Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Θετικά πρόσημα καταγράφονται σήμερα στη Wall Street, καθώς τα χαμηλότερα του αναμενόμενου στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve ενδέχεται να μην προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο.

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,06% και διαπραγματεύεται στις 51.381,97 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,37% στις 7.699,36 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,59% στις 26.955,05 μονάδες.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου έδειξαν ότι ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,4% από τους αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Σε ετήσια βάση, ο γενικός δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 3,4%, χαμηλότερα από την εκτίμηση για 3,7%. Ο δομικός PCE, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων, ενισχύθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 0,3%, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 3%, έναντι εκτίμησης για 3,3%.

Η νέα εικόνα οδήγησε τους επενδυτές να μειώσουν τις πιθανότητες για μια νέα κίνηση της Fed τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο υποχώρησε στο 37%, από 45% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Παράλληλα, η τελική μέτρηση για το ΑΕΠ των ΗΠΑ στο δεύτερο τρίμηνο επιβεβαίωσε την ανάπτυξη 2,2%, έναντι αρχικής εκτίμησης για 1,5%, ενισχύοντας την εικόνα μιας αμερικανικής οικονομίας που παραμένει ανθεκτική παρά τις πιέσεις από τον πληθωρισμό και τα υψηλά επιτόκια.

Οι μετοχές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών κινήθηκαν ανοδικά. Η Alphabet ενισχύεται κατά 1,4%, ενώ μικρά κέρδη σημειώνουν η Amazon και η Apple. Ανοδικά κινούνται και οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, με την Intel, την AMD και την Broadcom να καταγράφουν κέρδη.

Η αγορά τεχνολογίας παραμένει στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στα αποτελέσματα της Micron Technology, τα οποία αναμένονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Η απόδοση του 10ετούς Treasury μειώθηκε κατά περίπου 2,9 μονάδες βάσης στο 5,22%, μετά το πρόσφατο υψηλό από το 2007.

Ο Σεπτέμβριος χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στις αγορές, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών πετρελαίου και των ανησυχιών για τις πληθωριστικές επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν.

Παρά την πίεση που δέχθηκαν οι μετοχές, ο S&P 500 και ο Nasdaq παρέμειναν σε τροχιά δεύτερου διαδοχικού ανοδικού τριμήνου. Αντίθετα, ο Dow Jones σημειώνει την πρώτη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο.

Στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένουν οι επόμενες κινήσεις της Fed, με σειρά αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Fed Μινεάπολις Νιλ Κασκάρι, να αναμένεται να τοποθετηθούν για την πορεία των επιτοκίων.

Παράλληλα, οι αγορές παρακολουθούν την πορεία της αγοράς εργασίας, καθώς την Παρασκευή αναμένεται η έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, η οποία θα αποτελέσει ακόμη έναν κρίσιμο δείκτη για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς τη φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση

Ακτοπλοΐα: Γιατί τα εισιτήρια παραμένουν ακριβά και τι προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Βρετανία: Από την επιστροφή στην ΕΕ μέχρι το «μοντέλο Ελβετίας» – Τα σενάρια για τη νέα σχέση με την Ευρώπη και τα εμπόδια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ