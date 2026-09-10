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Την πεποίθησή της ότι η οικονομία της Ευρωζώνης έδειξε ανθεκτικότητα το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παρά τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ, ενώ η ανάπτυξη ήταν ευρείας βάσης, τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και κλάδων, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, η πρόεδρος Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι η μεταποίηση συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, κυρίως λόγω της αύξησης των δημόσιων δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει ανακάμψει από τα χαμηλά επίπεδα, στηρίζοντας την ανάκαμψη των υπηρεσιών. Παράλληλα, η αυξημένη δραστηριότητα που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώνεται στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις επιχειρηματικές επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει αμετάβλητο στο 6,4% τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις της ΕΚΤ, αντανακλώντας κυρίως την ανθεκτικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δημόσιων δαπανών.

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της ΕΚΤ έδωσε έμφαση στην ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Πληθωρισμός

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο. Ο ενεργειακός πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 14,3%, από 10,3% τον Ιούλιο, εξέλιξη που, σύμφωνα με την ίδια, αντανακλά κυρίως τη σημαντική συμβολή των περιθωρίων διύλισης στα υγρά καύσιμα, καθώς και τις υψηλότερες τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός χωρίς την ενέργεια και τα τρόφιμα υποχώρησε στο 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες μειώθηκε στο 3%, από 3,3%. Τα περισσότερα μέτρα του υποκείμενου πληθωρισμού παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά, ενώ μέχρι στιγμής οι μισθοί δεν εμφανίζουν σημαντική αντίδραση στο ενεργειακό σοκ.

«Η ακύρωση χρέους θα ήταν νομικά και οικονομικά προβληματική»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση της Κριστίν Λαγκάρντ σε ερώτηση για την πρόταση διαγραφής μέρους του γαλλικού χρέους, η οποία έχει επανέλθει στον δημόσιο διάλογο στη Γαλλία (σσ. από τον ηγέτη της Αριστεράς Ζαν – Λικ Μελανσόν) ενόψει των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε μερικούς μόλις μήνες.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένη πολιτική πρόταση, αλλά ήταν σαφής ως προς τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης. Όπως τόνισε, η ακύρωση χρέους προσκρούει στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και, σύμφωνα με την ίδια, θα συνιστούσε παραβίαση των ευρωπαϊκών Συνθηκών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ιδέα προβληματική και από τεχνικής και οικονομικής πλευράς. Όπως εξήγησε, η διαγραφή ενός χρέους δεν σημαίνει ότι η οικονομική υποχρέωση απλώς εξαφανίζεται, καθώς «πίσω από κάθε δάνειο υπάρχει ένας δανειστής».

Η Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι μια χώρα που θα επέλεγε να μην αποπληρώσει το χρέος της θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολότερη ή ακριβότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο μέλλον. Οι δανειστές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν είτε να περιορίσουν τη χρηματοδότηση είτε να απαιτήσουν σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο.

Η τοποθέτηση της προέδρου της ΕΚΤ έχει ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, όχι ως άμεση αναφορά στην ελληνική οικονομία, αλλά ως ευρύτερο μήνυμα για τη σημασία της αξιοπιστίας μιας χώρας απέναντι στις αγορές και τους πιστωτές της.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, μειώνοντας το βάρος του δημόσιου χρέους και προχωρώντας σε πρόωρες αποπληρωμές δανείων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, το ελληνικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

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