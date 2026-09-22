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Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι περισσότερες ασιατικές αγορές, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ισχυρό τεχνολογικό ράλι της Wall Street, την ώρα που τα αμερικανικά futures εμφανίζουν μικρές μεταβολές και οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε οριακά κατά 0,05% στις 25.055,51 μονάδες, ενώ ο Shanghai Composite κινήθηκε επίσης οριακά υψηλότερα κατά 0,02% στις 3.950,75 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κερδίζει 0,26% στις 7.025,71 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο δείκτης Straits Times σημείωσε άνοδο 0,90% στις 5.726,27 μονάδες. Στην Ινδία, αντίθετα, ο Sensex υποχώρησε κατά 0,29% στις 74.643,80 μονάδες.

Η εικόνα στην Ασία ακολουθεί το ισχυρό ράλι της Δευτέρας στη Wall Street, όπου οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησαν τους βασικούς δείκτες αισθητά υψηλότερα. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,5%, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από τις 4 Αυγούστου, ενώ ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε κατά 2,3% και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Ιούνιο. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 366 μονάδες ή 0,7%.

Πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Τρίτης, πάντως, τα futures δείχνουν τάσεις σταθεροποίησης. Τα futures του S&P 500 παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, ενώ εκείνα του Nasdaq 100 υποχωρούν κατά 0,2%.

Ράλι στις μετοχές της AI

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ανόδου. Η Meta Platforms σημείωσε άλμα άνω του 11%, ενώ ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και οι κατασκευαστές ημιαγωγών.

Η Intel ενισχύθηκε κατά 12% και η AMD περίπου κατά 10%, με την τελευταία να αγγίζει κεφαλαιοποίηση 1 τρισ. δολαρίων. Η Nvidia κέρδισε 2%, ενώ η Corning, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους στον τομέα των οπτικών ινών, σημείωσε άνοδο σχεδόν 6%.

Πρόσθετη στήριξη στις μετοχές έδωσε η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,5% στα 95,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έκλεισε με απώλειες άνω του 3% στα 100,34 δολάρια.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς Treasury να υποχωρεί περισσότερο από 4 μονάδες βάσης στο 4,951%. Οι αποδόσεις είχαν κινηθεί ανοδικά το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι αγορές σταθμίζουν το αυξανόμενο αμερικανικό χρέος, τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Η Fed προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Σι

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται πλέον στη σύνοδο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, η τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος με το Ιράν, οι δασμοί και οι σπάνιες γαίες.

Ενόψει της επίσκεψης του Σι στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε ήδη συνομιλίες με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές αναμένουν την έρευνα μεταποίησης της Fed του Ρίτσμοντ, καθώς και τις τοποθετήσεις του προέδρου της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς και του προέδρου της Fed του Ρίτσμοντ Τομ Μπάρκιν.

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