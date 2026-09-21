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Με ισχυρή πτώση έκλεισαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου, διευρύνοντας τις απώλειές τους για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για διπλωματική αποκλιμάκωση με το Ιράν και οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο ανήσυχοι για τις επιπτώσεις από το κλείσιμο του κρίσιμου σαουδαραβικού αγωγού East-West.

Το Brent υποχώρησε κατά 3,4% και έκλεισε στα 100,34 δολάρια το βαρέλι, έχοντας αγγίξει νωρίτερα χαμηλό ημέρας στα 98,98 δολάρια. Το πετρέλαιο συμπλήρωσε έτσι τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, καθώς εξασθενεί μέρος του γεωπολιτικού premium που είχε οδηγήσει τις τιμές σε ισχυρό ράλι.

Ενδοσυνεδριακά, το Brent είχε υποχωρήσει ακόμη και στα 98,98 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Σεπτεμβρίου, περνώντας προσωρινά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων για να κλείσει τελικά οριακά πάνω από αυτό.

Η υποχώρηση σηματοδοτεί σημαντική αναδίπλωση από το πρόσφατο ράλι του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το γεωπολιτικό premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές λόγω του πολέμου με το Ιράν και των κινδύνων για τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Στο επίκεντρο πιθανή συνάντηση Τραμπ – Πεζεσκιάν

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος έπαιξαν οι δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι πιθανότατα θα ήταν ανοιχτός σε μια τέτοια συνάντηση, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο παράθυρο διπλωματίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε προς το παρόν να μην προχωρήσει σε βομβαρδισμούς εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, παρά τις σχετικές πιέσεις από τη Σαουδική Αραβία.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει μεταφέρει μέσω μεσολαβητών τους όρους του για πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις ελπίδες της αγοράς ότι οι επαφές στη Νέα Υόρκη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια μορφή αποκλιμάκωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη συμφωνία.

Ανακάμπτουν οι ροές μέσω Ορμούζ

Πρόσθετη πίεση στις τιμές ασκεί η εικόνα της προσφοράς. Παρά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και την αναστολή λειτουργίας του κρίσιμου σαουδαραβικού αγωγού East-West, οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή εμφανίζουν σημαντική ανθεκτικότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan, οι συνολικές πετρελαϊκές ροές από την περιοχή διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 17 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες δέκα ημέρες, περίπου 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2025.

Ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά είναι η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Ράιαν ΜακΚέι, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της TD Securities, οι ροές από την ευρύτερη Μέση Ανατολή έχουν πλέον επανέλθει περίπου στο 80% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι σαουδαραβικές ροές μέσω Ορμούζ ανήλθαν κατά μέσο όρο στα 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις τελευταίες έξι ημέρες, από μόλις 700.000 βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο.

Την Κυριακή, η Saudi Aramco φόρτωσε περίπου 14 εκατ. βαρέλια αργού σε επτά υπερδεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο, καθώς η εταιρεία αυξάνει τις εξαγωγές μέσω Ορμούζ μετά τα προβλήματα στον αγωγό East-West και στις φορτώσεις από το Γιανμπού.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν

Παρά την πτώση των τιμών και τις προσδοκίες για διπλωματική κινητικότητα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.

Οι Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν το Σάββατο στο Ριάντ και στο Γιανμπού, το οποίο αποτελεί κρίσιμο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο σαουδαραβικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα και απέτρεψε την επίθεση στο Γιανμπού.

Παράλληλα, τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με αναφορές περιστατικών του βρετανικού United Kingdom Maritime Trade Operations Centre.

Η Κίνα έχει επίσης ζητήσει από το Ιράν να συμβάλει στον περιορισμό των Χούθι, έπειτα από σχετική έκκληση της Σαουδικής Αραβίας προς το Πεκίνο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, παρά το άνοιγμα προς τη διπλωματία, διατήρησε την πίεση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε φάση λήψης αποφάσεων για τον πόλεμο και ότι αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Από την άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα διευρύνουν τη γεωγραφική έκταση της σύγκρουσης σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά της χώρας.

Έτσι, παρά τη σημαντική διόρθωση των τελευταίων συνεδριάσεων, η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να κινείται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, τις ελπίδες για διπλωματική αποκλιμάκωση και την ανάκαμψη των εξαγωγών και, από την άλλη, τον συνεχιζόμενο κίνδυνο μιας νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να διαταράξει εκ νέου τις ροές από τη Μέση Ανατολή.

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