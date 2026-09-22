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Ήπιες μεταβολές σημειώνουν οι ευρωπαϊκές αγορές, επιχειρώντας να διατηρήσουν μέρος των ισχυρών κερδών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν και την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, οι αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας διατηρούν επιφυλακτικό το κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά κατά 0,04% στις 642,20 μονάδες, μετά το άλμα περίπου 1% της Δευτέρας, που αποτέλεσε την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 2 Ιουλίου.

Στις επιμέρους αγορές, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κερδίζει 0,07% στις 10.746,63 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι σημειώνει οριακή άνοδο 0,02% στις 8.140,24 μονάδες.

Αντίθετα, ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί κατά 0,17% στις 25.530,82 μονάδες, ενώ στην Ιταλία ο FTSE MIB χάνει 0,24% και διαμορφώνεται στις 52.248,01 μονάδες. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, με οριακή πτώση 0,01% στις 19.723,30 μονάδες.

Το πετρέλαιο και η διπλωματία στο επίκεντρο

Η προσπάθεια σταθεροποίησης των ευρωπαϊκών μετοχών έρχεται μετά την έντονη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου τη Δευτέρα, η οποία περιόρισε τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενεργειακό κόστος και τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Το Brent είχε υποχωρήσει περισσότερο από 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις νέες ενδείξεις διπλωματικής κινητικότητας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σήμερα ωστόσο ανακάμπτει πάνω από τα 101 δολ/βαρέλι μετά τις δηλώσεις Μπέσεντ ότι θα απαγορευτεί η λειτουργία όλων των αεροπορικών εταιρειών του Ιράν.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ανοικτός σε απευθείας συνομιλίες με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παράλληλα, αναφορές ότι οι εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών καταφέρνουν να αξιοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέσω αγωγών και μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο για φορτία που προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο συνέβαλαν στον περιορισμό του υψηλού risk premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές της ενέργειας κατά τη διάρκεια της επτάμηνης σύγκρουσης.

Η εικόνα του πετρελαίου παραμένει, πάντως, ευμετάβλητη, με τους επενδυτές να αξιολογούν εάν οι διπλωματικές κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική αποκλιμάκωση ή εάν μια νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν θα επαναφέρει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Γαλλία: Σε υψηλό από το 2020 το κόστος ασφάλισης του χρέους

Σε αντίθεση με το σχετικά θετικό κλίμα στις μετοχές, η Γαλλία εξακολουθεί να αποτελεί βασική εστία ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς επιστρέφουν στο προσκήνιο οι φόβοι για τη δημοσιονομική της κατάσταση.

Το κόστος ασφάλισης του γαλλικού κρατικού χρέους έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών, όπως αποτυπώνεται στα credit default swaps (CDS), εκτινάχθηκε τη Δευτέρα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με το Reuters.

Η διεύρυνση των γαλλικών πιστωτικών spreads αντανακλά την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών για τη μακροπρόθεσμη πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος και το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα. Τα γαλλικά κρατικά ομόλογα, τα γνωστά OAT, συγκαταλέγονται φέτος μεταξύ των ασθενέστερων κρατικών τίτλων στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Παρά τις πιέσεις στην αγορά χρέους, ο CAC 40 εμφανίζει προς το παρόν ανθεκτικότητα, κινούμενος οριακά υψηλότερα στις 8.140 μονάδες.

Οι κεντρικές τράπεζες παραμένουν στο κάδρο

Στήριξη στις μετοχές εξακολουθεί να προσφέρει και η εικόνα της νομισματικής πολιτικής. Η αύξηση των επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα και η επαναβεβαίωση από την Πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα οικονομικά δεδομένα βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών.

Οι αγορές επιχειρούν πλέον να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προοπτική υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στην ανθεκτικότητα που εξακολουθούν να εμφανίζουν τα εταιρικά κέρδη.

Καθώς οι ηγέτες συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο εάν οι διπλωματικές επαφές θα καταφέρουν να περιορίσουν μόνιμα το γεωπολιτικό premium στις τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές πιέσεις στη Γαλλία εξελίσσονται σε έναν δεύτερο σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τις ευρωπαϊκές αγορές ενόψει του τελευταίου τριμήνου του έτους.

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