ λίγο πριν από την έναρξη της επιχείρησης είχε αποδυναμωθεί σε σχεδόν 164 γεν ανά δολάριο, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 1986.

Παρά την παρέμβαση, ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει δυσμενής. Το γιεν εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες περίπου 8% έναντι του δολαρίου σε διάστημα ενός έτους.

Η αντιστροφή της πτωτικής τάσης του ιαπωνικού νομίσματος ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Αναλυτές της Citi επισήμαναν ότι ένας σημαντικός παράγοντας πίσω από την αποδυνάμωση του γιεν είναι οι πωλήσεις του νομίσματος από ξένους επενδυτές, οι οποίοι επιχειρούν να καλύψουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν επενδύοντας στην ισχυρά ανοδική ιαπωνική χρηματιστηριακή αγορά.

Ο Μορίς Όμπστφελντ, ανώτερος ερευνητής στο Peterson Institute for International Economics, εκτίμησε ότι η κοινή παρέμβαση ΗΠΑ και Ιαπωνίας μπορεί στην καλύτερη περίπτωση να λειτουργήσει ως βραχυπρόθεσμη διορθωτική κίνηση. Όπως επισήμανε, οι μακροπρόθεσμες τάσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθορίζονται πρωτίστως από τη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική.

Στο επίκεντρο τώρα η Τράπεζα της Ιαπωνίας

Η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον στην Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ). Οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα αυξήσει το βασικό επιτόκιό της στην επόμενη συνεδρίαση, στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Μια τέτοια κίνηση θα περιόριζε περαιτέρω τη διαφορά επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, η οποία θεωρείται από πολλούς οικονομολόγους ένας από τους βασικότερους λόγους για την παρατεταμένη αδυναμία του γεν. Τα υψηλότερα επιτόκια στις ΗΠΑ προσφέρουν στους επενδυτές μεγαλύτερες αποδόσεις για τοποθετήσεις σε δολάρια, ενισχύοντας τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα εις βάρος του γεν.

Τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων ενίσχυσε και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Ριόζο Χιμίνο, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα «επιθετικός» ως προς τη νομισματική πολιτική σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη. Ο Χιμίνο προειδοποίησε για τον κίνδυνο η κεντρική τράπεζα να μείνει πίσω από τις εξελίξεις εάν δεν δράσει εγκαίρως.

Η πρώτη κοινή παρέμβαση ΗΠΑ – Ιαπωνίας από το 1998

Η πρόσφατη επιχείρηση είχε και ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά από το 1998 που ΗΠΑ και Ιαπωνία παρενέβησαν από κοινού για να ενισχύσουν το ιαπωνικό νόμισμα.

Ο Σκοτ Μπέσεντ είχε προειδοποιήσει ότι η μεγάλη υποχώρηση του γεν ενείχε τον κίνδυνο να προκαλέσει αλυσιδωτές υποτιμήσεις νομισμάτων διεθνώς, εξέλιξη που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα και για την αμερικανική οικονομία.

Λίγο αργότερα, η Ουάσιγκτον προχώρησε και σε ασυνήθιστες παρεμβάσεις στην αμερικανική αγορά ομολόγων, επιχειρώντας να περιορίσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων.

Από την πλευρά της, η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την αξιοπιστία του γεν μέσω της βελτίωσης της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας και των αναπτυξιακών προοπτικών της ιαπωνικής οικονομίας.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντας τον συντονισμό μεταξύ Ιαπωνίας και ΗΠΑ «εξαιρετικά ισχυρό».

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