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Ποιος θυμάται την περίφημη «ομαλή προσγείωση»; Το 2022-2023 οι κεντρικοί τραπεζίτες ονειρεύονταν να καταφέρουν να μειώσουν τον υψηλό πληθωρισμό χωρίς να προκαλέσουν ύφεση. Ορισμένες χώρες έφτασαν εντυπωσιακά κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, τώρα που η νίκη έμοιαζε να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, ένας αυξανόμενος αριθμός κεντρικών τραπεζών εντείνει εκ νέου τη μάχη κατά του πληθωρισμού. Οι πιέσεις στις τιμές ενισχύονται. Ο κόσμος απέχει πολύ από τις επώδυνες συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τέσσερα χρόνια, όμως η διάγνωση δεν είναι ενθαρρυντική.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας αύξησε τα επιτόκια. Στην άλλη πλευρά της Θάλασσας της Τασμανίας, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της Αυστραλίας έχουν ήδη αυξήσει το κόστος δανεισμού τρεις φορές μέσα στη φετινή χρονιά. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση τον Ιούνιο και η Τράπεζα της Κορέας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Πολλοί traders εκτιμούν ότι, πριν περάσει πολύς καιρός, θα ακολουθήσει και η Federal Reserve.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιδρούν στις ολοένα περισσότερες ενδείξεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις επιστρέφουν. Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στις πλούσιες οικονομίες έχει σταματήσει να υποχωρεί προς το 2% —τον στόχο που έχει τεθεί στις περισσότερες από αυτές— και αντιθέτως έχει κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα τους τελευταίους μήνες.

Τον Αύγουστο, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έφτασε στο 3,3%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Η Ελβετία εμφανίζει πληθωρισμό μόλις 0,8% σε ετήσια βάση, αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής που αποτελεί ένα από τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματα του σύγχρονου κόσμου. Ακόμη και αυτό το ποσοστό, ωστόσο, αποτελεί υψηλό διετίας.

Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, οι αυξήσεις των τιμών ξυπνούν δυσάρεστες μνήμες από την «κρίση του κόστους ζωής». Στη Λιθουανία, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός πλησιάζει το 6%, έναντι 3,1% τον Ιανουάριο.

Η ενέργεια στο επίκεντρο, αλλά δεν είναι η μόνη αιτία

Η ενέργεια αποτελεί τον βασικό ένοχο, όχι όμως και τον μοναδικό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στην Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Θα μπορούσαν μάλιστα να αυξηθούν περαιτέρω, καθώς η Ευρώπη επιχειρεί να αναπληρώσει τα αποθέματα στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενόψει του χειμώνα. Ήδη, ο ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινείται με άνεση σε διψήφια ποσοστά.

Στις ΗΠΑ, ο μέσος καταναλωτής πληρώνει λίγο περισσότερο από 4 δολάρια για ένα γαλόνι βενζίνης, από λιγότερα από 3 δολάρια στις αρχές του έτους.

Το πρόβλημα, ωστόσο, ενδέχεται να εκτείνεται πολύ πέρα από τα καύσιμα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Economist, στις ανεπτυγμένες οικονομίες ο μέσος ετήσιος «δομικός» πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, έχει αυξηθεί από 2,7% στις αρχές του 2026 σε 2,9% σήμερα.

Για να εξεταστούν λεπτομερέστερα οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις, συγκρίθηκαν στοιχεία από 23 ανεπτυγμένες οικονομίες για τις τιμές των υπηρεσιών, οι οποίες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το κόστος εργασίας και όχι από τις πιο ευμετάβλητες τιμές των εμπορευμάτων.

Το αποτέλεσμα είναι ανησυχητικό: ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες αυξάνεται στα δύο τρίτα των χωρών του δείγματος.

Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι σε πολλές οικονομίες οι δείκτες αύξησης των μισθών εξακολουθούν να υποχωρούν. Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό το φαινομενικά παράδοξο αποτέλεσμα είναι ότι οι μισθολογικές μεταβολές δεν καταγράφονται με ακρίβεια. Μια άλλη είναι ότι η επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας στις υπηρεσίες δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να απορροφήσουν τις αυξήσεις των μισθών.

Το μεγάλο ερώτημα των πληθωριστικών προσδοκιών

Μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι πολίτες αναθεωρούν προς τα πάνω τις αυξήσεις των τιμών που περιμένουν στο μέλλον — κάτι που θα προκαλούσε πραγματική ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Οι περισσότεροι δείκτες των αγορών για τις πληθωριστικές προσδοκίες δεν έχουν παρουσιάσει ουσιαστικές μεταβολές τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόσφατη έρευνα της ΕΚΤ δείχνει μάλιστα ότι οι καταναλωτές αναμένουν χαμηλότερο πληθωρισμό κατά το επόμενο έτος σε σχέση με ό,τι προέβλεπαν πριν από λίγους μήνες.

Πιο εξελιγμένοι πρόδρομοι δείκτες πληθωρισμού, ωστόσο, δείχνουν προς διαφορετική κατεύθυνση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι δείκτες της συμβουλευτικής Alternative Macro Signals, η οποία αναλύει εκατομμύρια ειδησεογραφικά άρθρα και εντοπίζει ενδείξεις ενίσχυσης των παγκόσμιων πληθωριστικών πιέσεων.

Ωστόσο, οι επιδόσεις τέτοιων εργαλείων ως προς την ακρίβεια των προβλέψεών τους είναι ανάμεικτες.

Οι κεντρικές τράπεζες δεν θέλουν να επαναλάβουν το λάθος του 2021

Ό,τι κι αν επιφυλάσσει το μέλλον, πολλές κεντρικές τράπεζες δεν έχουν καμία διάθεση να πάρουν ρίσκα.

Οι επικριτές έχουν υποστηρίξει ότι το 2021-2022 οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθυστέρησαν υπερβολικά να αντιδράσουν στην εκτίναξη του πληθωρισμού. Οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν θέλουν να κάνουν το ίδιο λάθος δύο φορές.

Δεν «θα πρέπει να περιμένουν» μέχρι ο πληθωρισμός να εδραιωθεί προτού αντιδράσουν, έχει προειδοποιήσει ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβενίας.

Η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, προειδοποίησε πρόσφατα ότι εάν οι κεντρικές τράπεζες περιμένουν μέχρι το αυξημένο ενεργειακό κόστος να περάσει στους μισθούς, κινδυνεύουν να βρεθούν για ακόμη μία φορά πίσω από τις εξελίξεις.

Ένας νέος κύκλος νομισματικής σύσφιξης ενδέχεται, επομένως, να βρίσκεται μόλις στην αρχή του.

Η ελβετική τράπεζα UBS εκτιμά ότι πολλές από τις κεντρικές τράπεζες που δεν έχουν ακόμη αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια θα το κάνουν σύντομα. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων βρίσκονται η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, ακόμη και εκείνη της Ελβετίας.

Παρά την εικόνα μιας οικονομικής «ομαλής προσγείωσης», η μάχη κατά του πληθωρισμού, τελικά, δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά.

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