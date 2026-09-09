Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν με μεικτά πρόσημα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη νέα άνοδο του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, στις 65.099,64 μονάδες, με πτώση 0,26%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix ενισχύθηκε κατά 0,27%.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,52%, στις 7.060,09 μονάδες ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 1,48%.

Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,2%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng με πτώση 0,30% στις 25.242,26 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite διαμορφώθηκε στις 3.946,82 μονάδες, με άνοδο 0,16%.

Ο Singapore STI στις 5.724,20 μονάδες, με απώλειες 0,75%.

Τα futures των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης, μετά τη χθεσινή πτώση, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία.

Τα futures του Dow Jones υποχώρησαν κατά 33 μονάδες, ενώ τα futures των S&P 500 και Nasdaq 100 παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

Η άνοδος του πετρελαίου ακολούθησε τη νέα έξαρση της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις αγορές να φοβούνται πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες.

Το αμερικανικό αργό WTI για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκε κατά 1,75% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent αυξήθηκε κατά 1,55% στα 99,44 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος του πετρελαίου επιβάρυνε τη Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση μετά το τριήμερο της αργίας για την Ημέρα Εργασίας.

Ο Dow Jones υποχώρησε την Τρίτη κατά 1,2%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοσή του σε σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Ο S&P 500 έχασε 0,6%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,3%.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε προσωρινά το κρίσιμο επίπεδο του 4,8%, καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τους φόβους ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

Η κίνηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων άσκησε πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις μειώνουν την ελκυστικότητα των μετοχικών επενδύσεων.

«Πρόκειται για ένα μικρό εμπόδιο στην πορεία», δήλωσε η Kara Murphy, επικεφαλής επενδύσεων στην Kestra Investment Management, μιλώντας στο CNBC.

Όπως ανέφερε, με λιγότερες εξελίξεις στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η αγορά έχει μετατοπίσει πλέον την προσοχή της περισσότερο στους κινδύνους.

Οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να εκτιμήσουν τα επόμενα βήματα της Federal Reserve όσον αφορά τα επιτόκια.

Διαβάστε ακόμη

Πλατινί: Οι μεγάλες στιγμές μιας πολυτάραχης καριέρας

Πλειστηριασμοί: Η νέα ανατροπή για το «Athenaeum Palace», η Αρωγή Θεσσαλίας και ο Κοντοβερός (pics)

Πλατφόρμα «Συνέπεια»: Σε ψηφιακή παρακολούθηση οι καθυστερούμενες πληρωμές του Δημοσίου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ