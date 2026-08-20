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Η Λιζ Αν Σόντερς έχει αφιερώσει δεκαετίες στο να μεταφράζει την πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών σε κάτι που μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν οι ιδιώτες επενδυτές. Ως επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Charles Schwab, έχει την προσοχή εκατομμυρίων ιδιωτών επενδυτών και έχει καταστεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές όσον αφορά την πορεία των αγορών και το γιατί αυτό έχει σημασία για τον μέσο άνθρωπο.

Σε συνέντευξη στο MarketWatch, η Σόντερς εξηγεί το μεγαλύτερο λάθος που διαπράττουν σήμερα οι ιδιώτες επενδυτές, γιατί πιστεύει ότι η γραμμή που χωρίζει τον τζόγο από την επένδυση είναι επικίνδυνα ασαφής, τι πραγματικά σας λένε και τι δεν σας λένε οι δείκτες αποτίμησης, καθώς και γιατί είναι απίθανο η Fed να μειώσει τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον.

MarketWatch: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που διαπράττουν οι ιδιώτες επενδυτές σε αυτή την αγορά;

Σόντερς: Πιθανώς η έλλειψη ορισμένων παραδοσιακών αρχών. Επίσης, το γεγονός ότι δεν εστιάζουν στη διαφοροποίηση και, το πιο σημαντικό, δεν αναπροσαρμόζουν περιοδικά το χαρτοφυλάκιό τους.

Πιστεύω επίσης ότι πολλοί επενδυτές, ιδίως οι νεότεροι, μπαίνουν στην αγορά με μια προσέγγιση συναλλαγών, αντί να ακολουθήσουν τη διαδικασία κατάρτισης ενός σχεδίου και να προσδιορίσουν ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων.

Και μετά υπάρχει η μόχλευση. Η δημοτικότητα των μοχλευμένων ETF, ιδίως των μοχλευμένων ETF μεμονωμένων μετοχών, με ανησυχεί. Δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι οι ιδιώτες επενδυτές κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα.

MarketWatch: Σε τι κάνουν συστηματικά λάθος οι περισσότεροι επενδυτές όσον αφορά την αγορά;

Σόντερς: Αυτό στο οποίο κάνουν συστηματικά λάθος είναι η απληστία και ο πανικός, τα κλασικά ακραία συναισθήματα. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η πτωτική αγορά των αρχών της δεκαετίας του 2000, μετά την κατάρρευση της φούσκας του Διαδικτύου, οφείλονταν στον φόβο και τον πανικό. Ο πανικός δεν είναι στρατηγική.

Όμως, αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι μεγαλύτερο. Πιστεύω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις, ιδίως μεταξύ των νεότερων ανθρώπων. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί μια επικίνδυνη θόλωση των ορίων μεταξύ τζόγου και επένδυσης.

Η επένδυση έχει να κάνει με την ιδιοκτησία. Συμμετέχετε στη δημιουργία πλούτου, στις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων στις οποίες κατέχετε μερίδιο. Σε ένα εύλογα μακρύ χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες είναι υπέρ σας.

Όταν παίζετε τυχερά παιχνίδια, τοποθετείτε ένα στοίχημα, κάνετε ένα βήμα πίσω και ελπίζετε σε ένα απροσδόκητο κέρδος. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σας. Το μάρκετινγκ των πλατφορμών στοιχημάτων, αθλητικών ή άλλων, καθώς και των αγορών προβλέψεων, συμβάλλει στη θόλωση αυτών των ορίων. Μελέτες για νεότερους επενδυτές δείχνουν ότι πιστεύουν ότι ο τζόγος είναι ένας λογικός δρόμος προς τη δημιουργία πλούτου, που δεν διαφέρει και πολύ από την επένδυση.

MarketWatch: Αν η αγορά πέσει κατά 20% αύριο, τι πρέπει να κάνει ένας ιδιώτης επενδυτής;

Σόντερς: Δεν υπάρχει μια έτοιμη απάντηση για όλους τους επενδυτές και αξίζει να εξηγήσω την απογοήτευση που νιώθω για τις έτοιμες απαντήσεις.

Ο επενδυτής Α είναι 25 ετών. Κληρονόμησε 10 εκατομμύρια δολάρια από τους παππούδες του, κάνει ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο τα Σαββατοκύριακα, έχει καλά αμειβόμενη εργασία και δεν χρειάζεται τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Ο επενδυτής Β είναι 78 ετών, έχει δημιουργήσει ένα αποθεματικό που δεν μπορεί να αντέξει να χάσει και ζει από το εισόδημα που αποφέρει. Ακόμη και με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα για την πορεία των αγορών, αυτό που θα έλεγα σε αυτούς τους δύο επενδυτές θα ήταν εντελώς διαφορετικό.

MarketWatch: Πληρώνουν οι επενδυτές μια δίκαιη τιμή για τις αμερικανικές μετοχές με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις;

Σόντερς: Δεν βρισκόμαστε σε εξωφρενικά επίπεδα αποτίμησης αυτή τη στιγμή. Οι αποτιμήσεις έχουν βελτιωθεί, και για έναν λόγο που, τουλάχιστον επιφανειακά, είναι ο σωστός: τα κέρδη έχουν εκτοξευθεί. Όταν τα κέρδη αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές των μετοχών, οι αποτιμήσεις μειώνονται.

Αλλά εδώ είναι το βασικό σημείο που οι άνθρωποι παραβλέπουν: Η αποτίμηση είναι ένα απαράδεκτο εργαλείο για την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής στην αγορά. Υπάρχει ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ των τιμών που δείχνει οποιοσδήποτε δείκτης αποτίμησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και της επακόλουθης απόδοσης της αγοράς σε ένα έτος.

MarketWatch: Μήπως οι επενδυτές ενθουσιάζονται υπερβολικά για τα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη που ενδέχεται να απέχουν ακόμη χρόνια;

Σόντερς: Η αύξηση των κερδών από την τεχνητή νοημοσύνη είναι εκπληκτική. Ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι ότι ο πήχης έχει τεθεί τόσο ψηλά, ώστε να είναι πιθανή η απογοήτευση ακόμη και όταν τα αποτελέσματα φαίνονται ισχυρά.

MarketWatch: Υπάρχει κάποιος τομέας ή κάποιο θέμα που οι επενδυτές παραβλέπουν αυτή τη στιγμή;

Σόντερς: Ο τομέας της ενέργειας εξακολουθεί να μην προσελκύει μεγάλη προσοχή, παρόλο που είναι μακράν ο τομέας με την καλύτερη απόδοση φέτος.

MarketWatch: Τι συμβαίνει με την Fed που ενδέχεται να παρερμηνεύουν οι επενδυτές;

Σόντερς: Δύο πράγματα. Πρώτον, υπήρχε μεγάλη ανησυχία κατά τη μετάβαση από τον Πάουελ στον Γουόρς. Ο πρόεδρος έχει σημαντική φωνή, αλλά η πραγματική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η ιδέα ότι οποιοσδήποτε πρόεδρος μπορεί απλώς να επιβάλει τη θέλησή του είναι μια εσφαλμένη αντίληψη.

Δεύτερον, ο κόσμος υποθέτει ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι αυτόματα αρνητικές για τις μετοχές και οι μειώσεις είναι αυτόματα θετικές. Αυτό είναι υπερβολικά απλοϊκό. Αυτό που έχει σημασία είναι το γιατί η Fed προχωράει σε αυτή την κίνηση και με ποιο ρυθμό.

Η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων της Fed δείχνει περίπου 30% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν υπάρχει καμία προσδοκία για μείωση. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed. Βρίσκεται πάνω από τον στόχο εδώ και πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μείωση.

MarketWatch: Ο κόσμος πρέπει να σας ρωτάει συνεχώς τι θα κάνει η αγορά. Τι τους απαντάτε;

Σόντερς: Ναι, και η απάντησή μου είναι πάντα η ίδια: Δεν ξέρω. Οι περισσότεροι στρατηγικοί αναλυτές, οι περισσότεροι «εμπειρογνώμονες», θα έπρεπε μάλλον να απαντούν έτσι, γιατί αυτή είναι η αλήθεια.

Η πιο σημαντική συμβουλή που μπορεί να δώσει κάποιος στη θέση μου είναι να μην προσπαθεί να προβλέψει τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Δεν έχει σημασία αυτό που γνωρίζουμε. Έχει σημασία αυτό που κάνουμε.

Οι δοκιμασμένες και αξιόπιστες πρακτικές — η διαφοροποίηση μεταξύ και εντός των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και η περιοδική αναπροσαρμογή — δεν γίνονται πρωτοσέλιδα. Αλλά αυτό είναι που έχει σημασία.

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